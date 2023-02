Windows 11 steuert bald Ihre RGB-Beleuchtung für PC-Gaming-Zubehör

Der Twitter-Nutzer Albacore hat in den neuesten öffentlichen Test-Builds des Betriebssystems erste Arbeiten zur Integration dieses neuen Beleuchtungserlebnisses in Windows 11 entdeckt. Optionen zum Steuern von Helligkeit, Lichteffekten, Geschwindigkeit und Farben finden Sie alle in der Einstellungsoberfläche von Windows 11. Es gibt sogar eine Funktion, die Ihr Zubehör an die Windows-Akzentfarbe anpasst.