„Wir haben es satt“ mit Muslimen und arabischen Amerikanern

Der Moderator von Fox News, Jesse Watters, dem Vorwürfe des Rassismus und der Bigotterie nicht fremd sind, beschloss am Mittwoch, völlig islamfeindlich zu werden, indem er behauptete, er habe es mit arabischen Amerikanern und Muslimen „genug“.

Angesichts der eskalierenden Gewalt in Gaza und der zunehmenden Forderungen nach einem Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Hamas kam es an Universitäten und Städten auf der ganzen Welt auch zu einer Welle antiisraelischer Demonstranten, die Plakate mit Geiselnahmen durch Hamas-Terroristen abrissen.

Berichterstattung über die Vorfälle, bei denen die allgegenwärtigen Flugblätter zerstört wurden, Die New York Times stellte fest, dass das Anbringen der Plakate „zu einer Form des Aktivismus geworden ist, um die mehr als 200 von der Hamas beschlagnahmten Geiseln vor den Augen der Öffentlichkeit zu halten.“

Gleichzeitig wies die Zeitung darauf hin, dass sich die Entfernung der Flugblätter „schnell zu einer eigenen Form des Protests“ entwickelt habe, und verglich sie mit einem „Ablassventil“ für diejenigen, die über die Behandlung der Palästinenser durch die israelische Regierung verärgert sind. „Der Kampf hat bereits angespannte Emotionen entfacht“, sagte der Mal angegeben. „Und es fängt eine der am heftigsten diskutierten Fragen des Krieges ein: Wessen Leiden sollte öffentliche Aufmerksamkeit und Mitgefühl erregen?“

Die Darstellung der Plakatzerreißungsvorfälle durch The Grey Lady löste bei Fox News Empörung aus und war die Top-Story in der Sendung am Mittwoch Die Fünf, die meistgesehene Sendung des rechten Senders. Als im Fernsehen eine grafische Darstellung zu hören war, dass die „Liberalen Medien“ die Entfernung der Geiselplakate verteidigten, begann Watters eine ausgelassene und wütende Tirade.

„Ich möchte etwas über arabische Amerikaner und die muslimische Welt sagen“, begann er.

„Wir – und wenn ich sage, meine ich den Westen und die westliche Technologie – haben den Nahen Osten geschaffen“, fuhr Watters fort. „Wir haben sie reich gemacht. Wir haben das Öl aus der Erde geholt, unser Militär schützt all diese Öllieferungen, die um die Welt fliegen, und macht sie reich. Wir finanzieren ihr Militär. Wir respektieren ihre Könige. Wir töten ihre Terroristen. Okay? Aber wir haben es geschafft. Wir haben es satt!“

Nachdem er gesagt hatte, dass frühere Präsidenten „vergeblich versucht hätten, aus dieser dummen Wüste herauszukommen“, wütete er, dass die Terroranschläge vom 7. Oktober „gerade in dem Moment passiert seien, als wir rauskommen“, nachdem „dieses großartige Machtgleichgewicht“ hergestellt worden sei.

Und es ging weiter.

„Diese verrückten muslimischen Fanatiker kommen herein und massakrieren über tausend unserer Verbündeten. Und halten Sie jüdische Menschen als Geiseln, halten Sie Amerikaner als Geiseln“, brüllte er, bevor er scheinbar für Gewalt plädierte. „Und wenn Sie also ein arabischer Amerikaner in diesem Land sind und Plakate von jüdischen Geiseln, amerikanischen Geiseln, abreißen – nein. Nein nein Nein. Jemand wird ins Gesicht geschlagen.“

Dann hatte er Einwände gegen die Mal In dem Artikel hieß es, sie hätten „Leiden jetzt zur Ware gemacht“, bevor sie sich dem Argument von Co-Moderator Greg Gutfeld anschlossen, dass Minderheiten in der heutigen Gesellschaft „freien Schlag“ erhalten.

„Sie werden emotionales Leiden mit einem Preisschild versehen“, erklärte Watters. „Weißt du, sind es die Juden? Sind es schwarze Teenager? Die Indianer? Die Palästinenser? Wer am meisten gelitten hat und wer am meisten gelitten hat, darf, wie Sie sagen, einen Freischlag bekommen.“

Er kam zu dem Schluss: „Und jetzt haben sie Gewalt gerechtfertigt, um Leid zu rächen. Und so stehen die Menschen jetzt über dem Gesetz. Die Menschen stehen unter dem Gesetz und das macht alle verrückt, weil wir in einem solchen Land nicht leben können. Und in so einem Land werde ich nicht leben.“

Im Anschluss an Watters‘ übertriebene Schimpftirade fügte Harold Ford Jr. – der in der Show ansässige „liberale“ Diskussionsteilnehmer – hinzu, dass er „nicht unbedingt mit dem, was Jesse gesagt hat, nicht einverstanden bin“.

