Wir befinden uns in einer Liebesspirale aus dem Musikvideo „Lavender Haze“ von Taylor Swift

Nein, wir können uns nicht beruhigen – nicht einmal inmitten eines Lavendeldunsts.

Taylor Swift hat gerade das mit Spannung erwartete Musikvideo zur zweiten Single ihres Albums veröffentlicht, Mitternacht– und hat erwartungsgemäß bereits Fans auf Wolke sieben.

Das surrealistische Video zeigt Taylor und ihren Liebhaber (gespielt von Laith Ashley) in dem, was sie einen „schwülen, schlaflosen 70er-Fiebertraum“ nennt, komplett mit violettem Rauch, Blumen, die aus dem Teppich wachsen, und ihrem Fernseher, der sich in eine Galaxie öffnet. Es endet natürlich damit, dass sie auf einer Wolke in einem sternenklaren Meer aus schwimmenden Koi-Fischen einschläft.

Auf Instagram rief Taylor ihren „unglaublichen Co-Star“ Laith, ein Transgender-Model und Schauspieler, „mit dem ich absolut gerne zusammengearbeitet habe“.

„Dies war das erste von den drei veröffentlichten Videos, die ich geschrieben habe“, sagte sie, „und dieses hier hat mir wirklich geholfen, die Welt und die Stimmung davon zu konzeptualisieren Mitternacht.“

Vor der Veröffentlichung ihres 10. Studioalbums im Oktober teilte Taylor die Inspiration hinter einigen der Songs, darunter „Lavender Haze“, dem ersten Track auf der Platte. Von einem Freund mitgeschrieben Zoë KravitzDie Sängerin verriet, dass sie von dem Satz fasziniert war, nachdem sie ihn beim Zuschauen gehört hatte Verrückte Männer.