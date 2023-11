Winternat in NRW: Tips voor de Fahren auf Eis und Schnee – Nachrichten – WDR – Nachrichten

Es werd winterlicht NRW . Pünktlich zum des Novembers heeft de temperatuur in het ganzenland bereikt. In de hogere streken van de Eifel, het bergland en het Sauerland valt de eerste sneeuw. Voor alle wintersporters en recreatieve liefhebbers kunnen transportproblemen problematisch worden.

De winterlunch kon worden gevonden in de lovende dagen van het wegverkeer achter hen. Schon am Montag ging der Rain vom Münsterland bis nach Ostwestfalen-Lippe in Schneeregen über. Informatie over de dienstdag is op het platteland te vinden via gebakken wegen, sneeuwval of met sneeuw bedekte spiegels op de wegen, waarschuw WDR -Meteoroloog Jürgen Vogt. „ En ’s nachts komen ze naar de volgende dag. Dat klopt: ik ben nog steeds bij je op jouw dag. „

Afbeelding 1 / 7





Als de Kahle in de Orten in NRW terechtkomt, zal de eerste keer vallen en zal hij geblieben zijn. Wat een wonder, de schoonheid van de bergen in het Rothaargebirge met 841 meter sneeuw in de hele NRW.

Für Autofahrer beweert dat wie ooit stress ervaart: niet vanwege de lelijke wegomstandigheden, maar het zicht kan bij sneeuwval of sneeuwstormen een ernstig teken zijn.

Wie komt er naar de auto voor reizen en sneeuw?



Tips voor de veiligheid van uw auto met gemak en sneeuw | Bildquelle: WDR



Laut de Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) is een eerste punk, de autofahrer in der Kalten, dunklen en ass Jahreszeit strandten sollten:

Autos mit Summerreifen stehen weld. Als we sindsdien Winter- of Alljahreifen hebben, is de profielmatige geest 4 millimeter.

Abstand zum Vordermann verlaagde het tempo en stopte uiteindelijk.

Het is mogelijk om in een huis een gang te gaan – de reis zal dan stoppen op het asfalt.

Weinig ruckartige Lenkwegungen. Kommt das Fahrzeug auf gerader Strecke trotzdem ins Schleudern, auskuppeln, bremsen en schnell, aber gefühlvoll gegenlenken.

Gerät das Auto in der Kurve aus der Bahn, keine hektischen Manöver versuchen, sondern fest en nachhaltig aufs Bramspedal treten („Bremsschlag“). Dabei am Steuer locker blies en nur sanft korrigieren.

Is de Fahrbahn mit Eis überzogen, etwa nach Eisregen, hilft nur eins: Car stehen lassen. Het reizen tussen bestemmingen en wegen is niet duidelijk.

En was sollte Radfahrer aan het strand?

Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Nordrhein-Westfalen geeft Tipps fürs Radfahren in de winter.

Abstand stopt.

Verlaag het tempo.

In Kurven zijn er geen loopbanden of bezems, vooral niet tijdens de sneeuw en sneeuw.

Vermijd de bezems niet, breng wat tijd door en zorg voor voldoende bezems.

Auf Glatteis Lenkbewegungen vermeiden en ohne Bremsen ausrollen.

Meer Halt auf der Fahrbahn: Luftdruck im Reifen etwas afwezig.

Noteer de informatie over het verkeer, het ADFC-verkeer en de roadtrip zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het verkeer (met meer verkeer). Zo kunt u uw reis verder voortzetten Halt auf nassen en Verschneiten Straßen als dünne.

Een belangrijker aspect is de zichtbaarheid in de dunklen Jahreszeit. Dessalb besser beim Einsetzen der Dämmerung das Light einschalten en auf helle Kleidung en Reflektoren setzen.

Unsere Quellen: