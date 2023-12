Winterdienst bereikt: Glätte in Nedersaksen möglich | NDR.de – Nachrichten

Status: 06.12.2023 09:45 Uhr Wegen van de Warnstreiks des Winterdienstes können heute Straßen in Nedersaksen nicht geäumt sein. Verkehrsteilnehmer gemakkelijk te navigeren. Sommige scholen liggen op afstand.

De Duitse Waterdienst (DWD) heeft recht op de resultaten van de dagen met voordeel van Zentimetern Neuschnee. Morgen dienen we een dossier in bij DWD en een Glättewarnung voor de kleine Teile Niedersachsens. Bij sneeuwval kan overal tussen Eems en Weser actie worden ondernomen. De verkeersveiligheid en het verkeersmanagement van het land vereisen bijzondere aandacht en aandacht voor het verkeer. Ik ben volledig blij met de winterdienst waartoe u toegang krijgt, particuliere bedrijven zullen klaar zijn om te starten.

1 minuut De Jann-Berghaus-Brücke in Leer bleef hoog, maar de wegen ondervonden geen hinder – maar er ontstond geen verkeerschaos. (30.11.2023) 1 Min

Schüler im Landkreis Wesermarsch was online niet beschikbaar

Wegen van de Warnstreiks im öffentlichen Dienst wechseln die Schulen im Landkreis Wesermarsch heute für einen Tag in den Distanzunterricht. Het onderdeel van de Landkreis mit. Denn: Als je nog in de bus zit, is deze de Hunteklappbrücke aan de B212 gesloten. Ook in Leer zien we de Warnstreik als: De Jann-Berghaus-Brücke bleibt den gezen Tag über hochgeklappt – Autofahrer müssen über de Emstunnel ausweichen.

Zweiter Warnstreik in Zwei Wochen

Wie onder de 1.200 Straßenmeisterinnen en -meistern am Warnstreik teilnehmen viel, had die Landesbehörde in Vorfeld niet kunnen zeggen. De eerste weken werden werkuren doorgebracht in Nedersaksen, waar de werkzaamheden werden uitgevoerd, gevolgd door 24 uur werken. In Nedersaksen waren de grote federale, regionale en regionale overheden bezorgd. Dit zou worden gevolgd door een Notdienst durch private Räumdienste ingerichtt.

Gewerkschaften fordern 10.5 Prozent meer Lohn

De achtergrond van de Australische staat is de tariefconflikt in de dienst van de deelstaten. De Gewerkschaften, die ook verantwoordelijk zijn voor de werkzaamheden, zijn onderworpen aan de eisen van de arbeidsmarkt. Ze kosten 10,5 euro voor meerkosten, met een minimum van 500 euro en 200 euro voor meerkosten. In Hannover is er een Vormittag eine Kundgebung geplant. Deze Verhandlungen sollen am Donnerstag werden fortgesetzt.

