Winter vor Weichenstellung: Arktische Luft bringt vielerorts Frost

Der nordwestliche Luftstrom drückt die Wolken weiter gegen die Berge. Das wird auch in den kommenden Tagen viel Schnee oder Regen bringen. Nach einem vergleichsweise ruhigen Wochenende wird es wieder rauer, wie ntv-Meteorologe Björn Alexander erklärt. Von Osten her fallen die Temperaturen dann zunehmend in den Frostbereich.

ntv: Wie wird unser Wetter jetzt?

Björn Alexander: In letzter Zeit hat es auf den Bergen stark geschneit und gestürmt. Mit entsprechenden Behinderungen zum Beispiel in Richtung Harz, Erzgebirge oder Alpen. Aktuell ist vorübergehend die Warmfront vom Atlantiktief „Pit“ beteiligt. Einerseits mit relativ milder Luft und einer ansteigenden Schneegrenze bis auf rund 1000 Meter. Andererseits fällt in den tieferen Lagen – vor allem in den Ballungsgebieten der Mittelgebirge – starker Dauerregen.

Mit wie viel Regen müssen die betroffenen Regionen rechnen?

In der lebhaften bis starken Nordwestströmung werden die Wolken vom Sturm aus den Bergen gedrängt. In den höheren Lagen mit nassem Schnee durchsetzt. Oberhalb von 1000 Metern schneit es durchgehend, darunter regnet es viel. Zunächst einmal mit 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter oder mehr. Das ist ordentlich, wenn man bedenkt, dass der gesamte Februar landesweit im Schnitt rund 55 Liter einbringt.

ntv-Meteorologe Björn Alexander (Foto: ntv)

Besteht Hochwassergefahr?

Große Überschwemmungen müssen wir zum Glück nicht befürchten. Denn in den Bächen und größeren Flüssen ist noch reichlich Platz – zumal auch der Wasserhaushalt und Mutter Natur vor dem durstigen Frühling reichlich Regen brauchen können.

Aber die Sturmgefahr bleibt, oder?

Zunächst ist es vor allem in Südbayern in den Bergen der Alpen noch sehr stürmisch – mit Schneefall und Verwehungen und entsprechend steigender Lawinengefahr, die auch in den kommenden Tagen die höchste Warnstufe 5 von 5 erreichen wird. Ansonsten lässt der Wind zwischenzeitlich nach, bevor es aus Nordwest wieder rauer wird.

Was bedeutet das im Einzelnen?

In der Nacht zu Freitag wird es aus Nordwesten weiter zunehmend stürmisch. Tagsüber verbreitet am Freitag mit starken bis stürmischen Böen und Sturmböen aus Südost, Norden und Osten. Starke Windböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu rund 100 Kilometern pro Stunde werden bevorzugt in Richtung Ostsee und auf die Berge gebracht. Stellenweise deutlich mehr mit Böen im Orkanbereich.

Und am Wochenende?

Zunächst erwartet uns ein ruhigerer Start. Doch die Ruhe hält nicht allzu lange an. Am Sonntag rasselt bereits das nächste Tief mit stürmischen Böen. Gleichzeitig verlagert sich mit der Kaltfront arktische Luft von Nordwesten nach Südosten. Dadurch sinkt die Schneegrenze bis ins Flachland und bringt erneute Widrigkeiten an der Windfront.

Wie sind die Prognosen für Sonntag?

An der Küste drohen erneut heftige Windböen – auch die Gefahr von Sturmfluten bleibt bestehen. Und auf den Bergen ist mit mehr Schneeverwehungen und teilweise winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen.

Wohin schwingt das Wetterpendel nächste Woche?

Von Osten her dürfte es kälter werden. Wie kalt, ist noch ungewiss. Das bedeutet, dass wir nachts mit weitgehend frostigen Werten rechnen müssen, über Schnee und bei Rodungsverhältnissen ist sogar mäßiger oder starker Frost möglich. Tagsüber klopft in den Bergen und allgemein im Südosten Permafrost an die Tür mit teilweise nicht mehr als minus 3 Grad, während es im Nordwesten noch 5 oder 6 Grad sein dürften.

Was macht der Wind?

Es wird wahrscheinlich schwächer. Auch die Niederschläge lassen vorerst nach und geben der Sonne einige Chancen. Alles in allem sieht es nach ruhigem Winterwetter aus – wenn auch mit enormen Unsicherheiten für die weitere Entwicklung.

Warum ist das so?

In den vergangenen Wochen haben die Wettercomputer immer wieder eine sogenannte starke Erwärmung in den Prognosen angezeigt. Dies ist eine Erwärmung in der oberen Atmosphäre, die die Stabilität des Polarwirbels beeinträchtigen kann. Diese Prozesse können wiederum den Winterverlauf in Europa und Deutschland maßgeblich beeinflussen. Allerdings ist es für die Wettermodelle generell problematisch, dies richtig einzuschätzen und vorherzusagen.

Wie groß sind die Unterschiede?

Wenn wir uns die Modellläufe der letzten Tage anschauen, dann liegen wir zwischen einer winterlichen Eis- und Frostphase und deutlichen Plusgraden für die zweite Hälfte der kommenden Woche. Gleichzeitig ist es auch ein entscheidender Schritt im Übergang vom Winter zum Frühling.

Warum?

Denn im instabilen bis amorphen Polarwirbel kann sich ein Polarhoch einstellen. An seiner Flanke wären dann anhaltende Kaltluftvorstöße von Osten nach Nordosten denkbar. Und das sogar bis in den März hinein, wie uns der Märzwinter 2013 mit einer negativen Monatsabweichung von mehr als drei Grad zeigte. Alles in allem macht der Winter 2022/2023 wohl seinen letzten großen Schritt und wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung sich die Wettermodelle in den kommenden Tagen entwickeln und einig werden.