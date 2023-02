Senior vormanalist Jamie Lynch geeft zijn oordeel over Lingfield Park’s All-Weather paradepaardje, de BetUK Winter Derby, live op Sky Sports Racing op zaterdag.

De verlenging van de Winter Derby in 2022 was misschien wel de beste die er ooit is geweest, aangezien Alenquer Lord North versloeg in een racerecordtijd, waarbij het paar tegen de lente elk Group Ones won.

Lord North is terug met vermoedelijk dezelfde agenda – een springplank naar Dubai – die duidelijk de anders zo simpele en ongecompliceerde kwestie van bekwaamheid vertroebelt, een maatstaf waarmee hij het veld een straat voor is.

Laten we alle lopers voor de verlenging van zaterdag onder de loep nemen, live op Sky Sports Racing.

Bekijk de BetUK Winter Derby vanuit Lingfield Park live op Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) op zaterdag 25 februari.

1 – Bos van Dean

Jockey: Collen Verdieping; Trainer: John & Thady Gosden

Er zijn drie dingen in zijn voordeel. Ten eerste is hij fit en energiek, vers van een Fast-Track Qualifier-overwinning in Newcastle, waar hij Harrovian en King Of The South achter zich had.

Ten tweede is zijn koersvaardigheid een voordeel, hij eindigde als eerste en vierde in eerdere edities van de Winter Derby naast andere goede inspanningen rond Lingfield.

En ten derde, met leeftijd komt ervaring, en op zevenjarige leeftijd is hij ongecompliceerd en niet gehinderd door tactieken, hulpmiddelen als, zoals waarschijnlijk lijkt, de race modderig en rommelig blijkt te zijn.

Hij loopt echter qua cijfers ver achter op zijn stalgenoot Lord North en is weinig of niet beter dan de meeste anderen, en het is niet zo dat hij op zijn leeftijd plotseling een extra uitrusting of een paar kilootjes extra zal vinden.

Daarom wordt het een kansspel, en voor mij zijn er paarden tegen hogere prijzen die net zo waarschijnlijk het podium bereiken als Forest Dean.

2 – Vossenverhalen

Rob Hoornby; Andreas Kalding

Er is veel water – grotendeels troebel – onder de brug doorgegaan sinds de zomer van 2021, toen Foxes Tales de Golden Gates won op Royal Ascot en de Group Three Rose Of Lancaster op Haydock, waarbij hij een vorm liet zien die hem de tweede maakt na Lord North in dit veld.

Vorig seizoen was zo’n beetje een uitval, met zijn talent aan het afnemen en zijn temperament aan het stijgen, zo leek het, maar het is interessant dat Andrew Balding met hem volhardt in goed gezelschap, en als hij in de winter gecastreerd wordt, kan dat een waarneembaar verschil maken. naar hem.

Om het optimisme te vergroten, is de eerste keer vaak een goed moment om zulke karakters te vangen – hij won bij zijn terugkeer als driejarige en werd vorig jaar voor het eerst tweede na Mostahdaf in een Groep Drie.

Naast de mogelijke stimulerende middelen, zit hij voor het eerst sinds zijn allereerste race in 2020 op de All-Weather. Kortom, hij is interessant vanwege zijn back-class in combinatie met de potentieel nieuw leven inblazende variabelen in het spel.

Afbeelding:

Foxes Tales en Silvestre de Sousa op weg om de MansionBet Rose Of Lancaster Stakes te winnen





3 – Harroviaans

Kieran O’Neill; John en Thady Gosden

Hij zit in zijn vijfde raceseizoen en zijn carrière voelde als een tekort aan talent, hij verdiende slechts £ 30.000 aan prijzengeld, ondanks het feit dat hij al 33 maanden een driecijferige rating bij zich had.

Hij heeft alle drie zijn starts in Lingfield goed gelopen, inclusief het eindigen op een respectvolle afstand achter Missed The Cut en Algiers als derde in de Churchill in november, maar sindsdien heeft hij zijn lijnen laten vallen toen hij favoriet was voor de kwalificatiewedstrijd in Newcastle, gewonnen door Forest Of Dean. .

Indien niet eerder, waarom nu? Maar misschien is het antwoord op de vraag waarom hij hier is om zijn sterkere teamgenoot Lord North, in dezelfde eigenaar, te dienen.

Harrovian maakte het rennen in Newcastle, en misschien zorgt hij voor een goede galop om tactiek uit de race te halen en klasse te laten tellen, in het voordeel van Lord North.

Afbeelding:

Harrovian (nabij) komt met zijn hoofd naar voren bij Doncaster





4 – Koning van het zuiden

Jamie Spencer; Willem Ridder

Tweede in de Winter Derby Trial vorig jaar, maar hij wordt meestal uit de buurt van Lingfield gestuurd (ondanks zijn voorkeur voor synthetische materialen) omdat de andere, meer galopperende All-Weather-cursussen veel beter bij zijn stijl passen.

Bovendien neemt het bewijs toe dat hoe ouder hij wordt, hoe meer hij anderhalve mijl nodig heeft – het is meer dan twee jaar geleden dat hij deze afstand van anderhalve mijl voor het laatst wist te winnen.

Hij eindigde achter zowel Forest Of Dean als Harrovian in de kwalificatie tijdens deze reis in Newcastle in januari, en vertelde over zijn zware taak in deze race met meer kracht in de diepte, op een scherpere baan.

Tenzij ze hard gaan, wat onwaarschijnlijk lijkt gezien de line-up, is het moeilijk om King Of The South een grote rol te zien spelen.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler



Jamie Spencer hoopt dat King Of The South wat prijzengeld kan winnen in de Winter Derby van zaterdag in Lingfield, live op Sky Sports Racing.



