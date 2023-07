Am Dienstag gibt es in Wimbledon einen ereignisreichen Tag, an dem Andy Murray seine Kampagne auf den Weg bringt und eine ganze Reihe von Briten im Einsatz ist.

Murray ist Zweiter auf dem Centre Court und trifft auf seinen Landsmann Ryan Peniston in einem Duell, von dem der ehemalige Wimbledon-Champion weiß, dass er ihn herausfordern wird.

Murray trifft in Wimbledon zum ersten Mal seit 2016 wieder auf einen britischen Erstrundengegner, als er auf dem Weg zu seinem zweiten Titeltriumph Liam Broady besiegte.

„Ich habe in Wimbledon tatsächlich noch nie gegen viele Briten gespielt“, sagte Murray.

„Ich weiß nicht, vielleicht war das das letzte Mal oder vielleicht das einzige Mal. Ich bin mir nicht sicher, gegen wie viele Briten ich gespielt habe.“

„Ja, Ryan, ich kenne ihn ziemlich gut. Wir haben ziemlich viel zusammen trainiert. Er spielt offensichtlich gerne auf den Rasenplätzen.“

„Er hatte letztes Jahr ein paar wirklich gute Siege bei Queen’s und auch Jack Draper in Surbiton. Ich denke, er hat Holger in Eastbourne geschlagen. Ja, er hatte an der Oberfläche einige gute Siege. Ja, Linkshänder. Bewegt sich sehr gut. Ich muss bereit sein.“ für diesen.

Obwohl Murray am Dienstag in vertrauter Umgebung sein wird, weiß er, dass es ein emotionaler Moment werden wird, wenn er erneut auf den Centre Court geht.

Cam Norrie spricht vor seinem Wimbledon-Auftaktspiel gegen Tomas Machac über seine Gefühle und scherzte, dass er seinem Landsmann Andy Murray im Laufe der Jahre eine Menge Fragen gestellt habe



„Um ehrlich zu sein, ist es eher so, als würde man wieder auf den Centre Court gehen oder rausgehen, um sein Spiel zu spielen“, fügte er hinzu.

„Ich komme im Laufe des Jahres oft hierher. Zum Glück bin ich hier Mitglied, also komme ich manchmal zum Training, ins Fitnessstudio oder was auch immer.“

„Ich fühle mich in dieser Umgebung sehr wohl. Ich liebe es, hierher zu kommen, um das Turnier zu spielen. Ja, wenn ich zum Spielen auf den Centre Court gehe, bin ich natürlich sehr nervös, aber auch unglaublich aufgeregt, die Chance zu bekommen, hier noch einmal aufzutreten.“ eines, wenn nicht sogar das außergewöhnlichste Gericht in unserem Sport.“

Britische Nr. 1 Katie Boulter ist ab 11 Uhr auf Platz 18 und muss die Australierin Daria Saville schlagen, um ihre Kampagne voranzutreiben und zu versuchen, einen Schritt weiter zu kommen als ihr dritter Platz im Jahr 2022.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Die britische Nummer 1 Katie Boulter, die in Nottingham ihren ersten WTA-Titel gewann und in Surbiton das Halbfinale erreichte, will in Wimbledon ihre gute Form fortsetzen



Brite Cam Norrie ist ab 13 Uhr ebenfalls auf Court 1 und spielt gegen die Nummer 108 der Welt, Tomas Machac.

Heather Watson ist Vierte auf Platz 2, als sie gegen die zehntgesetzte Barbora Krejcikova antritt Arthur Fery Abschluss der Klage vor Gericht 2 gegen den harten Widerstand von Daniil Medwedew.

Georg Loffhagen ist auch Erster auf Court 3 gegen den Dänen Holger Rune, der an sechster Stelle des Turniers steht.

Wer ist sonst noch im Einsatz?

Das Spiel am Centre Court beginnt mit dem Titelverteidiger Elena Rybakinas Unentschieden gegen die Nummer 49 der Welt, Shelby Rogers, mit Aryna Sabalenka gegen Panna Udvardy, um den Tag abzurunden.

Welt Nr. 1 Carlos Alcaraz Das Spiel beginnt am Dienstag auf Court 1 gegen den Franzosen Jeremy Chardy Ons Jabeur trifft in der ersten Runde auf Magdalena Frech.

Zu den anderen großen Namen gehören Stefanos Tsitsipas Und Petra Kvitova auf Platz 2, mit Alexander Zverev auf Platz 3.