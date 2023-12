Winterchaos in Bayern: Tausende Stromausfälle – Retter im Dauereinsatz

Stand: 3. Dezember 2023 7:09 Uhr

Heftiger Schneefall hat weite Teile Bayerns lahmgelegt. Tausende Haushalte waren ohne Strom. Der Flughafen München nimmt den Betrieb wieder auf, der Hauptbahnhof der Landeshauptstadt bleibt jedoch weiterhin unzugänglich.

Nach Störungen durch den Wintereinbruch in Bayern hat der Flughafen München den Betrieb wieder aufgenommen. Allerdings werde es weiterhin Einschränkungen im Flugverkehr geben, kündigte das Unternehmen auf seiner Website an. Aufgrund starker Schneefälle in Bayern wurde der Flugbetrieb am Samstag vorübergehend eingestellt.

Die Regenfälle führten zeitweise zu Chaos im Freistaat. In zahlreichen Städten und Gemeinden kam es zu Stromausfällen. Betroffen seien Tausende Haushalte im Bayernwerk-Verbundgebiet, sagte ein Sprecher. Der Schwerpunkt lag auf dem Raum München sowie den Gebieten Penzberg, Kolbermoor, Freilassing, Parsberg, Vilshofen, Eggenfelden und Regen.

Bäume waren auf Leitungen gestürzt, in einigen Fällen wurden Leitungen einfach durch die Schneelast beschädigt oder gerissen. Seit der Nacht zuvor sind Serviceteams im Einsatz, um Schäden an Stromleitungen zu beheben und die Stromversorgung wiederherzustellen. Angesichts der angekündigten weiteren Schneefälle ist mit weiteren Stromausfällen zu rechnen.

Hohe Belastung der Rettungsdienste

Das Winterchaos in Bayern stellt auch Rettungskräfte und Hilfsorganisationen vor Herausforderungen. „In einigen Bezirken Südbayerns stoßen die Einsatzkräfte trotz Schneeketten und Allradantrieb an ihre Grenzen – ohne die Unterstützung der Bergrettung ist ein Durchkommen teilweise nicht möglich“, sagte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK). Darüber hinaus wurden in einem Bezirk ehrenamtliche Schnelleinsatzgruppen zur Unterstützung der Rettungsdienste alarmiert.

BRK und Technisches Hilfswerk (THW) halfen auch bei der Evakuierung von Zügen und bei der Versorgung der Insassen liegengebliebener Fahrzeuge auf Autobahnen. Den Angaben zufolge halfen THW-Kräfte vielerorts auch dabei, die nassen Schneemassen von Dächern zu schaufeln oder verunfallte Pkw und Lkw von den Straßen zu räumen, um den Verkehr möglichst flüssig aufrechtzuerhalten.

Die Behörden rieten vom Autofahren ab

Die Polizei in München riet aufgrund der Witterungsbedingungen komplett vom Fahren ab. Die Bürger sollten „unnötige Fahrten dringend vermeiden“ und nur fahren, „wenn es unvermeidbar ist“, sagte ein Sprecher. Autos sollten mit Winterreifen ausgestattet sein und Autofahrer sollten auf die entsprechende Geschwindigkeit achten. Angesichts der starken Schneefälle sei die Verkehrssituation „äußerst herausfordernd“.

In einer Stellungnahme des BRK heißt es: „Wir schließen uns dem Aufruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd an: Bleiben Sie möglichst zu Hause! den betroffenen Regionen.“

Deutsche Bahn: Empfehlung, Fahrten zu verschieben

Aufgrund des Wintereinbruchs kam es auch im Bahnverkehr zu erheblichen Störungen. Die Bahn teilte mit, dass der Fernverkehr im Großraum München eingestellt worden sei. Es war vorübergehend unmöglich, den Münchner Hauptbahnhof zu erreichen. „Wir empfehlen, Fahrten von und nach München zu verschieben“, teilte die Bahn mit.

„Wir können noch nicht sagen, wie es in den nächsten Tagen aussehen wird“, sagte eine Bahnsprecherin. Bis Montag ist mit erheblichen Störungen zu rechnen. Die Bahn teilte mit: „Alle Fahrgäste, die wegen des Wintereinbruchs in Süddeutschland ihre für den 2. und 3. Dezember geplante Reise in Süddeutschland verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen.“

Spiel des FC Bayern abgesagt

Auch im Münchner Stadtgebiet kam der Bahnverkehr zum Erliegen. „Wetterbedingt ist der Betrieb von Bussen, Straßenbahnen und S-Bahnen aus Sicherheitsgründen für heute leider eingestellt“, teilte die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) mit. Auch in der U-Bahn könnte es zu Ausfällen und Störungen kommen.

Aufgrund von Sicherheitsrisiken und der Verkehrssituation wurde das geplante Heimspiel des FC Bayern München gegen den 1. FC Union Berlin abgesagt. Auch die für Sonntag geplanten Weihnachtsbesuche des FC Bayern bei den Fanclubs wurden abgesagt.

Lawinengefahr in den Bayerischen Alpen

Der starke Schneefall führt in den bayerischen Alpen zu erhöhter Lawinengefahr. Oberhalb von 1.600 Metern herrscht Warnstufe drei der fünfstufigen Skala und damit erhebliche Lawinengefahr, teilte die Lawinenwarnzentrale des Bayerischen Landesamtes für Umwelt mit. Das Hauptproblem ist der Neuschnee. Schon ein einzelner Wintersportler kann Schneebrettlawinen auslösen.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lag heute im bayerischen Alpenvorland stellenweise mehr als 75 Zentimeter Schnee, im Bayerischen Wald stellenweise mehr als ein Meter. In den Alpen und in den Höhenlagen des Bayerischen Waldes sollte der Schneefall über Nacht aufhören.