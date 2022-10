William Shatner beschreibt Raumfahrt in neuem Buch „Boldly Go“

Melden Sie sich für den Wissenschaftsnewsletter Wonder Theory von CNN an. Erkunden Sie das Universum mit Nachrichten über faszinierende Entdeckungen, wissenschaftliche Fortschritte und mehr.





Astronauten beschreiben ihre Reisen in den Weltraum seit Jahrzehnten als „atemberaubend“ und demütigend, eine Erinnerung an die Zerbrechlichkeit der Erde und die Notwendigkeit der Menschheit, als Verwalter unseres Heimatplaneten zu dienen.

Schauspieler William Shatner, der letztes Jahr an einem suborbitalen Weltraumtourismusflug teilnahm, erlebte dasselbe Phänomen, aber er hatte eine sehr deutliche Beobachtung, als er seinen Blick von der Erde auf die schwarze Weite des Kosmos richtete: „Alles, was ich sah, war der Tod“, er in ein neues Buch geschrieben.

Shatners Biografie mit dem Titel „Boldly Go“, die er zusammen mit dem Fernseh- und Filmautor Joshua Brandon geschrieben hat, ist voll von ähnlich düsteren Anekdoten über Shatners Erfahrung, wie er nach seiner denkwürdigen Zeit als Raumschiffkapitän an Bord einer echten Rakete über die Erdatmosphäre raste in der TV-Show „Star Trek“ aus den 1960er Jahren und in mehreren Franchise-Filmen in den folgenden Jahrzehnten.

„Ich sah eine kalte, dunkle, schwarze Leere. Es war anders als jede Schwärze, die man auf der Erde sehen oder fühlen kann. Es war tief, einhüllend, allumfassend. Ich wandte mich wieder dem Licht der Heimat zu. Ich konnte die Krümmung der Erde sehen, das Beige der Wüste, das Weiß der Wolken und das Blau des Himmels. Es war das Leben. Pflegen, erhalten, Leben. Mutter Erde. Gaia. Und ich verließ sie“, heißt es in einem Auszug aus „Boldly Go“, das zuerst von Variety veröffentlicht wurde.

„Alles, was ich dachte, war falsch“, heißt es. „Alles, was ich zu sehen erwartet hatte, war falsch.“

Während er erwartet hatte, von der Vision des Kosmos ohne den Filter der Erdatmosphäre beeindruckt zu sein, wurde er stattdessen von der Vorstellung überwältigt, dass Menschen langsam unseren Heimatplaneten zerstören. Er habe eines der stärksten Trauergefühle verspürt, das ihm je begegnet sei, schrieb Shatner.

Shatners Buch wurde am 4. Oktober im Verlag Simon & Schuster veröffentlicht. CNN interviewte ihn im Juni über das Buch, seine Reise ins All mit dem von Jeff Bezos unterstützten Weltraumtourismusunternehmen Blue Origin und was als nächstes für den 91-Jährigen kommt. Nachfolgend finden Sie eine Abschrift des Interviews, die aus Gründen der Länge und Klarheit bearbeitet wurde.

CNN: Wir alle haben gesehen, wie emotional Sie waren, als Sie nach der Landung aus dem Blue Origin-Raumschiff stiegen. Wie hat Sie diese Erfahrung verändert?

William Shatner: Vor 55 oder 60 Jahren las ich ein Buch mit dem Titel „Silent Spring“ von Rachel Carson. Sie schrieb über die Umweltprobleme, die noch heute auftreten. Seitdem bin ich verbaler Ökologe. Ich war mir der sich verändernden Erde und meiner Sorge um uns alle bewusst.

Es ist wie jemand, der Geld für eine Hypothek schuldet, und er hat die Zahlungen nicht. Und sie denken: „Oh, gut, lass uns zum Abendessen gehen und nicht darüber nachdenken.“

Aber es ist so allgegenwärtig! Die Möglichkeiten einer Apokalypse sind so real. Es ist schwer, die Menschen – und insbesondere bestimmte Politiker – davon zu überzeugen, dass dies nicht länger vor unserer Haustür liegt. Es ist im Haus.

Als ich in den Weltraum kam, wollte ich zum Fenster gehen, um zu sehen, was da draußen war. Ich blickte in die Schwärze des Weltraums. Es gab keine blendenden Lichter. Es war nur greifbare Schwärze. Ich glaubte, den Tod gesehen zu haben.

Und dann schaute ich zurück auf die Erde. Angesichts meines Hintergrunds und nachdem ich viele Dinge über die Entwicklung der Erde über 5 Milliarden Jahre gelesen hatte und wie sich all die Schönheit der Natur entwickelt hat, dachte ich darüber nach, wie wir alles töten.

Ich fühlte diese überwältigende Traurigkeit für die Erde.

Ich habe es nicht bemerkt, bis ich unten war. Als ich aus dem Raumschiff stieg, fing ich an zu weinen. Ich wusste nicht warum. Ich brauchte Stunden, um zu verstehen, warum ich weinte. Mir wurde klar, dass ich um die Erde trauerte.

