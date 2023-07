CNN

Zum zweiten Mal in Folge wurde der Spielbetrieb bei der Open Championship unterbrochen, dieses Mal jedoch nicht durch Demonstranten. Am Samstag übernahm eine kleine Kröte das Eindringen ins Haus.

Die hüpfende Ankunft einer der seltensten Amphibienarten Großbritanniens auf dem 13. Grün des Royal Liverpool führte zu einer Verzögerung in der dritten Runde des Majors, da nur ein geschulter Mitarbeiter des Clubs mit der Kreuzkröte umgehen kann.

Von Schlangen bis hin zu Eichhörnchen sind dem Elite-Golf die Kameen von Kreaturen nicht fremd. Die Regeln wurden von den Turnierorganisatoren geschrieben. Das R&A ermöglicht es den Spielern, Tiere zu bewegen, die „ihren Ball berühren oder sich ihm nähern, ohne Strafe … in irgendeiner Weise.“

Aber der besondere Gast der Open nimmt einen Sonderstatus ein.

Die Kreuzkröte ist nur sechs bis acht Zentimeter groß, wiegt zwischen vier und 19 Gramm und kommt laut der britischen Wohltätigkeitsorganisation The Wildlife Trusts nur an einigen wenigen Küstenorten in England und Schottland vor. Sie ist eine in Europa geschützte Art.

Nach dem Wildlife and Countryside Act (Wildlife and Countryside Act) der britischen Regierung von 1981 ist es eine Straftat, „Kreppkröten absichtlich oder leichtfertig zu stören, während sie sich in einem Gebäude oder an einem Ort aufhalten, der als Unterschlupf oder Schutz dient“.

Infolgedessen mussten die Spieler auf das Eintreffen von Royal Liverpools Linksmanager James Bledge – der einzigen Person vor Ort mit der Lizenz zum Umgang mit der Amphibie – warten, der der Kröte vom Grün half, bevor das Spiel wieder aufgenommen wurde.

Dies geschah, nachdem die zweite Runde am Freitag von Just Stop Oil-Aktivisten gestört wurde, die in den letzten Monaten mehrere hochkarätige Sportereignisse in England ins Visier genommen hatten, darunter The Ashes, Wimbledon und die Snooker-Weltmeisterschaft.

Der Amerikaner Brian Harman, der auf der Jagd nach seinem ersten großen Titel war, hatte am Wochenende einen Vorsprung von fünf Schlägen, nachdem er am Freitag einen brillanten Sechs-unter-66-Erfolg erzielt hatte. Der 36-Jährige startete seine dritte Runde um 15:30 Uhr BST (10:30 Uhr ET).