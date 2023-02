En de acteur gaat naar…

De Screen Actors Guild Awards 2023 zijn eindelijk hier en enkele van de grootste shows en films – en natuurlijk enkele van de honorees van de avond – verdienden officieel nog een trofee tijdens de ceremonie van 26 februari, die live werd uitgezonden op het YouTube-kanaal van Netflix.

Wat betreft wie de nominaties van de avond leidde, de duistere komische film, De Banshees van Inisherin en komisch drama Alles Overal Alles tegelijk gelijk voor de meeste knikken, waarbij elk er vijf verdiende, inclusief uitstekende prestatie door een cast in een film. In die categorie stonden die films tegenover mensen als Babylon, De Fabels En Vrouwen praten.

Dicht achter in het tv-rijk zou zijn Ozarkwaarbij het Netflix-drama vier nominaties scoorde, waaronder Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series, evenals individuele nominaties voor Julia Garner, Laura Linney En Jason Batman. De andere fanfavorieten die ook genomineerd zijn in de categorie ensemble zijn onder meer Je kunt beter Saul bellen, De kroon, Ontslag En De Witte Lotus.