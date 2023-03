CNN

Op 13 maart keurde de regering-Biden het controversiële Willow Project in Alaska goed.

Het enorme Willow-olieboorproject van ConocoPhillips op Alaska’s North Slope ging maandenlang door het goedkeuringsproces van de regering, wat leidde tot een plotselinge opstand van online activisme ertegen, waaronder meer dan een miljoen brieven aan het Witte Huis uit protest tegen het project en een wijziging. org petitie meer dan 3 miljoen handtekeningen.

Dit is wat u moet weten over het Willow Project.

Het Willow Project van ConocoPhillips is een enorme en decennialange olieboring op Alaska’s North Slope in het National Petroleum Reserve, dat eigendom is van de federale overheid.

Het gebied waar het project is gepland bevat tot 600 miljoen vaten olie. Het zou jaren duren voordat die olie op de markt komt, aangezien het project nog moet worden gebouwd.

ConocoPhillips is een in Houston gevestigd energiebedrijf dat al jaren bezig is met het verkennen en boren naar olie in Alaska. Het bedrijf is de enige die momenteel olieboringen heeft in Alaska’s National Petroleum Reserve, hoewel de twee operationele projecten kleiner zijn dan Willow zou zijn.

Willow werd voorgesteld door ConocoPhillips en oorspronkelijk goedgekeurd door de regering-Trump in 2020. ConocoPhillips kreeg aanvankelijk toestemming om vijf boorblokken te bouwen, die de regering-Biden uiteindelijk terugbracht tot drie. Met drie pads kan het bedrijf ongeveer 90% van de olie boren die ze zoeken.

De regering-Biden voelde dat haar handen gebonden waren aan het project omdat Conoco bestaande en geldige huurovereenkomsten heeft in het gebied, vertelden twee overheidsbronnen aan CNN. Ze stelden vast dat rechtbanken hen wettelijk niet zouden hebben toegestaan ​​het project volledig af te wijzen of drastisch te verminderen, aldus de bronnen. Als ze die opties hadden gevolgd, hadden ze naast juridische stappen van ConocoPhillips ook te maken kunnen krijgen met hoge boetes.

Nu de regering-Biden het Willow-project groen licht heeft gegeven, kan de bouw beginnen. Het is echter onduidelijk wanneer dat precies zal gebeuren, grotendeels vanwege dreigende juridische uitdagingen.

Earthjustice, een milieurechtgroep, zal naar verwachting binnenkort een klacht indienen tegen het project en zal waarschijnlijk een gerechtelijk bevel zoeken om te proberen de voortgang van het project te blokkeren.

Milieugroeperingen en ConocoPhillips racen elk tegen de klok. Bouwen op Willow kan alleen tijdens het winterseizoen worden gedaan, omdat er ijswegen nodig zijn om de rest van de infrastructuur van het olieproject aan te leggen – inclusief honderden kilometers wegen en pijpleidingen en een verwerkingsfaciliteit. Afhankelijk van het weer kan het winterseizoen van Alaska ergens in april eindigen.

Als milieugroeperingen voor die tijd een bevel krijgen om het project stop te zetten of uit te stellen, kan dit de bouw met minstens een jaar vertragen. En aangezien het project volledig moet worden gebouwd voordat de olie kan worden geproduceerd, kan het jaren duren voordat de olie die uit Willow wordt gepompt, op de markt komt.

Het Willow Project zal vrijwel zeker voor een juridische uitdaging komen te staan. Earthjustice heeft CNN verteld dat het een klacht voorbereidt, en het is al begonnen met het uiteenzetten van hun juridische grondgedachte, door te zeggen dat de autoriteit van de Biden-regering om oppervlaktebronnen op de openbare gronden van Alaska te beschermen, ook het nemen van maatregelen omvat om de opwarmende koolstofvervuiling van de planeet te verminderen – wat Willow uiteindelijk zou toevoegen naar.

“Wij en onze klanten zien geen enkele acceptabele versie van dit project, we denken dat de (milieu-impact) analyse onwettig is”, vertelde Jeremy Lieb, een in Alaska gevestigde senior advocaat voor Earthjustice, eerder aan CNN.

