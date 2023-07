Er kam und siegte. Der Spanier, der den Fischerhut trägt, mit den kühnen Drop-Shots und den reißenden Vorhänden. Das neue Phänomen des Herrentennis und Vernichter des Rasenthrons von Novak Djokovic. Carlos „Carlitos“ Alcaraz.

Wir hatten schon lange das Gefühl, dass ein Stern auf uns wartete. Aber wie groß wäre dieser sogenannte Stern ohne die „großen Drei“, die als Messinstrument dienten? Groß genug, um Casper Ruud zu besiegen und zum US-Open-Champion gekrönt zu werden, groß genug, um sich zur Nummer 1 der Welt vorzuspielen. Aber groß genug, um einen Spitzenspieler, Novak Djokovic, der auf dem Weg in die Geschichte des Calendar Slam ist, zu überdauern, zu übertrumpfen, zu zerzausen und abzuwehren?

Ja, so groß.

Vor Wochen gab Alcaraz zu, dass der Stress des Wettkampfs gegen Djokovic zu den Krämpfen beigetragen hatte, die er während seiner French-Open-Niederlage gegen den Serben erlitten hatte, dessen Aura der Unvermeidlichkeit auf dem Höhepunkt seiner Macht mit seinem favorisierten All England Club und seinem 24. Grand-Slam-Sieg anhielt Sicht.

Ein schnell lernender Alcaraz zeichnete in den zwei Wochen von SW19 eine neue Autorität aus. Seine mentale Belastbarkeit war ebenso stark wie sein unglaublicher Balltreffer auf dem Weg zu einem Finale, in dem er den sagenumwobenen Erfolg des Mannes, der ihn anstarrte, außer Acht ließ und ging von Kopf bis Fuß mit dem großartigen Tennis.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Carlos Alcaraz nahm die Wimbledon-Trophäe vor den Fans in Wimbledon in die Höhe, nachdem er Novak Djokovic in einem epischen Fünf-Satz-Thriller besiegt hatte



Andere hätten angesichts eines 1:6-Rückstands im ersten Satz aufgegeben. Andere wären der Macht von Djokovic in einer 26-minütigen Aufschlagpause mit 13 Deuces erlegen. Andere hätten Djokovics Siegesserie von 15 Tiebreaks in Folge nachgegeben. Andere hätten den Gedankenspielen von Djokovics sechsminütiger Toilettenpause zwischen den Sätzen nachgegeben. Alcaraz ist nicht wie die „Anderen“.

Brad Pitt, Daniel Craig und Emma Watson sahen zu, wie Alcaraz das Drehbuch zerstörte und zum Trotz gegen den herrischen Djokovic seine eigene Streikposten aufstellte. König Felipe von Spanien schaute zu und fragte sich, wie er und seine Nation jemals so viel Glück haben konnten, von Rafa zu Carlos zu wechseln.

„Komm schon, Carlitos“ riefen die mitgereisten Spanier, die rund um den Centre Court verteilt waren, während sie ihn auf einer angespannten Zielgeraden zum Ruhm führten. Alcaraz hatte zuvor erklärt, dass es ihm nicht gefalle, „Carlos“ genannt zu werden, da es sich zu ernst anfühlte und er es auch wäre angeschrien werden. Carlitos ist der ausgelassene Junge mit dem strahlenden Lächeln und den wilden Grundschlägen. Der ausgelassene Junge, der nur davon träumen konnte, mit einem Champion vom Kaliber Djokovics auf der Bühne zu stehen.

Alcaraz störte, wenn man so will, erschütterte die Denkweise von Djokovic wie kein anderer Gegner in den letzten Jahren, nicht durch Bosheit oder Spielfreude, sondern durch den ansteckenden Wagemut, der, gepaart mit der Begeisterung für eine mögliche Änderung der Norm, den Centre Court zu erobern schien Fans zu seinen Gunsten.

Der fünfte Satz wurde zum ungefilterten Alcaraz, als er mit Spritzern der lächerlichen Drop-Shots an der Grundlinie faszinierte, die ihm zu Beginn des Spiels nicht gelungen waren, während er Djokovics verheerende Vorhandschläge über das Spielfeld hinweg an Djokovics Schlagfläche schlug, als der Serbe versuchte, zu ihm zu wechseln das Netz, um die Winkel zu schließen. Alcaraz macht seine eigenen Standpunkte.

Djokovic war verärgert über Warnungen wegen Zeitverstößen und ein hitziges Publikum, das ihn zeitweise als ihren Pantomime-Bösewicht hinstellte, und die Frustration breitete sich nach einer entscheidenden Pause in der letzten Strophe aus, als er seinen Schläger klappernd in den Pfosten des Netzes schlug. Stichwort Buhrufe.

Wie wäre es dann mit Alcaraz, dem Schlusslicht? Ticken, ticken und ticken. Er behielt trotz des Drucks, den er noch nie zuvor erlebt hatte, die Gelassenheit, um das Spiel zu beenden, nachdem er im letzten Satz 18 Siegtreffer bei fünf ungezwungenen Fehlern erzielt hatte.

