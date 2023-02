Arsenal-verdediger William Saliba plaatste vier woorden op sociale media onder een foto van de Gunners die afgelopen zaterdag feest vierden in Villa Park: “Dit team is anders.” In een exclusief interview met Sky Sports News-verslaggever Gail Davis legt de Franse international uit waarom…

Saliba is een openbaring geweest sinds hij dit seizoen eindelijk naast Gabriel een vaste waarde in het eerste team werd. Hij hielp de Gunners in een voortdurende titelstrijd met regerend kampioen Manchester City.

Hoe speciaal is deze kant van Arsenal? We zullen het nog een paar maanden niet weten, maar de betekenis van de 4-2 overwinning tegen Aston Villa om de Premier League-top terug te winnen – twee keer teruggekomen van twee doelpunten achterstand na een serie van drie wedstrijden zonder overwinning – zou een bepalend resultaat.

“We begonnen niet goed, het was een slechte eerste helft”, zegt Saliba. “Toen we in de kleedkamer kwamen, gaf de baas ons goed advies. We wisten dat we terug konden komen. We hebben een goede mentaliteit en we geven nooit op en we vertrouwen elkaar en daarom zei ik dat dit team anders is.”

Enkele weken eerder had Arsenal een voorsprong van acht punten op City. Bekende vragen werden gesteld nadat hun titelrivalen dat gat dichtden om binnen een paar weken de ploeg van Mikel Arteta te verslaan: zou Arsenal zich kunnen hergroeperen en opnieuw kunnen gaan? Hebben ze de mentaliteit? De ploeg diepte? Het geloof? Was de titelrace voorbij, ondanks dat de jonge selectie van Arsenal nog maar één wedstrijd te gaan had?

Dat was het lawaai rond een team dat vorig seizoen Champions League-kwalificatie in handen had – alleen om hun seizoen te ontrafelen met nederlagen tegen Tottenham en Newcastle. “Dit is anders”, zegt Saliba. “We kijken en luisteren niet naar dat soort dingen – we concentreren ons gewoon op wat we kunnen doen en op wat we kunnen (verbeteren).

“We richten ons alleen op onszelf, niet op wat de mensen zeggen – en ik denk dat dat het belangrijkste is.” Hoe zit het met de capitulatie afgelopen semester? “Ik was er niet bij, maar ik volgde elke wedstrijd”, voegt hij eraan toe. “We waren zo dicht bij het spelen in de Champions League, het was jammer.

“Dit seizoen kunnen we zien dat de mentaliteit zo goed is in het team. We leven samen, we zijn allemaal vrienden en daarom spelen we goed op het veld.”

Timing is alles in de sport en die vijf minuten in blessuretijd en de twee doelpunten via een eigen doelpunt van voormalig Arsenal-stopper Emi Martinez en Gabriel Martinelli hebben de ploeg nieuw leven ingeblazen.

In zijn opmerkingen na de wedstrijd beweerde Arteta dat het team “meer geloof dan ooit heeft (na het overwinnen van) een ongunstige situatie” – ondanks dat ze minder dan 72 uur eerder had gespeeld.

Zijn ploeg moet nu dat hernieuwde momentum vasthouden tegen Leicester op zaterdag, waar een overwinning hen vijf punten voorsprong op City kan opleveren – tenminste voor een paar uur, terwijl Pep Guardiola’s ploeg pas later op de dag van start gaat.

“We zijn gefocust, we hebben nog 15 wedstrijden te gaan. We weten dat het snel gaat, we zijn al bijna maart, dus nog maar drie maanden. We bekijken wedstrijd per wedstrijd, maar we hebben allemaal hetzelfde doel in ons hoofd: winnen, en we concentreren ons gewoon.”

Een winnaarsmedaille in mei zou een manier zijn om zijn eerste jaar in de Premier League af te sluiten. Saliba werd in 2019 gecontracteerd door Unai Emery van Saint-Etienne voor naar verluidt £ 27 miljoen, maar werd terug uitgeleend aan de Ligue 1-club voordat hij speelde met Nice en Marseille.

Drie jaar nadat hij bij de club had getekend, en na veel geroep van fans, maakte hij eindelijk zijn competitiedebuut voor Arsenal aan het begin van dit seizoen en vormde hij een formidabele samenwerking naast Gabriel in het hart van de verdediging.

Zijn vorm leverde hem een ​​oproep op voor het WK met Frankrijk, maar hij speelde slechts 27 minuten. Naar eigen zeggen en hoge normen heeft hij niet helemaal het niveau gehaald dat hij zichzelf eerder in het seizoen had gesteld.

De afgelopen weken had Saliba het moeilijk tegen Ivan Toney – hij verloor alle 10 luchtduels van de Brentford-spits in die wedstrijd – en leek soms van streek door het fenomeen dat Erling Harland is – maar hij weet precies wat hij moet doen.

“Ik ging naar het WK, ik speelde niet, maar het is oké – ik lach nog steeds. Het was mijn eerste ervaring. Ik ben jong en om in deze Franse ploeg te zitten is zo moeilijk, dus ik was gelukkig. Het maakt me hongerig om in het volgende toernooi te zijn.

“We hebben die finale helaas verloren, maar we komen terug. Toen kwam ik terug en heb ik een kleine periode waarin ik niet mijn best speelde. Ik weet dat ik moet werken om terug te komen (op mijn niveau). Ik Ik weet wanneer ik (goed) speel en wanneer ik (slecht) speel. We hebben geluk hier, ik heb de coaches om me te helpen groeien. Ze zetten me neer en zeggen: ‘Deze was goed, deze was slecht.. je moet verbeteren hier’.”

Helpt Arteta de Fransman en zijn er moeilijke gesprekken geweest tussen het tweetal? “Als je goed speelt, is het ook goed om te weten wanneer je dat niet bent, zegt hij,” voegt Saliba met een glimlach toe. “Hij geeft je elke dag advies – om beter te worden.”

De 21-jarige begon dit seizoen aan elke competitiewedstrijd en miste tot nu toe slechts 14 minuten in het hele seizoen. “Dit is de beste competitie ter wereld, er is geen excuus. Als ik slecht ben, ben ik slecht. Ik zeg niet: ‘Ja, dit is mijn eerste seizoen in de Premier League’. Ik kom terug naar mijn het beste snel, maar ik moet werken.”

Die mentaliteit en gedrevenheid is misschien de reden waarom Arteta zo’n bewondering en geloof heeft in zijn jonge centrale verdediger – niets dan perfectie is voldoende.

Arsenal heeft een week de tijd gehad om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Leicester en het heeft Saliba en zijn teamgenoten de kans gegeven zich te hergroeperen voordat ze weer vertrekken. Het zijn nu zeven wedstrijden in 23 dagen voor Arsenal, maar er gaat niets boven een dramatische late winnaar om de stemming te veranderen. Arsenal lijkt klaar om de komende uitdaging aan te gaan.