Winterbrunch in Hessen: Dutzende Unfälle und Sperrte Straßen | hessenschau.de

Der Wintereinbruch hoed in Hessen für zahlreiche Unfälle en Gefahren op den Straßen verzekerd. Bijzonder gespannen is de Lage Weiterhin in Rheingau-Taunus. De dorstige landratten kunnen genieten van de sneeuwchaos.

Videobeitrag Video

02:31 min.



Winter Einbruch – Schnee orgt für Glätteunfälle in Hessen







Video



Einde video-opnames

Auch am Dienstagmorgen hat der Wintereinbruch weite Teile Hessens noch immer fest im Griff. Zahlreiche Straßen sinds wegen Glätte of umgestürzter Bäume blockiert, überall stehen festgefahrene Autos en Lastwagen quer.

Omdat de strijdkrachten, militaire verdedigings- en beschermingsmiddelen in goede handen zijn, zijn ze veel efficiënter. Landesweit zou Dutzende Unfälle registriert. Van de Blechschäden wordt u immers blij.

De situatie is bijzonder gespannen in de Rheingau-Taunus-Kreis. „Mijn dringende oproep: je kunt veel tijd in huis doorbrengen. Je kunt genieten van je tijd in het bos: het is het beste om tijdens je vakantie en de zomervakantie een goed leven te leiden“, zei Landrat Sandro Zehner (CDU) over de nacht van de nacht. Kreisbrandmeister Michael Ehresmann meldde: „De Lage is nog steeds zwaar. Bäume gevallen en de Streichhölzer.“

Eingeschlossene Autofahrer, Schüler sitzen in Schule fest

In de NAO-school in Bad Schwalbach zullen ongeveer 30 studenten en studentenfeesten plaatsvinden. Ze konden niet van de rest worden gescheiden en ze konden niet verder reizen. Gezien het feit dat de kinderen tijdens hun verblijf niet naar huis worden gebracht, zullen ze blij zijn met hun zorgen. Auch op een school in Wiesbaden-Naurod moet leerling zijn voor 55 kinderen en ouders.

Een extra school in Taunus findet am Dienstag kein Präsenzunterricht statt. De Feuerwehr in Wiesbaden rückte nach eigenen Angabe bis Mitternacht zu rund 170 Einsätzen aus.

Externe inhalatie Einde van externe inhoud Instellingen





Etwa 100 mensen, die voor hun bouwwerkzaamheden en verzorging naar Eltville moesten reizen, werden naar een hal gestuurd om een ​​fabriek te laten leveren en onderhouden door de Kreisbrandmeister Ehresmann. Am Abend kamen 20 tot 25 Menschen in onderstaande hotels.

Afbeeldingengalerij Afbeeldingengalerij

6 Afbeelding

Winterbrunch in Hessen Afbeelding leest…







1/6

Winterbrunch in Hessen. Selbst in tieferen Lagen veld am Montag Schnee. Als u de Glätteunfällen bezoekt, op de luchthaven van Frankfurt, wordt u naar de luchthaven begeleid.



Afbeelding © picture-alliance/dpa

Einde van de Bildergalerie

Op de straat waar Kedrich en Hausen voor de hoogte stonden, waren er geen 30 voertuigen van Schnee. De Polizei sprach am späteren Abend von weiteren 70 Autofahrern, sterven op der B260 bij Schlangenbad in ihren Autos festsaßen. De Einsatzkräfte konnten die meisten Vehicle bis zum spares Abend freilelegen. „Het is prima om de nacht in je auto door te brengen“, zei Kreisbrandmeister Ehresmann.

Stromausfall en gestrichene fluege

Verder zijn ze in de Taunus aanwezig tijdens het bouwproces, die spraken in de toespraak van het Politiepräsidiums Westhessen in Wiesbaden. Voertuig, rijden op een laatste auto, op straat staan, persoonlijk afwachten. Besonder de hoogte van de hoge temperatuur, aber auch der Taunusbereich bei Wiesbaden in Richtung Platte. In de Hofheimer Stadtteilen Wildsachsen, Langenhain en Lorsbach kam es am Abend zu Stromausfällen.









