Einige dieser LTAs der nächsten Generation könnten sogar für den Personentransport genutzt werden. Hybrid Air Vehicles, ein britisches Unternehmen, das mehr als 100 Millionen Pfund (125 Millionen US-Dollar) eingesammelt hat, plant, sein Schiff Airlander 10 für den Transport von Menschen auf weniger erschlossenen und ländlichen Strecken einzusetzen. Das mit Verbrennungsmotor betriebene Hybrid-Luftfahrzeug nutzt auch die Technologie von Fahrzeugen, die leichter als Luft sind, indem es Helium verwendet, um Auftrieb zu erzeugen. Obwohl die Höchstgeschwindigkeit nur 130 Kilometer pro Stunde beträgt, können die Flugzeuge des Unternehmens laut Angaben des Unternehmens auf kürzeren Strecken mit Flugzeugen mithalten, unter anderem aufgrund der kürzeren Start- und Landezeiten. Ein weiterer grundlegender Unterschied besteht darin, dass „man von jedem einigermaßen flachen Ort aus an Land starten kann“, sagt CEO Tom Grundy. „Insbesondere Gebiete, die mit den bestehenden Verkehrsmitteln nicht gut erschlossen sind.“

Diese Startups müssen langjährige Sicherheitsbedenken überwinden, und LTA-Fahrzeuge könnten bei schlechtem Wetter schwieriger zu fliegen sein, sagt James Flaten, Professor für Luft- und Raumfahrtmechanik an der University of Minnesota. Dennoch verwenden die meisten heute verwendeten Fahrzeuge Helium und nicht Wasserstoff – das brennbare Gas, das das verursacht hat Hindenburg runter. LTAs können auch so konstruiert werden, dass sie, selbst wenn sie reißen würden, sehr langsam auslaufen würden, sagt Grundy.

Für den großen Blimp-Boom steht es noch am Anfang. Obwohl sich Hybrid Air Vehicles einige erste Verträge gesichert hat, hat es erst einen Prototypen gebaut, und seine Pläne für eine neue Fabrik mit 1.200 Mitarbeitern im Vereinigten Königreich nehmen gerade erst Gestalt an – das Unternehmen will schließlich 24 Flugzeuge pro Jahr bauen. Sceye sagt, dass sein 13. Flug später im Jahr 2023 stattfinden wird.

Derzeit ist der Großteil der LTA-Technologie noch am Boden. Auf der anderen Seite gibt es jedoch keinen anderen Weg als nach oben.