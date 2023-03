tz Welt

Van: Steven Schneider

Deel

Der Winter kehrt mit mehreren Zentimetern Schnee zurück nach Deutschland. Een Wetter-expert zag een Whiteout-voraus. Auch im Flachland wird es weiss.

Hamm – Milde temperaturen, vielen vannacht en een aantal korte winters, die vertraagd waren. Der März begon vele malen met frühlingshaft. Maar offenbar kehrt nun der Winter zurück nach Nordrhein-Westfalen en Ganz Deutschland. Diplom-meteoroloog Dominik Jung von wetter.net zag een aantal berichten over „Whiteout“. Een Schneesturm kon voor Winter-Gewitter en rijkelijk Niederschlag-sorgen, wie waden bericht ingesteld.

Winter-Gewitter en Zwael Zentimeter Schnee: Experte kündigt “Whiteout” en

Of Whiteout acteert als een Wetter-Phänomen, of Boden en Horizont optisch in andere verschmelzen. Aufgrund des angekündigten enorme Schneefalls ist das Sichtfeld eingeschränkt, Konturen en Schatten lassen sich nicht mehr herkennen. “Besonders Dienstag en Mittwoch kann es ordentlich zur Sache gehen”, deskundige Experte Dominik Jung bei wetter.net Extrem-Wetter in Deutschland für den 7. en 8. März 2023 an. Grund dafür sind Sturmböen aus nordwestlicher Richtung. Dus sind am Mittwochmittag in höheren Lagen Schneefälle möglich. Im südlichen Teil Nordrhein-Westfalens können zehn bis zwölf Zentimeter Schnee gevallen. Schon Eind februari zijn die temperaturen extreem drastisch.

Unwetter in Deutschland – Sturm, Starkregen, Blitz en Donner Bekijk fototracks

Auch im Alpengebiet sowie in der Mitte des Landes ist in höheren Lagen mit Schneefall und glatten Straßen zu rechnen. Black könnte es auch im Flachland überraschend weiß zijn. Verhoogde temperaturen over de gefrierpunkt strakke dieser alldings sehr schnell weg.

Schneesturm und Winter-Gewitter in Deutschland: Experte kündigt “Whiteout” en

Weiter krijgt het schon am Donnerstag mit winterlichem Wetter. Dann ziet de nächste Schnee- und Rainfront über Deutschland. Als u in het Zuiden hoog in het vaandel staat bij de Erde prasselt, kunt u een milde Luft hinterherströmt gebruiken, die in Westen tot Osten Deutschlands naar Schnee wordt gestuurd. Kurzum: Het is gibt im Grunde nachste Woche ganz normales April-Wetter. En das Anfang März, mehr ist es eigentlich nicht“, aldus meteoroloog Dominik Jung.

Ab Dienstag gedaald Temperaturen in Deutschland snel ab. Aufpassen müssen Autofahrer am Mittwoch. “Het kan zijn dat im Westen de glatte Straßen geben mit Schneematsch”, zei Dominik Jung en herinnerde zich dat hij wohl an den Jahreswechsel, als es aufgrund von Glatteis zu zahlreichen Unfällen kam. Von Dauerfrost is in Deutschland waar het allemaal om draait. “Das ist kein März-Winter”, misschien Jung aber allen Schnee-Freunden schnell jegliche Hoffnung zunichte.