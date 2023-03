talkSPORT werkt samen met Racing TV om jou de kans te geven een 50 inch televisie plus een jaarabonnement op Racing TV te winnen!

Het Cheltenham Festival is het grootste Jumps-racefestival op de kalender en Racing TV is de enige zender die elke race live uitzendt. Jij kan Voltooi je Cheltenham door een heel jaar lid te worden van Racing TV voor de halve prijs – slechts £ 12,49 per maand. Racing TV is elke dag van het festival vanaf 10.00 uur live te zien en heeft meer dan 30 uur onmisbare uitzendingen! Schiet op, dit is een tijdelijke aanbieding, KLIK HIER voor meer informatie.

Vul hieronder je gegevens in en maak kans op de 50 inch televisie plus een jaarabonnement op Racing TV:

De wedstrijd sluit op vrijdag 17 maart 2023 om 23.59 uur.

Alleen ouder dan 18+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Houd er rekening mee dat u door deel te nemen aan deze wedstrijd ermee instemt dat uw gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Draadloos privacybeleid en uw gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen in het geval u als winnaar wordt geselecteerd.

WINNEN! EEN 50″ TV EN EEN JAAR RACING TV LIDMAATSCHAP! (DE “PROMOTIE”) ONLINE REGELS:

Door deel te nemen aan de Promotie, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden (deze “Voorwaarden”). Bellen, sms’en of e-mailen om deel te nemen aan de Promotie of het invullen en indienen van een deelnameformulier wordt ook beschouwd als acceptatie van deze Algemene voorwaarden. Promotiemateriaal met betrekking tot de Actie, inclusief alle informatie over deelname aan de Actie gepubliceerd door de Organisator (inclusief op sociale media indien van toepassing) of op de websites van de Organisator, is ook van toepassing op de Actie. In het geval van een conflict tussen de voorwaarden waarnaar wordt verwezen in dergelijk promotiemateriaal en deze Algemene voorwaarden, hebben deze Algemene voorwaarden voorrang.

Deelname aan de Actie

1. Uitsluitend inwoners van het Verenigd Koninkrijk van 18 jaar of ouder, met uitzondering van werknemers en vertegenwoordigers van de Promotor of Wireless Group Limited en iedereen die anderszins betrokken is bij de uitvoering of uitvoering van de Promotie (inclusief externe sponsors of promotiepartners) en hun respectieve geassocieerden, gelieerde of dochterondernemingen, en de directe families en gezinsleden van al dergelijke werknemers en agenten.

2. Iedereen die een prijs heeft gewonnen voor een actie die wordt uitgevoerd door deelnemende radiostations in het draadloze netwerk in de 12 maanden voorafgaand aan het einde van de actieperiode, komt niet in aanmerking voor deelname.

3. De actie begint op 11 maart 2023 om 00:01 uur (Britse tijd) en eindigt op 17 maart 2023 om 23:59 uur (Britse tijd). “Actieperiode”). Inzendingen die buiten de actieperiode worden ontvangen, zijn ongeldig.

4. Deelnemers kunnen tijdens de Actieperiode maximaal 1 deelname per persoon per wedstrijddag doen.

5. Om deel te nemen moet u het deelnameformulier invullen en indienen dat beschikbaar is op http://www.talksport.com/competitions, alleen tijdens de promotieperiode.

6. Ontvangen inzendingen die niet via de officiële inschrijfmethode zijn ingediend, worden niet geaccepteerd. Het gebruik van scripts, macro’s of andere geautomatiseerde systemen om deel te nemen aan de Promotie is verboden en inzendingen die zijn gedaan (of lijken te zijn gemaakt) met behulp van een dergelijk systeem kunnen als ongeldig worden beschouwd. Alle onleesbare, onvolledige of frauduleuze inzendingen worden afgewezen.

7. Deelnemers dienen zich ervan bewust te zijn dat er datakosten in rekening kunnen worden gebracht, afhankelijk van hun eigen individuele regelingen voor internettoegang, als ze online of per e-mail aan de Promotie deelnemen.

Winnaars en prijzen

8. Er zal 1 winnaar zijn.

9. De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle geldige inzendingen voor deze Actie die tijdens de Actieperiode zijn ontvangen. Voor andere deelnemers zijn er geen prijzen.

10. De prijs is een 50″ tv en een jaarabonnement op Racing TV dat op tv, online en mobiel kan worden bekeken. Houd er rekening mee dat het gratis Racing TV-abonnement van een jaar niet beschikbaar is op Virgin Media.

