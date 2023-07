Wiltrud Ender in der Bucht. Meisterschaften erfolgreich

Kürzlich fand die Bucht in München Hochbrück auf dem Olympia-Schießstand statt. Schießmeisterschaften. Auch Wiltrud Ender vom Schützenverein Hubertus Untertheres qualifizierte sich über die Landes- und Kreismeisterschaften, bei denen sie den Meistertitel gewonnen hatte, für diese Meisterschaft in der Luftpistolendisziplin Damen IV. Auch in München konnte sie sich mit Platz fünf und 349 Ringen unter den erfolgreichsten Schützen Bayerns behaupten.

