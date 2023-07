Die abgelegene militarisierte Zone zwischen Tunesien und Libyen ist so unwirtlich, wie eine Region nur sein kann. Es gibt nichts außer Sand und Meerwasser, es ist grundsätzlich für Besucher, humanitäre Organisationen und jegliche Form des Betretens gesperrt. Dort hatten tunesische Behörden tagelang rund 800 Migranten aus Ländern südlich der Sahara abgesetzt, bis sie am Montagabend wieder von tunesischen Behörden aufgegriffen wurden.

Nach Angaben mehrerer Nachrichtenagenturen waren die Menschen auf sich allein gestellt und auf die Nachrichtenagenturen angewiesen Al Jazeera berichteten, dass etwa ein Dutzend Menschen starben, während andere aus Verzweiflung begonnen hatten, Meerwasser zu trinken.

Migranten reisen in der Regel aus anderen afrikanischen Ländern mit einem Touristenvisum oder ohne Papiere nach Tunesien ein, in der Hoffnung, nach Europa zu gelangen. Die tunesischen Behörden holen sie auf der Straße ab – und setzen sie manchmal in der Wüste ab.

„Zu den Gruppen schwarzer Flüchtlinge und Migranten gehörten Kinder, Frauen und schwangere Frauen, die in der Sahara gestrandet waren, ohne Schatten, ohne Nahrung, ohne Wasser“, sagte Monica Marks, Tunesienforscherin und Assistenzprofessorin für Arab Crossroads Studies an der New York University Abu Dhabi, berichtete die DW aus der Hauptstadt Tunis.

„Die Situation war absolut schrecklich, Tunesiens Präsident Kais Saied war durchaus bereit, zuzulassen, dass schwarze Flüchtlinge und Migranten in Tunesien sterben.“

Nach dem aktuellen Aufschrei von Menschenrechtsorganisationen sagte Präsident Saied am Sonntag in einer Erklärung, dass Migranten in seinem Land „eine humane Behandlung erfahren, die sich aus unseren Werten und Eigenschaften ergibt, im Gegensatz zu dem, was koloniale Kreise und ihre Agenten kursieren“.

Aber Lauren Seibert, eine Forscherin der NGO Human Rights Watch, die sich auf Flüchtlinge und Migrantenrechte konzentriert, sagte der DW am Dienstag, dass „eine weitere Gruppe von mehreren Hundert Migranten aus Ländern südlich der Sahara mit Bussen an die Grenze zu Algerien gebracht wurde, wo sie immer noch ohne jegliche Hilfe bleiben.“ .“

Die Hafenstadt Sfax im Süden des Landes ist die zweitgrößte Stadt Tunesiens und ein bekannter Knotenpunkt für Migranten aus Ländern südlich der Sahara, die über das Mittelmeer nach Europa wollen, da die nächsten italienischen Inseln nur etwa 130 Kilometer entfernt sind (ungefähr 80 Meilen) entfernt.

Da die kostspielige und gefährliche Reise jedoch größtenteils über Schleuser organisiert wird, arbeiten viele Migranten eine Zeit lang, manche sogar Jahre, auf dem Bau oder in Privathaushalten in Tunesien, um für die Reise Geld zu sparen. Andere warten einfach auf die Gelegenheit, die Grenze zu überqueren, und nur sehr wenige entscheiden sich im Laufe der Zeit zum Bleiben. In den vergangenen Jahren waren die tunesischen Behörden bei der Erteilung von Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen recht zurückhaltend.

Während einige Tunesier versuchen, schwarzen Migranten zu helfen, protestieren viele weitere gegen die Migranten in Sfax und anderen Teilen des Landes. Bild: Houssem Zouari/AFP/Getty Images

Wachsende migrantenfeindliche Stimmung in Tunesien

Das jüngste Vorgehen der tunesischen Behörden gegen Migranten aus Ländern südlich der Sahara wurde durch den Tod eines 41-jährigen Tunesiers Anfang des Monats ausgelöst. Er wurde bei einem Kampf zwischen Tunesiern und Migranten erstochen und das Video seiner Beerdigung ging in den sozialen Medien viral.

Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass Migranten aus Ländern südlich der Sahara in Tunesien gewalttätigen Angriffen der lokalen Bevölkerung und der Regierung ausgesetzt sind.

Bereits im Februar 2023 hatte der immer autoritärer werdende Präsident Saied eine Welle der Gewalt gegen Migranten ausgelöst, nachdem er erklärt hatte, dass die Einreise von Migranten das Ziel habe, die demografische Struktur Tunesiens zu verändern, und behauptete, dies drohe, Tunesien in ein „afrikanisches“ Land zu verwandeln ein „arabisch-muslimisches“ Land.

Später, angesichts eines internationalen Aufschreis, war er rückwärts gepaddelt.