De wetgevers van de staat zeggen dat het project banen zal creëren, de binnenlandse energieproductie zal stimuleren en de afhankelijkheid van het land van buitenlandse olie zal verminderen. Alle drie de wetgevers in de tweeledige congresdelegatie van Alaska hadden op 3 maart een ontmoeting met president Joe Biden en zijn senior adviseurs en drongen er bij de president en zijn regering op aan het project goed te keuren.

Een coalitie van Alaska Native-groepen op de North Slope ondersteunt het project ook en zegt dat het een broodnodige nieuwe bron van inkomsten voor de regio kan zijn en diensten kan financieren, waaronder onderwijs en gezondheidszorg.

“Willow biedt een kans om die investering in de gemeenschappen voort te zetten”, vertelde Nagruk Harcharek, voorzitter van de belangenbehartigingsgroep Voice of the Arctic Iñupiat, aan CNN. “Zonder die geld- en inkomstenstroom zijn we afhankelijk van de staat en de FBI.”

Andere inwoners van Alaska die dichter bij het geplande project wonen, waaronder stadsambtenaren en stamleden in het inheemse dorp Nuiqsut, maken zich grote zorgen over de gezondheids- en milieueffecten van een grote oliewinning.

In een recente persoonlijke brief aan de minister van Binnenlandse Zaken Deb Haaland zeiden Nuiqsut-burgemeester Rosemary Ahtuangaruak en twee andere Nuiqsut-stads- en stamfunctionarissen dat het dorp de dupe zou worden van de gezondheids- en milieueffecten van Willow. Andere “dorpen halen enige financiële voordelen uit olie- en gasactiviteiten, maar ervaren veel minder gevolgen dan Nuiqsut”, luidt de brief. “We staan ​​aan de basis van de industrialisatie van het Noordpoolgebied.”

Bovendien is er de afgelopen week een golf van online activisme tegen Willow ontstaan ​​op TikTok – resulterend in meer dan een miljoen brieven die naar de Biden-administratie zijn gestuurd tegen het project en meer dan 2,8 miljoen handtekeningen op een Change.org-petitie om Willow een halt toe te roepen.

Volgens de eigen schattingen van de administratie zou het project genoeg olie genereren om jaarlijks 9,2 miljoen ton koolstofvervuiling door de planeet op te warmen, wat overeenkomt met het toevoegen van 2 miljoen auto’s op gas aan de wegen.

“Dit is een enorme klimaatdreiging en in strijd met de beloften van deze regering om de klimaatcrisis aan te pakken”, vertelde Jeremy Lieb, een in Alaska gevestigde senior advocaat bij milieurechtgroep Earthjustice, aan CNN. Naast zorgen over een snel opwarmend noordpoolgebied, zijn groepen ook bezorgd dat het project de habitat van inheemse soorten zou kunnen vernietigen en de migratiepatronen van dieren, waaronder kariboes, zou kunnen veranderen.

Voorstanders van Willow, waaronder wetgevers in Alaska, beloven dat het project fossiele brandstof op een schonere manier zal produceren dan het uit andere landen, waaronder Saoedi-Arabië of Venezuela, te halen.

“Waarom hebben we geen toegang tot (olie) van een hulpbron waarvan we weten dat onze staat van dienst op het gebied van milieu ongeëvenaard is?” Dat zei de Republikeinse senator Lisa Murkowski uit Alaska tijdens een recente persconferentie.

Ja. Tijdens zijn presidentiële campagne van 2020 zwoer Biden een einde te maken aan nieuwe olie- en gasboringen op openbare gronden en wateren – die hij aanvankelijk uitvoerde als onderdeel van een vroegtijdig uitvoerend bevel.

De boorpauze werd echter in 2021 opgeheven door een federale rechter en sindsdien heeft de regering-Biden verschillende gebieden opengesteld voor nieuwe boringen. Verschillende van deze nieuwe olie- en gasboorgebieden zijn door milieugroeperingen voor de rechter gedaagd.