11. Prijzen zijn zoals vermeld en zijn niet inwisselbaar en niet overdraagbaar. Er is geen geld of ander alternatief voor de prijs, geheel of gedeeltelijk.

12. De winnaar is verantwoordelijk voor het betalen van alle bijbehorende kosten die niet specifiek worden vermeld in Promotiemateriaal of deze Algemene Voorwaarden, inclusief (indien van toepassing) vervoer, parkeren, accommodatie, maaltijdkosten, zakgeld, verzekering en alle andere incidentele kosten. Winnaars zijn ook persoonlijk verantwoordelijk voor eventuele persoonlijke of incidentele uitgaven en eventuele btw-, nationale en/of lokale belastingverplichtingen die zijn ontstaan ​​bij het claimen of gebruiken van de prijs. Door deel te nemen aan de Promotie, stemmen deelnemers ermee in dat de prijs wordt toegekend op een “as is”-basis, en dat noch de Promotor, noch een van zijn dochterondernemingen of gelieerde bedrijven verklaringen of garanties van welke aard dan ook geven met betrekking tot de prijs.

13. In het geval dat de Promotor om redenen buiten de redelijke macht van de Promotor de prijs niet kan toekennen zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden, behoudt de Promotor zich het recht voor om een ​​prijs van vergelijkbare aard en een gelijkwaardige waarde toe te kennen, of tegen naar eigen goeddunken, de contante waarde van de prijs. De Promotor behoudt zich ook het recht voor om een ​​prijs van vergelijkbare aard en een gelijkwaardige waarde toe te kennen, of naar eigen goeddunken, de contante waarde van de prijs als dit naar zijn redelijk oordeel gepast is.

Aankondiging van de winnaar en in ontvangst nemen van de prijs

14. Winnaars worden telefonisch op de hoogte gebracht of via de andere contactgegevens die aan de Organisator zijn verstrekt. Alle redelijke inspanningen zullen worden gedaan om binnen de aangegeven tijd contact op te nemen met de winnaar. Als er geen contact kan worden opgenomen met een winnaar of deze niet beschikbaar is, behoudt de promotor zich het recht voor om een ​​andere winnaar te trekken uit de geldige/juiste inzendingen die tijdens de actieperiode zijn ontvangen. Van winnaars kan worden verlangd dat zij een geldig legitimatiebewijs overleggen voordat zij hun prijs ontvangen.

15. Winnaars moeten binnen 48 uur bevestigen dat ze de betreffende prijs accepteren. Als de winnaar zijn prijs niet op de aangegeven datum heeft opgeëist of de winnaar weigert of niet in staat is om een ​​in aanmerking komend postadres op te geven voor ontvangst van zijn prijs, behoudt de Promotor zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen.

16. Stuur voor een lijst met winnaars (naam en algemene locatie) uiterlijk 28 dagen na het einde van de Actieperiode een gefrankeerde, aan uzelf geadresseerde envelop naar de Organisator op: Promotions Department, Wireless Group Limited, 1 London Bridge Street , SE1 9GF waarin staat dat u de winnaargegevens wilt ontvangen voor de “Racing TV 2023”-promotie.

Gegevensbescherming en publiciteit

17. De Promotor verzamelt en verwerkt de persoonlijke informatie van de deelnemers en deelt deze met de vertegenwoordigers van de Promotor, gelieerde ondernemingen en, indien van toepassing, elke externe prijsaanbieder (inclusief die buiten de Europese Economische Ruimte). Informatie die door deelnemers wordt verstrekt, wordt alleen gebruikt voor het uitvoeren van deze Promotie (inclusief voor te leveren prijzen) en andere doeleinden die kunnen worden gespecificeerd op het moment van deelname of op promotiemateriaal. Persoonlijke informatie zal worden gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid dat van tijd tot tijd van kracht is (zie http://www.newsprivacy.co.uk/single/).

18. De namen en algemene locaties van de deelnemers worden gepubliceerd of openbaar gemaakt als ze een winnaar van de actie zijn in overeenstemming met de wettelijke vereisten. In dergelijke omstandigheden kunnen we deze informatie en de foto’s van deelnemers ook gratis gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, zowel tijdens deze als toekomstige promoties door de Organisator of een van zijn gelieerde of dochterondernemingen.