Ich möchte niemals vergessen, noch habe ich die Tragweite dieses Ereignisses vergessen.

CNN: Was ist Ihnen in den Monaten seit Ihrem Weltraumflug noch über die Erfahrung klar geworden?

Shatner: Mir war bewusst, dass die Menschen möglicherweise die einzige lebende Spezies auf diesem Planeten sind, die sich der Ungeheuerlichkeit und Majestät des Universums bewusst ist.

Denken Sie darüber nach, was wir in den letzten 100 Jahren entdeckt haben, angesichts der 200.000 Jahre, in denen Menschen existieren. Wir haben entdeckt, wie Berge entstanden sind, der Urknall. Und ich dachte immer wieder darüber nach, wie sich die Menschheit schnell zu einer kenntnisreichen Kreatur entwickelt, während sie sich gleichzeitig umbringt.

Es ist ein Rennen.

CNN: Weltraumtourismusunternehmen wie Blue Origin haben auch viel Kritik von Leuten erhalten, die diese Bemühungen eher als Eitelkeitsprojekt für wohlhabende Einzelpersonen betrachten als als etwas, das wirklich transformierend sein kann. Wie reagieren Sie auf diese Kritik?

Shatner: Die ganze Idee hier ist, die Leute daran zu gewöhnen, in den Weltraum zu gehen, als ob es wie an der Riviera wäre. Es ist nicht nur eine Eitelkeit – es ist ein Geschäft.

Aber was Jeff Bezos tun möchte und was aufgrund unserer Vertrautheit mit dem Weltraum langsam anwächst, ist, diese umweltschädlichen Industrien in den Orbit zu bringen und die Erde wieder so zu machen, wie sie war. (Anmerkung des Herausgebers: Bezos hat regelmäßig darüber gesprochen, Schwerindustrien in den Orbit zu verlegen, um zur Erhaltung der Erde beizutragen, und diese Idee hat auch ihre Skeptiker und Kritiker.)

CNN: Was denken Sie über den Titel „Astronaut“. Sind Menschen, die für kurze, suborbitale Flüge zu Weltraumastronauten bezahlen?

Shatner: Ich nenne sie halbe Astronauten.

CNN: Was sollten wir als nächstes im Weltraum tun?

Shatner: Die Fähigkeit, zum Mars zu gehen, die im Hintergrund lauert, was meiner Meinung nach in den Hintergrund treten sollte, anstatt zum Mond zu gehen, den Mond als Basis einzurichten und alles abzubauen, was der Mond zu bieten hat, anstatt es hier abzubauen.

Das sind nur meine eigenen Meinungen. Was-ist-sein-Name würde nicht zustimmen. Er will zum Mars. (Anmerkung der Redaktion: SpaceX-CEO Elon Musk gründete sein Unternehmen mit dem Ziel, eine Kolonie auf dem Mars zu errichten.)

CNN: Sind Sie bestrebt, in den Weltraum zurückzukehren?

Shatner: Wenn Sie eine große Liebesaffäre hatten, könnten Sie zurückgehen? Oder würde das abwerten?

CNN: Sie erwähnten, dass Sie Gelegenheit hatten, mit dem berühmten Astrophysiker Stephen Hawking zu sprechen, bevor er starb. Wie war diese Erfahrung?

Shatner: Ich konnte ihn nie nach der Stringtheorie fragen, was ich wollte. Wir mussten ihm alle Fragen im Voraus stellen. Und er hatte gesagt, als wir die Vereinbarung getroffen hatten: ‚Ich möchte Shatner eine Frage stellen.‘

Schließlich lehne ich mich vor, weißt du, wir sitzen Seite an Seite und schauen in die Kameras.

Also tippte er mühsam ein: ‚Was ist Ihre Lieblings-Star-Trek-Episode?‘ Das ist die Frage, die sich jeder Fan stellt, und ich fing an zu lachen. Er konnte nicht lachen (aufgrund seiner degenerativen Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose oder ALS).

Aber sein Lachen zeigte sich in der Rötung seines Gesichts und er wurde so rot. Dann lud er mich zum Essen ein. Ich hatte einen schönen Moment mit ihm.

CNN: Was machst du als nächstes?

Shatner: Ich sollte die Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass ich ein Album namens „Bill“ herausgebracht habe. Und ich habe weiterhin Songs mit meinen Kollaborateuren gemacht. Der Song „So Fragile, So Blue“ handelt sehr stark von meiner Erfahrung im Weltraum. Ich bin kürzlich mit (dem Musiker) Ben Folds im Kennedy Center aufgetreten. Das kann eine TV-Show oder ein Album sein.

Ich habe auch eine wirklich wundervolle Show namens „The UnXplained“ auf dem History Channel.

Und dann habe ich mein Buch mit dem Titel „Boldly Go“, das im Herbst herauskommt.