Der Tod eines Tunesiers hat das jüngste Vorgehen gegen Migranten aus Ländern südlich der Sahara ausgelöst. Bild: REUTERS

Neues Toolkit für das Migrationsmanagement

„Was offenbar passiert ist, ist, dass die tunesische Regierung improvisiert auf die Unruhen in Sfax reagiert hat und dass die Abschiebungen nicht strategisch geplant waren“, sagte Matt Herbert, leitender Experte für Nordafrika bei der Schweizer Denkfabrik Global Initiative Against Transnational Organised Crime DW.

Er sagte jedoch, es sei wahrscheinlich, dass es erneut zu Unruhen und Abschiebungen unter Migranten kommen werde. Seiner Ansicht nach erhöht die Europäische Union dieses Risiko, da sie die nordafrikanischen Länder unter Druck setzt, die irreguläre Migration nach Europa zu stoppen.

„Wenn das Interesse an einer weiteren Verschärfung des Vorgehens gegen Migranten in Nordafrika und einer stärkeren Durchsetzung besteht, müssen die EU und die Mitgliedstaaten im Voraus planen, dass diese Spannungen entstehen, und mit den Regierungen der Gastländer darüber sprechen, wie sie reagieren und welche Unterstützung die EU und die Mitgliedstaaten bieten können.“ bereitstellen“, sagte Herbert.

Migranten harren tagelang auf Platz unter freiem Himmel aus

Unterdessen halten sich weiterhin rund 300 Migranten aus Ländern südlich der Sahara auf dem zentralen Bab al-Jabali-Platz in Sfax auf, der von Sicherheitskräften und Militär umstellt ist.

Lamin Mane aus Gambia steht seit Tagen auf dem Hauptplatz in Sfax Bild: Wahid Dahech

Lamine Mane, ein junger Mann aus Gambia, ist nach vier Tagen auf der Straße äußerst besorgt. Er erzählte der DW, dass er vor einigen Monaten nach Tunesien gekommen sei, nachdem er Senegal, Mali und Algerien durchquert hatte.

„Glauben Sie mir, alle Menschen (hier auf dem Platz) wollen nach Italien, weil es dort Freiheit und Arbeitsmöglichkeiten gibt“, sagte Lamine der DW.

„Ich bin vor vier Tagen aus Guinea gekommen und wir haben hier (auf dem Platz) unter freiem Himmel geschlafen“, sagte Francisca, 26, die ihren Nachnamen nicht preisgeben wollte, der DW in Sfax. „Mein einziges Ziel ist es, das zu überleben. Wenn Tunesien uns die Freiheit gibt, nach Italien zu gelangen, wird niemand bleiben.“

Ahmad Adam, ein Einwanderer aus Mali, musste seine Wohnung verlassen, als in Sfax hart gegen Migranten aus Ländern südlich der Sahara vorgegangen wurde. Bild: Wahid Dahech

Neben ihr sitzt Ahmed Adam aus Mali, der seit sechs Jahren in Sfax arbeitet, um Geld für die Reise nach Europa zu sparen.

„Ich hatte noch nie Probleme“, sagte Adam der DW. Doch als Folge des Zusammenstoßes zwischen Migranten und dem getöteten Tunesier forderte ihn sein Vermieter auf, seine Wohnung zu verlassen. „Das passiert zum ersten Mal und jetzt bin ich hungrig und obdachlos. Wir brauchen Hilfe!“ sagte er der DW.

Und Martina aus Kamerun, die ihren Nachnamen nicht preisgeben wollte, sagte der DW: „Die Tunesier wollen uns hier nicht, weil wir schwarz sind, aber wir haben uns unsere Hautfarbe nicht ausgesucht und Tunesien ist auch ein afrikanisches Land.“

Angst vor einer weiteren Eskalation

Zuletzt gab es auch einige Anzeichen der Unterstützung in Form eines Protests in Sfax und der Anwohner, die versuchten, den Migranten auf dem Platz Nahrung und Wasser zu bringen – auch wenn dies keine leichte Aufgabe ist.

Forscherin Monica Marks erzählte der DW, sie habe mit Tunesiern im ganzen Land gesprochen, die versucht hätten, auf der Straße lebende Schwarze mit Nahrungsmitteln und Wasser zu versorgen. „Aber sie wurden von der Polizei bestraft, es ist ihnen nicht gestattet, schwarze Flüchtlinge und Migranten mit dem Auto zu befördern, und es ist ihnen untersagt, mit öffentlichen Verkehrsmitteln mitzufahren.“

Auch Ramadan Ben Omar, ein führendes Mitglied der Menschenrechtsorganisation Tunesisches Forum für wirtschaftliche und soziale Rechte, hat derzeit keine großen Hoffnungen.

„Die Anwesenheit einer großen Zahl von Einwanderern ohne einen klaren Plan für die Zukunft in einem bestimmten Gebiet wird zu einer weiteren Eskalation der Spannungen und der sozialen Spannungen führen“, sagte Ben Omar der DW.

Wahid Dahech hat zu diesem Bericht aus der Hafenstadt Sfax in Tunesien beigetragen

Herausgegeben von: Carla Bleiker