Als ich Wimbledon an einem verregneten Sonntagabend verließ, stellte sich weniger die Frage, wer die Führung übernehmen würde, wenn Djokovic und Nadal sich Federer im Ruhestand anschließen würden, als vielmehr die Frage, wer in der Lage sein könnte, mit Alcaraz in Kontakt zu bleiben.

Er wechselte im Viertelfinale gegen den aufstrebenden Star Holger Rune kaum den Gang und lieferte im Halbfinale einen Versuch ab, die Nummer 3 der Welt, Daniil Medvedev, zu demontieren. Er hat Stefanos Tsitsipas in allen fünf Begegnungen und Ruud in allen drei Begegnungen geschlagen. Könnte sich Jannik Sinner, der Alcaraz letztes Jahr in Wimbledon besiegte, als würdiger Rivale präsentieren? Lorenzo Musetti? Felix Auger-Aliassime? Die Messlatte ist gesetzt.

Djokovic geht vorerst nirgendwo hin. Und auch wenn die Gelegenheit zum Calendar Slam gekommen und wieder vorbei ist, haben diejenigen, die nicht Carlos Alcaraz heißen, weiterhin viel zu tun gegen einen Mann, der bis Sonntag über das Spielfeld geglitten war, als hätte er einen Hinweis auf den nächsten Schlag seines Gegners.

Alcaraz schnappte sich eine 21-jährige Serie, in der kein anderer Spieler außer Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer und Andy Murray den Herrentitel in Wimbledon gewann, schnappte sich Djokovics ungeschlagene Serie von 45 Spielen auf dem Centre Court aus dem Jahr 2013 und wird der jüngste Herrenmeister seither Boris Becker im Jahr 1985. Als eklatantes Signal hat die Tenniswelt dennoch erhalten, dass sie eine neue Art von Special vor sich hat.

Vondrousova unterstreicht die Tiefe des weiblichen Talents

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Marketa Vondrousova sagt, sie sei auf einer „großartigen Reise“ gewesen, nachdem sie mit einem Überraschungssieg über Ons Jabeur im Wimbledon-Finale ihren ersten Grand Slam gewonnen habe



Verzeihen Sie die Pausen bei häufigen Triumphen, verlassen Sie sich nicht auf die Dominanz des Einzelnen und feiern Sie stattdessen den großen Pool an Talenten, der die Unvorhersehbarkeit der Post-Serena-Williams-Ära im Damentennis befeuert. Ash Bartys Warnungen vor einer anhaltenden Dominanz gipfelten in einem verdienten, wenn nicht sogar vorzeitigen Rücktritt, Iga Swiatek, die derzeit einer außer Kontrolle geratenen Spitzenreiterin am nächsten kommt, bleibt auf Rasen weiterhin fehlbar und die vierfache Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka ist nach der kürzlich erfolgten Entbindung außer Gefecht zu ihrem ersten Kind.

Da kommt Marketa Vondrousova ins Spiel, die der dreifach geschlagenen Slam-Finalistin Ons Jabeuer vorerst weiteren Kummer bereiten würde, indem sie als erste ungesetzte Spielerin Wimbledon in der Open Era gewinnt. Die trickreiche Tschechin ist die 16. verschiedene Grand-Slam-Siegerin der Frauen seit Serenas letztem Titel bei den Australian Open 2017 und kehrte ein Jahr zurück, nachdem sie während ihrer Genesung von einer Handgelenksoperation als Zuschauerin im All England Club auf der Tribüne gesessen hatte. Es ist eine überfällige Ankündigung für Vondrousova, die bereits mit 19 Jahren zum Star wurde, als sie vor vier Jahren das Finale der French Open gegen Barty erreichte, bevor sie sich auf dem Weg zu einem zweiten Platz bei den Olympischen Spielen in Tokio auch gegen Osaka und Elina Svitolina durchsetzte. Sie wurde diese Woche zur Weltmeisterin gekrönt und scherzte darüber, dass ihre Mutter sich darüber beklagt hatte, dass sie mehrfach Zweite geworden war. Wimbledon ist ihr Sprungbrett für häufige Wettbewerbe unter den bekannteren Namen. Eine weitere neue Gewinnerin, ein weiterer frischer Zweig einer sich weiterentwickelnden und formverändernden Frauenrasse. Wir sind alle für mehr Geschichten über Frankie, die Katze, und Vondrousova, die mit ihrem Trainer auf Tattoos setzt.

Britische Enttäuschung – aber ein neues Talent am Horizont?

