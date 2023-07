Als Elena Rybakina Katie Boulters Wimbledon-Kampagne am Samstagabend auf dem Centre Court schnell zunichte machte, schied die letzte Britin aus dem Einzelturnier im All England Club aus.

Aber Boulter schüttelte die Enttäuschung ab. „Ich würde nicht sagen, dass mir das (als letzte Britin) allzu sehr in den Sinn kommt“, sagte sie nach ihrer 1:6, 1:6-Niederlage gegen Titelverteidigerin Rybakina.

„Natürlich möchte ich jeden Tag mein Bestes geben, aber ich kann mich nur auf mich selbst konzentrieren, und das werde ich auch weiterhin tun.“

Bild:

Boulter konnte gegen Rybakina keine Antworten finden





„Ich werde immer an etwas Positives denken“, fuhr sie fort. „Das Publikum ist unglaublich. Weißt du, wenn ich da rausgehe, liegen sie jeden einzelnen Punkt hinter mir und ich habe sie jederzeit gespürt. Ich wollte ihnen ein bisschen mehr geben.“

„Leider konnte ich das nicht tun. Aber ich habe sie jede einzelne Sekunde, die ich da draußen war, geschätzt.“

Sie bestand darauf, dass sie auf dieser Niederlage aufbauen könne. „Vor mir liegt ein großartiger Rest des Jahres“, sagte Boulter. „Das ist eine wirklich gute Gelegenheit für mich, mein Ranking weiter zu verbessern und wirklich ein Zeichen zu setzen.“

„Das sind die Spiele, die ich spielen möchte“, fuhr sie fort. „Ich möchte gegen die Besten der Welt antreten, und das muss ich Woche für Woche tun.“

„An manchen Tagen spielst du gut. An manchen Tagen nicht. An manchen Tagen läuft es nach deinen Wünschen. Je mehr Spiele ich so spiele, desto mehr Selbstvertrauen und mehr Informationen bekomme ich über mich selbst und ich kann versuchen, mich zu verbessern.“ „

Als sie spielten, schien Rybakina eine Stufe über Boulter zu sein. „Ich würde nicht sagen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, voll in das Spiel reingekommen zu sein. Sie ist eindeutig aus gutem Grund die Titelverteidigerin, und ich habe viel gelernt“, sagte die Britin.

„Es gibt eine Handvoll Spieler, die an der Spitze des Spiels stehen und die man anpassen muss, und man muss sich darauf vorbereiten. Das habe ich schon einmal gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich solche Aufschläge gespielt habe, aber heute war es offensichtlich zu viel.“ Für mich.

Bild:

Boulter musste zugeben, dass Rybakina an diesem Tag viel besser war (AP Photo/Alastair Grant)





„Ich werde weiterhin an mir selbst und meiner Rückkehr arbeiten, aber es hat sich in den letzten Monaten zweifellos sehr verbessert. Heute gab es einen kleinen Ausrutscher im Rückkehrspiel.“

„Sie war am Ende des Tages unerbittlich. Sie war die viel bessere Spielerin.“

Boulter glaubt, dass es Positives gibt. „Es ist Teil dieses Sports und letztendlich muss ich mich aufraffen“, sagte sie. „Ich werde morgen früh hier sitzen und Ihnen sagen, dass ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere bin.

„Ich hatte einige wirklich positive Wochen. Ich habe fünf lange Wochen ohne Verletzungen und ohne Probleme hinter mich gebracht. Das sind die Dinge, auf die ich mich konzentrieren und den Rest der Zeit wirklich vorantreiben werde.“ Jahr.

„Ich hätte heute gerne gewonnen, aber ich muss das Positive mitnehmen. Ich bin ein ziemlich positiver Mensch und ich zweifle nicht daran, dass ich mir das morgen in den Sinn bringen werde.“