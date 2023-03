Arsenal verloor belangrijke verdediger William Saliba aan een blessure in de eerste helft van hun Europa League-duel met Sporting Lissabon.

De Fransman strompelde in de 21e minuut van de grasmat van Emirates af en werd vervangen door Rob Holding.

Getty Saliba liep uit eigen beweging weg, maar het was nog steeds een onwelkom gezicht

The Gunners hadden zojuist de leiding genomen in de laatste 16 gelijkspel via Granit Xhaka, nadat ze de heenwedstrijd in Lissabon met 2-2 gelijk hadden gespeeld.

Maar er was meteen slecht nieuws toen Saliba de wedstrijd verliet en samen met collega-verdediger Takehiro Tomiyasu een slachtoffer werd in de eerste helft.

Alleen Bukayo Saka en Gabriel Magalhaes hebben dit seizoen meer minuten gespeeld voor Mikel Arteta in alle competities, waarbij Saliba een belangrijk onderdeel was van hun leidende vorm in de Premier League.

