League-voetbal keert dit weekend terug naar Engelse stadions na een dramatische doordeweekse ronde van FA Cup-wedstrijden, waarin nog maar acht teams over zijn in de competitie, met nog maar vier teams uit de Premier League.

1. Arsenal wint thuis van Bournemouth

De Gunners wonnen woensdagavond hun derde wedstrijd op rij toen ze Everton met 4-0 opzij veegden, wat een voorsprong van vijf punten opleverde aan de top van de tafel voor Manchester City.

Bournemouth staat op de 19e plaats in de Premier League na slechts één van hun laatste 11 wedstrijden te hebben gewonnen, waaronder acht nederlagen.

Arsenal heeft alle zes de thuiswedstrijden tegen Bournemouth in de geschiedenis van de club gewonnen.

2. Tottenham wint uit bij Wolves

De ploeg van Antonio Conte heeft vier van hun laatste vijf competitieduels gewonnen zonder een doelpunt te incasseren, waardoor de club uit Noord-Londen weer opklimt naar de Champions League-plaatsen.

De heropleving van de Wolves na een waarschijnlijke degradatiestrijd is een beetje stroef verlopen, waarbij de ploeg van Julen Lopetegui slechts één punt pakte uit hun laatste drie wedstrijden.

Spurs hebben vier van hun laatste vijf wedstrijden tegen Wolves gewonnen en zijn al 13 jaar niet verslagen bij Molineux.

3. Burnley wint weg bij Blackpool

De Clarets gaan zaterdag de derby van Lancashire in met een voorsprong van 12 punten aan de top van het kampioenschap, na 12 van hun laatste 14 competitieduels te hebben gewonnen en de anderen gelijk te trekken.

The Tangerines hebben sinds oktober slechts één competitiewedstrijd gewonnen, waardoor ze zijn gezakt naar de 23e plaats op de ranglijst, alleen het doelsaldo scheidde hen van de laatste plaats.

Burnley leed begin oktober voor het laatst een nederlaag in de competitie, terwijl Blackpool in 16 van hun laatste 17 competitiewedstrijden niet won.

