De premier van Baden-WürttembergWinfried Kretschmann, is de eigenaar van de Rücktritt van de Grünen-Parteivorstandes überrascht. Ik wil graag mijn „keine Anzeichen“ met u delen tijdens uw gesprekken met ZEIT-ONLINE-hoofdredacteur Jochen Wegner en Christoph Amend, hoofdredacteur van ZEIT. Toch is er nog tijd voor schrijven en de mogelijkheden voor een nieuw levensjaar.

Na de ontbrekende follow-ups zijn er meer Wahlen hatte de Groene Spitze en de twee persoonlijke gevolgen zuigen: Ricarda Lang en Omid Nouripour gaben in Berlijn den Rücktritt des gesamten Parteivorstandes in november. Wie ZEIT ONLINE-autorin Jana Hensel ook analyseert, verdomd dat Kanzlerkandidaat Robert Habeck geschützt was.

De partijleiders hebben lange tijd en zonder een „volledig succesvolle baan“ gehad, zei Kretschmann en waren overtuigd van hun uitgebreide inspanningen in de Ampel-coalitie. De situatie van de Groenen wordt als volgt geanalyseerd: „We zullen te maken krijgen met lagere niveaus en we zullen in staat zijn om ze te elimineren“.

Vragen over Franziska Brantner, parlementaire staatssecretarissen in het federale ministerie van Economische Zaken, de naam in de context en de mogelijkheid van verdere deelname tijdens het begrotingsjaar, het is belangrijk om te weten dat de Kretschmann wordt behandeld – zelfs als de persoonlijkheid niet aanwezig is. Brantner schreeuwt met heel zijn hart: Reala en steun voor een nieuwe pragmatische, mitigen Kurs, wie Kretschmann selbst auch.

Kretschmann bekritiseert „sinnungsethischen Überschuss“

Dat is de parteilinie Oberhand gewinne, könne nicht wundern, sagte Kretschmann. Beide links hier zijn „ever dieser gesinnungsethische Überschuss“, of „in Bekenntnissen“. Man wolle „Gewoonte gerechtigheid“, aber in Wirklichkeit müsse man „Heb gelijk“, zei Kretschmann. In een democratie kun je genieten van betere mensen. Kretschmann zei dat een van de redenen voor het ‘ganzenlink-denken’ ontbreekt. Als student is hij of zij een student in het milieu van een communistische groepering.

Kretschmann is sinds 2011 premier van Baden-Württemberg en de enige leider van de Groenen in Duitsland.