5 – Heer Noord

Rab Havlin; John en Thady Gosden

Hij is het 11e best verdienende Brits getrainde paard in de geschiedenis. Dat is nogal een slogan voor een paard dat zich niet echt gedraagt ​​als een van de groten. Wat natuurlijk net zo belangrijk is als dat je veel geld verdient, is hoe je veel geld verdient, en het winnen van anderhalve Sheema Classics (de tweede keer doodverhit) is natuurlijk een enorme geldkoe.

Maar focussen op de Dubai-dollar is zijn andere hoogtepunten onderschatten, waaronder zijn gedenkwaardige stijging in de Prince Of Wales’s Stakes 2020, terwijl de laatste keer dat we hem zagen in de Coral-Eclipse was waarin hij minder dan een lengte werd verslagen, en pech om op te starten.

Hij is een klasse hoger dan deze, maar de brandende vraag is of de schroeven voldoende zijn aangedraaid om te laten zien dat hij een klasse hoger is, met een terugreis naar Meydan aan de horizon.

Ja, hij werd vorig jaar tijdens een voorbereidende run omvergeworpen, maar laten we niet over het hoofd zien dat er een racerecordtijd en een Groep 1-paard als Alenquer voor nodig waren om hem te verslaan, en er is niets van zijn kaliber in dit veld.

De kans is groot dat Lord North wint, maar is het een odds-on kans, als het niet zijn belangrijkste doel is, na een lange pauze. Ik sla over.

Afbeelding:

Lord North neemt deel aan de Winter Derby op weg naar Dubai





6 – Lucander

Andrea Atzeni; Georg Bakker

Dit voelt als een geval van na de Lord Mayor’s show voor Lucander, wiens primaire doel voor aankoop door George Baker eind vorig jaar was om te schitteren in Sakhir. Dat was een geslaagde missie, want hij won niet één maar twee keer in Bahrein, waaronder vorige week nog een lokale Groep Twee.

Die vorm plaatst hem in theorie op één lijn met de meesten hier buiten Lord North, maar zijn schema roept onvermijdelijk enige twijfels op over de waarschijnlijkheid van het zien van een full-power versie van Lucander, gezien veel reizen en weinig hersteltijd. Bovendien is hij niet gewend aan All-Weather racen, hij heeft het maar één keer eerder gedaan (in 2019).

Afbeelding:

Lucander wint The Sky Bet Handicap op het Ebor Festival 2020





7 – Pistoletto

David Robert; John Ryan

Ver uit zijn diepte, zoals het geval was in de Winter Derby van vorig jaar toen hij 150/1 was en niet bedreigend. Is tegenwoordig gezakt naar een rating van slechts 78, lager dan ooit in de handicap, en een experiment met hindernissen eerder deze maand liep op niets uit.

8 – Tyrreense Zee

David Egan; Roger Variant

Racen is geen schoonheidswedstrijd, wat jammer is voor hem, want hij zou alle prijzen in de wacht slepen als zo’n aantrekkelijke, flitsende blikvanger. Ondanks dat hij vijf jaar oud is, is er nog steeds een gevoel van onafgemaakte zaken over hem, aangezien hij de hoogten die zijn vroege dagen beloofden nog moet bereiken.

Dit wordt pas de tiende race van zijn leven en het is veelbetekenend dat Roger Varian nog steeds groots denkt, vandaar deze inzending en de terugkeer naar de All-Weather zou wel eens het maken van hem kunnen zijn, bedenkend dat hij 10/11 favoriet was voor de Paasklassieker afgelopen Goede Vrijdag.

Hij leek die dag achterhaald te zijn, nadat hij handelde tegen 33/1-on in-running, en is sindsdien op een mijl gehouden, maar als hij de reis ergens wil volhouden, dan zal het rond Lingfield zijn.

Zijn extra snelheid (ten opzichte van de rest hier) zal veel tellen als dit tactisch wordt, wat waarschijnlijker is dan niet.

In een race waarin elke andere hardloper zijn hand heeft laten zien, in sommige gevallen lang geleden, onderscheiden de onbekende kwaliteiten van de Tyrrheense Zee hem op een positieve manier van de massa, en hij is misschien het meest waarschijnlijk om op te staan ​​als Lord North schiet tekort qua conditie.

Afbeelding:

Tyrreense Zee (ver) achtervolgt Living Legend in de Easter Classic





HET VONNIS VAN JAMIE LYNCH

Het is gemakkelijk om te zeggen dat dit Lord North’s race is om te verliezen, vanwege zijn overweldigende kracht in vergelijking met de tegenstander, maar het is net zo moeilijk om met hem op gespannen voet te roeien, wetende dat het, net als vorig jaar, zijn warming-up is na een ontslag voor de Sheema Classic, vooral omdat Lingfield een vrij meedogenloze baan is voor ringroest.

Tyrreense Zee is het meest logisch als alternatief, maar tegen de verwachting in – zo groot als 18/1 op de openingsshow – FOXES VERHALEN is voor mij te verleidelijk om weerstand te bieden, gezien het feit dat hij comfortabel het op een na beste paard hier is in zijn oude vorm en de hoop dat de nieuwe factoren voor hem – voornamelijk gecastreerd – als katalysator werken voor een comeback.

Bekijk de BetUK Winter Derby vanuit Lingfield Park live op Sky Sports Racing (Sky 415 | Virgin 535) op zaterdag 25 februari.