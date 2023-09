Winzer Friedrich Haag feiert seinen 70. Geburtstag

Friedrich Haag feierte am Freitag in Repperndorf das 70. Wiegenfest. Der Zelebrant wurde am 16. September 1953 in Würzburg geboren und wuchs mit seinen beiden Schwestern auf dem elterlichen Bauernhof in Repperndorf auf. Nach dem Besuch aller acht Klassen der örtlichen Volksschule absolvierte er eine landwirtschaftliche Lehre in Oberpleichfeld. Zurück von der Bundeswehr kümmerte er sich um seine Meisterprüfung, die er 1975 dank eines Stipendiums an der Landvolkshochschule von Heinrich Schmalz in Münsterschwarzach als jüngster Meister Bayerns bestand.

“ Weiterlesen

Winzer Friedrich Haag feiert seinen 70. Geburtstag

gb02 De