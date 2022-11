Willst du eine neue Kamera? Schauen Sie sich diese Black Friday-Angebote an

Es ist Black Friday und die Angebote fliegen. Wir haben bereits Laptops, Smartwatches, Gaming-Peripheriegeräte, Telefone, Kopfhörer und Tablets abgedeckt, jetzt ist es Zeit für Kameras.

Wir haben die USA, Großbritannien und Europa (insbesondere Deutschland) abgedeckt, um die besten Angebote für Digitalkameras zu finden. Wir sind ein bisschen überrascht, wie gering die Auswahl ist, aber hey, es gibt immer noch Auswahlmöglichkeiten.

Die Panasonic Lumix S5 ist das bestgehütete Geheimnis in der Welt der Kameras. Es ist ein paar Jahre alt, aber immer noch sehr konkurrenzfähig, was die technischen Daten betrifft, mit den neuesten und besten spiegellosen Vollformatkameras. Aber es ist oft rabattiert und Panasonic hat hervorragende Angebote, die es mit einem oder sogar zwei Objektiven oder einem zweiten Akku kombinieren. In Deutschland wird die Lumix S5 mit dem hervorragenden (und sehr breiten) 20-60-mm-Kit-Objektiv und einem kostenlosen 50-mm-1,8-Objektiv geliefert, während sie in Großbritannien mit dem Kit-Objektiv und einem kostenlosen Akku geliefert wird. In den USA bekommt man nur die Kamera.













Canon ist nicht groß auf Rabatte. Die mittlerweile alte Canon R6 ist die derzeit günstigste spiegellose Vollformatkamera von Canon. Es ist eine ausgezeichnete Kamera, obwohl sie dank der Marke eine Prämie gegenüber der Panasonic Lumix S5 hat, die in den Augen vieler Menschen die bessere Option ist, auch ohne den erheblichen Preisunterschied.



Canon EOS R6 Nur Körper

Kleiner Rabatt, aber billigstes Canon-Vollbildformat

Die Sony a7 IV ist Sonys aktuelles Flaggschiff unter den spiegellosen Vollformatkameras für Enthusiasten. In typischer Sony-Manier ist es das teuerste aller Konkurrenten, aber Amazon hat einige Rabatte darauf. Auf der anderen Seite ist der a7C noch günstiger. Es ist im Grunde eine kleinere a7 III ohne AF-Joystick, aber wenn Sie eine a7 III für weniger Geld finden, kann es sich lohnen – wir haben es getan, aber es war ausverkauft.









Die Nikon Z6 II ist ein direkter Rivale der Sony a7 IV und der Panasonic Lumix S5 und eine hervorragende Option. Es ist im Moment auch preisgünstig, insbesondere mit einem 24-70 mm 1: 4-Objektiv. Die Nikon Z fc ist eine erschwingliche APS-C-Option mit einem Kit-Objektiv.



Nikon Z6 II Mit 24-70 f/4 Objektiv

Rückgang um 23 % bzw. 20 %









Die Sony ZV-E10L und ZV-1 sind aktuelle Vlogging-fokussierte Optionen zu einem vernünftigen Preisnachlass. Die ZV-E10L ist eine APS-C-Kamera mit Wechselobjektiven, die ZV-1 hat ein eingebautes Objektiv und einen 1-Zoll-Sensor.









Die Nikon Z5 ist eine voll ausgestattete APS-C-Kamera für Enthusiasten mit einem mitgelieferten 24-50-mm-Objektiv.





Wenn Sie eine professionelle Kamera für Videoarbeiten suchen, aber trotzdem ab und zu Standbilder aufnehmen möchten, ist die Panasonic GH6 genau das Richtige für Sie. Es verfügt über eine erstaunliche integrierte Stabilisierung (7,5 Stopps), kann 10-Bit-4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen und wird mit einem 12-60-mm-Objektiv geliefert (das entspricht 24-120 mm).









DJI ist an diesem Black Friday nicht allzu heiß auf Rabatte, aber wir haben die neue Action 2, einen GoPro-Konkurrenten mit einem magnetischen Twist, und das DJI Mini 2 Fly More Combo-Bundle gefunden.