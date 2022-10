Wir brennen für die Red Hot Date Night von Priyanka Chopra & Nick Jonas

Priyanka Chopra beweist, dass sie der größte Fan von Nick Jonas bei einem Konzert ist

Priyanka Chopra und Nick Jonas sind Saugnäpfe für eine süße Verabredungsnacht.

Das Paar sah wie immer verliebt aus und nahm kürzlich an der Hochzeit seiner Freunde in Dallas, Texas, teil, wobei die Schauspielerin mehrere Fotos von der Veranstaltung in den sozialen Medien teilte.

Auf den Instagram-Bildern sieht Priyanka, 40, ultra-glamourös aus in einem kurvenbetonten, roten, trägerlosen Kleid, das sie mit einer koordinierenden kräftigen roten Lippe und langen Wellen in ihrem brünetten Haar gestylt hat. Nick, 30, trug ein elegantes graues zweireihiges und weißes Hemd ohne Krawatte.

In einem besonders süßen Selfie, dem Quantico Star lacht mit geschlossenen Augen, während ihr Mann der Kamera einen verschlagenen Blick zuwirft.

„Die schöne Vereinigung von 2 wunderbaren Menschen mitzuerleben, bringt mich immer dazu“, betitelte Priyanka den Beitrag am 10. Oktober und bezog sich dabei auf das Brautpaar. „Connie und Jesse, deine Liebe ist so schön. Mögest du immer Freude und Glück in deinem Leben haben.“