Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle im Landkreis ereigneten sich 2022 in Wipperfürth. Mit drei Verkehrstoten liegt die Hansestadt trauriger Spitzenreiter und wieder auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit.

Insgesamt liegt die Zahl der Unfälle mit Toten und Verletzten in Oberberg jedoch unter dem bundesweiten Trend: Zwischen Rade und Morsbach blieben die Unfallzahlen im Jahr 2022 knapp unter dem Vor-Corona-Niveau und sind noch weit von den Werten entfernt Ende der 2010er Jahre.

Das Statistische Landesamt (IT-NRW) hat hierzu Zahlen veröffentlicht, da die Zahl der Unfälle mit Personenschaden bundesweit stark ansteigt. Die Zahl der Unfälle mit Personenschaden in NRW war so hoch wie seit 2009 nicht mehr: Im Jahr 2022 wurden bundesweit 63.157 Unfälle mit Personenschaden registriert. Das sind 16,2 Prozent mehr Unfälle als im Vorjahr. It-NRW verzeichnete mit damals 63.209 Unfällen den höchsten Wert seit 2009.

Schwere Unfälle in Oberberg weiterhin unter dem Niveau von 2019

Im Jahr 2022 ereigneten sich in Oberberg insgesamt 858 Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden. Das ist zwar ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit 713 Unfällen, aber immer noch unter dem Wert von 2019 mit 874 Verkehrsunfällen mit Personenschaden. Zum weiteren Vergleich: Im Jahr 2009 gab es auf Oberbergs Straßen noch 916 Unfälle mit Verletzten oder Todesopfern.

Auch die Zahl der Verkehrstoten in Oberberg basiert auf den Daten des Landes. Im Jahr 2022 starben kreisweit neun Menschen bei Verkehrsunfällen. Im Jahr 2021 gab es noch 15 Todesfälle, im Corona-Jahr 2020 neun und im Jahr 2019 verzeichnete die Statistik 14 Todesopfer. Auch hier gilt der Vergleich zum Ende der Nullerjahre: Damals verzeichnete die Statistik 20 Todesfälle.

Im regionalen Vergleich sticht Oberberg nicht hervor. Im benachbarten Rhein-Sieg-Kreis beispielsweise gab es 2009 neun Todesopfer, in Rhein-Berg waren es vier. Im Vergleich der Oberberggemeinden hatte Wipperfürth im Jahr 2022 die meisten tödlichen Verkehrsunfälle zu verzeichnen. Drei Menschen starben hier, alle drei tödlichen Unfälle ereigneten sich im ersten Halbjahr.

Neun Verkehrstote in Oberberg im Jahr 2022

Zwei Unfälle auf der Bundesstraße 506, die Wipperfürth mit Bergisch Gladbach verbindet. Im Februar kam ein 41-jähriger Autofahrer aus Kürten bei einem Zusammenstoß bei Wipperfürth-Lamsfuß ums Leben. Ein 68-jähriger Lkw-Fahrer aus Moers kam im Mai auf derselben Strecke ums Leben, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Baum prallte.

Im März verunglückte ein 20-Jähriger aus Wipperfürth auf der Landesstraße 286, als er in der Nähe von Thier-Kohlgrube die Kontrolle über sein Auto verlor. Weitere tödliche Unfälle ereigneten sich 2022 in Gummersbach, wobei Anfang Februar in Neuenschmiede zwei Menschen starben. Auch in Nümbrecht kam es im Laufe des Jahres 2022 zu zwei Todesopfern, in Hückeswagen und Reichshof jeweils zu einem Todesopfer.