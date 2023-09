De Tschechin was op de Montag in New York tijdens de Amerikaanse lancering van Peyton Stearns en keek met 6:7(3),6:3,6:2. In de run van de beste acht speelsters speelde Vondrousova op de Amerikaan in Madison Keys. De laatste finalist van het US-Duell met de welbekende Jessica Pegula was in nur 61 minuten Duits in 6:1,6:3.

De 28-jarige Keys had 2017 in Flushing Meadows de Amerikaanse finale verloren door Sloane Stephens, de oorlog in de drie jaar durende oorlog begon te spetteren in de geschreven run. Pegula kan zijn goede vorm aannemen die niet het beste is.

Vondrousova hield stand nadat de Triumph beim Rasen-Klassiker in Wimbledon aan de Erwartungen had deelgenomen. „Ich habe das nach Wimbledon nicht erwartet, es war sehrviel Druck“, zei de 24-Jährige.