Algemeen

19. De beslissing van de Promotor is definitief en bindend voor de deelnemers. Er zal niet worden gecorrespondeerd.

20. Als deelnemers geen van de verplichte informatie verstrekken die wordt gevraagd bij deelname aan de Promotie, wordt hun deelname ongeldig.

21. De Promotor behoudt zich het recht voor om van de deelnemers te eisen dat ze bewijzen dat ze in aanmerking komen. Als blijkt dat een winnaar niet in aanmerking komt, behoudt de Promotor zich het recht voor om de prijs aan een andere deelnemer toe te kennen en de teruggave van de reeds toegekende prijs te eisen.

22. Het verstrekken van de prijs impliceert geen goedkeuring door de promotor van Racing TV of andere derden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de actie. Alle klachten of vragen met betrekking tot het gebruik van de prijs moeten worden gericht aan Racing TV.

23. Deelnemers mogen niets illegaals en/of gevaarlijks doen en/of waarmee zij zichzelf of anderen in gevaar kunnen brengen. Behalve in het geval van nalatigheid, is de Organisator niet verantwoordelijk voor enige schade, verlies of letsel als gevolg van de deelname van deelnemers aan de Promotie of hun acceptatie en/of gebruik van de prijs, of voor technische, hardware- of softwarefouten, verloren, defecte of niet-beschikbare netwerkverbindingen of problemen van welke aard dan ook die het vermogen van de deelnemer om deel te nemen aan de Promotie kunnen beperken of verbieden. De promotor is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde, vertraagde, onleesbare, onvolledige, onleesbare of anderszins onleesbare inzendingen. Bewijs van het voeren van een telefoongesprek, het verzenden van een inzending per post, e-mail of sms, is geen bewijs van ontvangst door de Organisator van inzendingen. Niets in deze algemene voorwaarden beperkt op enigerlei wijze de aansprakelijkheid van de promotor voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of voor enige andere kwestie waarin de aansprakelijkheid wettelijk niet is beperkt.

24. De promotor behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment te annuleren, aan te passen of te vervangen (inclusief het wijzigen van prijzen) als de actie naar eigen goeddunken niet kan worden uitgevoerd zoals gespecificeerd. In het geval van een afdruk- of andere fout die ertoe leidt dat er meer winnaars dan prijzen zijn voor de Actie, behoudt de Organisator zich het recht voor om (a) claims of inzendingen die voortvloeien uit een dergelijke afdruk- of andere fout ongeldig te verklaren; en/of (b) de beschikbare prijs(en) toe te wijzen door middel van een verdere trekking of om de prijs(en) of de waarde van de prijs(en) te verdelen onder de winnaars van de Actie.

25. Elke deelnemer die deelneemt of probeert deel te nemen aan de Promotie op een manier die naar de redelijke mening van de Organisator in strijd is met deze Algemene Voorwaarden of door zijn aard onrechtvaardig is jegens andere deelnemers (inclusief knoeien met de werking van de Promotie, bedrog, hacken, bedrog of andere oneerlijke spelpraktijken, zoals de intentie om andere deelnemers of de Promotor en/of een van zijn agenten of vertegenwoordigers te irriteren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen) kunnen naar eigen goeddunken van de Promotie worden afgewezen. Bovendien kan de Promotor, wanneer dergelijke acties de Promotie aanzienlijk hebben geschaad, naar eigen goeddunken verdere fasen aan de Promotie toevoegen die hij redelijkerwijs noodzakelijk acht om eventuele problemen die uit dergelijke acties voortvloeien op te lossen.

26. De Promotor behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden gepubliceerd op de website van de Organisator (de “Website”).

27. Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk, zijn deze Algemene voorwaarden onderworpen aan het Engelse recht en zijn de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de Actie of deze Algemene voorwaarden (behalve als u inwoner bent van Noord-Ierland kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Noord-Ierland), en als u een inwoner bent van Schotland, kunt u ook een rechtszaak aanspannen in Schotland). Als u inwoner bent van de Republiek Ierland, zijn deze Algemene voorwaarden onderworpen aan de Ierse wetgeving en zijn de rechtbanken van de Republiek Ierland exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de Actie of deze Algemene voorwaarden.

28. De promotor van deze Actie is Wireless Group Limited (exploitant van deelnemende radiostations in het draadloze netwerk) gevestigd te 1 London Bridge Street, SE1 9GF. (de “Promotor”).