Bild:

Andy Murray wurde vom Griechen Stefanos Tsitsipas KO geschlagen





Am letzten Tag der Meisterschaft gab es einen eigenen Erfolg, als der 17-jährige Henry Searle der erste britische Einzelmeister der Jungen in Wimbledon seit 1962 wurde. Searle, der aus Wolverhampton stammt, besiegte den fünftgesetzten Yaroslav Demin mit 6:4 und 6:4 auf Platz Nr. 1, um seine Serie fortzusetzen, während des Turniers keinen Satz verloren zu haben, wobei er mit einem Aufschlag von 134 Meilen pro Stunde für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte. Ansonsten verlief die Saison für die beteiligten Briten glanzlos: Cameron Norrie, Liam Broady – der den größten Sieg seiner Karriere gegen Ruud verbuchte, bevor er gegen Denis Shapovalov verlor – und Andy Murray schieden alle innerhalb von zwei Stunden aus Freitag der Eröffnungswoche. Die britische Nr. 1 Katie Boulter wurde zur letzten Hoffnung, als sie die dritte Runde erreichte, wo sie Rybakina mit 6:1 und 6:1 unterlag, während Neil Skupski das Herrendoppel gewann, Alfie Hewett und Gordon Reid das Rollstuhldoppel und Mark Ceban das 14-und-Doppel -im Wettbewerb. Murray hatte den 10. Jahrestag seines berühmten Wimbledon-Triumphs gefeiert, sein Turnier endete mit einer Fünf-Satz-Niederlage gegen Tsitsipas, woraufhin er zugab, dass er derzeit nicht vorhabe, wegzugehen, da immer bekannte Fragen darüber auftauchen, wie lange noch Der Schotte wird weiterspielen.

Jabeurs Warten geht weiter

Bild:

Eine weinerliche Jabeur hält ihren Zweitplatzierten-Pokal in der Hand, nachdem sie im Wimbledon-Finale gegen Marketa Vondrousova verloren hat





Es kommt. Es muss sein. Ons Jabeur wurde am härtesten daran erinnert, was für ein grausamer und einsamer Sport Tennis sein kann, als sie im Wimbledon-Finale zum zweiten Mal in Folge eine Niederlage hinnehmen musste, nachdem sie sich auch bei den US Open mit der zweitbesten Leistung zufrieden geben musste. Der Traum der Tunesierin, erste arabische und nordafrikanische Grand-Slam-Meisterin zu werden, bleibt auf Eis, nachdem sie bei der Niederlage gegen Vondrousova, die Jabeur mit glorreichem Touch bei Rückhand-Slices und ihrem Netzspiel etwas von ihrer eigenen Medizin verabreicht hatte, deutlich hinter ihrer Topform zurückgeblieben war. Jabeur konnte sich damit trösten, dass Chrissie Evert, Simona Halep und Kim Clijsters alle ihre ersten drei Grand-Slam-Finals verloren, bevor sie später in ihrer jeweiligen Karriere schließlich das Warten auf einen Titel beendeten. Der Drop-Shot-Künstler gelobte, es eines Tages im All England Club zu schaffen, wo die Enttäuschung unter einer Wimbledon-Fangemeinde geteilt wurde, die den 28-Jährigen als einen ihrer eigenen angenommen hat, wie die entzückende Erfindung und der Ausdruck mit was sie spielt. Jabeur hatte die Dämonen des letztjährigen Finales mit dem Sieg über die Titelverteidigerin Elena Rybakina besiegt, bevor sie von hinten kam und die Macht von Aryna Sabalenka besiegte, doch der Druck zeigte sich gegen eine bemerkenswert lässige Vondrousova. Sie kommt näher.

Die neuen ansässigen Eubank…s

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Obwohl Christopher Eubanks im Wimbledon-Viertelfinale in fünf Sätzen gegen Daniil Medvedev verlor, war er gut gelaunt, nachdem er in London die Erwartungen übertroffen hatte



Christopher Eubanks, erinnern Sie sich noch einmal an den Namen. Als er nach seinem Namensvetter befragt wurde, gab der Amerikaner diese Woche zu, dass er nur begrenzte Kenntnisse über die britische Ikone hatte, abgesehen davon, dass er ein geschickter Boxer war und dass er sich „elegant“ kleidete. Dieser Eubanks, der mit einem Schläger gut zurechtkommt, wurde zu einer der überraschenden und liebenswerten Geschichten der Wimbledon Championships 2023 mit seinem krachenden Aufschlag und seinen wuchtigen Grundschlägen, als er Cameron Norrie und Stefanos Tstisipas, die gerade Andy Murray geschlagen hatten, ausschaltete , bevor er in einem Fünf-Satz-Epos gegen Daniil Medvedev nur knapp scheiterte. Bei Letzterem verzeichnete er 321 Siege und brach damit den Rekord von Andre Agassi aus dem Jahr 1992. Für den 27-Jährigen, der letztes Jahr nur außen vor den Top 100 gestanden hatte, ist es so etwas wie ein später Aufstieg zur Anerkennung dürfte auf Platz 31 der Weltrangliste aufsteigen. Der Erfolg in Wimbledon steigert unterdessen sein Profil im Hinblick auf die US Open am Ende des Sommers. Die Art von fesselndem Charakter, der im All England Club immer willkommen ist.