Op de luchthaven van Frankfurt lieten we ons door de sneeuwval op de Montagn meer Duitse vluchten leiden, die overdag aanwezig waren. Einzelne Bahnen hätten zum Räumen sperrt zijn müssen. Deshalb seien vorsorglich meer Kurz- en Mittelstreckenflüge worden abgesagt. Auch am Dienstag ist der Flugverkehr more beeinträchtigt.

De Lufthansa meldde over een IT-storing. Wat betreft vliegreizen en na Frankfurt kunt u ervan uitgaan dat uw reisarrangementen tijdens de vluchtuitvoering zo goed mogelijk zijn.







Stau-Info en ÖPNV-Störungen

Aktuelle Verkehrsmeldungen für Straße, Bus & Bahn

Overzicht

Vanwege de verkeersopstoppingen kunt u dus genieten van uw busverkeer in Wiesbaden. Op 18 lijnen zie je verkeersroutes en kun je gebruik maken van de buslijnen waarmee je kunt reizen. Achtergrond is dat de langer durende bussen onder de Wetterbedden geen moeite meer doen om een ​​​​ineen sprecherin te maken. Teils steckten Busse auch in Außenorten fest.

En wie weet meer? Weil der Schnee die Luft runterkühlt auf etwa 0 Grad, kannnnder Schnee derezit auch in tieferen Lagen lieben, zoals HR-meteoroloog Michael Köckritz uitlegt. Deze temperaturen waren vooral in de laatste regio in de leefomstandigheden gedaald, in de bovenste lagen lagen de gebieden met de eerste sneeuw, dus in Willingen en op de watertank. Op de Kleine Feldberg in de Taunus lag de Montagmorgen nieuwe Zentimeter Schnee.







Wettergefahren

Aktuelle Unwetterwarnungen für Hesse

Für welche Landkreise aktuell amtliche Warnungen vorliegen, zegt onze Hessenkarte. Overzicht

Dienstdag in de Oost- en Zuid-Schnee

Bent u een meteoroloog, neem dan contact met ons op voor meer informatie. Ze zullen daar helemaal in het oosten en zuiden boven de Schnee zijn, in lagere lagen. De richting van het noorden en westen hangt af van of het geschikt is. Die Höchstwerte bleiben ähnlich met min 2 tot 4 Grad. Op hoge plaatsen is meer vorstbescherming mogelijk. In de nacht kun je er tot min 5 graden ab meer over lezen.







Natter

Regenradar voor Hessen en Duitsland met voorspelling

De radar zegt dat we regen of sneeuw zullen zien – met goede regenvoorspellingen. Alle leuke minuten zijn een nieuw radarbeeld met de nieuwste informatie. Er zijn berichten verzonden met Hilfe des Echos von Wetterradar-Stationen. Jouw sterke signaal van wolken en regenbuien wordt gereflecteerd in het zendstation, de sterke ster bevindt zich in de onderste laag. De Farben-kennzeichnen sterven Stärke. Overzicht

In de Scandinavische regio Hessen is het vaak bewolkt en vallen er enkele regenbuien. In het zuiden zijn er dagen te zien en de wolken pakken zich samen.

De reisplannen van Hessen zijn in goede staat sinds ze zijn uitgerust met de Hessen-stacaravan – met 1.000 medewerkers in de winterdienst sowieso 90.000 ton zout, wat gratis reizen garandeert.

Polizei nimmt Drifter auf Hoherodskopf ins Visier

De eerste sneeuwval vond plaats bij de Wochenende Drifter op de Hoherodskopf (Vogelsberg). Wie is politieagent in het stadscentrum en reist ’s nachts op een parkplaats met 45 voertuigen en 80 mensen. Beim Driften übersteuern die Fahrer ihr Fahrzeug absichtlich – en nicht immer auf speziellen en dafür geeigneten Arealen wie Rennstrecken.

Meer informatie over de politie en de drijvende krachten op het hoogplateau is zichtbaar. De balken die de Angaben-zufolge voor twee voertuigen vervoeren, zijn slecht. Gezien het feit dat de Fahrzeugführer seien Ordnungswidrigkeitendrukahren wegen unnötiger Abgasverursachung met Vorsatz eingeleitet, die werden betaald met juwelen 160 Euro, hier is wat.

De politie wist hoe dit moest en dat zij aanwezig en geïnformeerd was.







Natter

Wettervorhersage für Hessen

Hessenwetter für die kommenden Tage: Het water in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt en de omliggende regio’s op onze waterkaart. Overzicht