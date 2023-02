Wil je een nieuwe rugzak en een paar technische accessoires zonder je zuurverdiende zakgeld op te offeren – of erger nog – je huurgeld? Het blijkt dat we toevallig een tas boordevol freebies weggeven aan een gelukkige Vergeten lezer.

Waarom? Afgezien van het feit dat we van jullie allemaal houden, hebben we een heleboel oudere gadgets op kantoor liggen die we niet langer nodig hebben. Dus dachten we: waarom doen we niet een beetje preventieve voorjaarsschoonmaak en geven we ze weg aan onze trouwe lezers? Het is echt een win-winsituatie.

Het enige dat u hoeft te doen, is een paar seconden de tijd te nemen om een ​​inzending in te dienen, en als u wordt geselecteerd, wint u een tas en wat gratis uitrusting ter waarde van in totaal ongeveer $ 500. En dit is ook niet zomaar een alledaagse tas; het is de Peak Design Everyday-rugzak, die doorgaans wordt verkocht voor $ 219,95 en tot 20 liter interne opslag biedt. De gestroomlijnde weerbestendige rugzak heeft ook ruimte voor een 16-inch MacBook Pro en handige verdelers voor het ordenen van camera’s, lenzen en tal van andere apparatuur.

De Peak Design Everyday Backpack is een ruime tas met verdelers om georganiseerd te blijven.

Om deel te nemen, hoeft u zich alleen maar te abonneren op de Verge aanbiedingen nieuwsbrief via onderstaande widget. Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u een extra inzending indienen door te volgen Verge Deals op Twitter (@VergeDeals). De prijsvraag begint vandaag, 27 februari om 10.00 uur ET, en loopt door tot maandag 27 maart 10.00 uur ET. Veel succes!

