Literatuurredacteur Will Schwalbe is vooral bekend van Het einde van je leven boekenclub, waarin hij schreef over het lezen en bespreken met zijn stervende moeder van enkele van de boeken die de grootste impact op hun leven hadden. In We zouden geen vrienden moeten zijn, hij richt zijn aandacht op een onwaarschijnlijke vriendschap die hem ook diep heeft geraakt.

We zouden geen vrienden moeten zijn biedt een zeldzame kijk op mannelijke vriendschap, die veel minder aandacht heeft gekregen dan platonische nabijheid tussen vrouwen. (Een recente uitzondering is De zomervriend, door Charles McGrath, een andere oude redacteur.) Schwalbe’s nieuwe boek is een verhaal over het verbinden over scheidslijnen heen – wat vooral hartverwarmend is in onze gepolariseerde cultuur.

Schwalbes relatie met Chris Maxey, een onstuimige, blonde worstelkampioen, kende een moeilijke start toen ze elkaar in 1983 ontmoetten. Ze waren allebei, samen met 13 andere klasgenoten, afgetapt voor een van Yale’s geheime genootschappen, wiens missie het was om zijn leden aan mensen die ze anders misschien hadden vermeden of gemist. (In overeenstemming met zijn protocollen noemt Schwalbe de vereniging niet, hoewel de tradities ingewikkeld worden beschreven.)

Het idee was om verbindingen te smeden door middel van verplichte tweewekelijkse diners en biechtautobiografische presentaties die ‘audits’ worden genoemd, plus veel tijd samen rondhangen, gesmeerd door gratis bier. Schwalbe merkt op: “Wat een ironie, dacht ik: een geheim genootschap leerde ons toleranter en ruimdenkender te zijn.”

Schwalbe, die klassiekers en klassieke beschaving bestudeerde, was nauw betrokken bij theater, homorechtenkwesties en vrijwilligerswerk voor de aids-hotline in New York en New Haven. Hij was meestal vriendelijk met de “out” homo’s en lesbiennes op de campus, en zijn antenne voor homofobie was acuut. Hij was vooral wantrouwend tegenover varsity-atleten: “De jocks en ik waren als planeten in verschillende banen, die om elkaar heen cirkelden maar niet in botsing kwamen. Ik had het gevoel dat als we dat deden, ik zou worden uitgewist.”

Over zijn vroege dagen in de samenleving schrijft Schwalbe: “Het was lang geleden dat ik me zo kwetsbaar en bloot had gevoeld.”

Met de hulp van Maxey bij het herinneren van gesprekken en gebeurtenissen, reconstrueert Schwalbe het van drank en angst doordrenkte laatste jaar van de groep in gedetailleerde, soms overdreven details. Herinneringen omvatten het verontrustende moment waarop Maxey tijdens een spelletje pool onnadenkend een homofobe smet schreeuwde. De opmerking was niet aan Schwalbe gericht, maar hij hoorde het en verliet boos en overstuur snel het clubhuis. Pas tientallen jaren later brachten ze eindelijk de gebeurtenis ter sprake, die hun ontluikende vriendschap bijna had uitgewist.

Er duikt een foto op van twee blanke mannelijke preppies die op het punt staan ​​het grote onbekende van de rest van hun leven tegemoet te gaan. Maxey, die van het water en fysieke avontuur houdt, hoopt zich aan te melden als Navy SEAL. Schwalbe, al eerder in een literaire richting gewezen, kiest voor een verblijf in het buitenland in Hong Kong – waar homoseksualiteit nog steeds verboden is en strafbaar is met levenslange gevangenisstraf.

Endemische vooroordelen tegen homoseksualiteit is een terugkerend thema – en een herinnering aan hoe ver de samenleving is gevorderd in het accepteren van verschillende seksuele voorkeuren, en hoe ver het nog moet gaan. AIDS, nieuw en slecht begrepen, voedde anti-homossentimenten.

Als ervaren redacteur weet Schwalbe hoe hij een boek moet structureren voor een maximaal effect. De hoofdstukken zijn chronologisch gerangschikt, onderverdeeld in decennia. Het verhaal springt van afstuderen naar hun 10e Yale-reünie in 1994 – waar Maxey al getrouwd is en drie kinderen heeft en een vierde op komst is. Ook Schwalbe is gesetteld – in een goede uitgeverijbaan in New York, waar hij samenwoont met zijn vriend van 10 jaar, die hij in Hong Kong heeft ontmoet (en uiteindelijk trouwt).

Om uit te leggen hoe ze daar zijn gekomen, gaat Schwalbe terug naar 1986 voor een diepe duik in Maxey’s meedogenloze SEAL-training en zijn baan als docent en coach bij het worstelen op een prestigieuze voorbereidingsschool in New Jersey. Het maakt allemaal deel uit van Maxey’s indirecte pad naar wat zijn levensmissie wordt: het openen van de Cape Eleuthera Island School in de Bahama’s om les te geven over het behoud van de zee en “jonge mensen te inspireren te geloven dat ze een verschil kunnen maken”.

Sommige informatie wordt strategisch achtergehouden, waarbij opzettelijk verhalende strengen worden losgelaten om later te worden vastgebonden. We moeten tientallen jaren wachten om erachter te komen waarom Maxey de SEALS verliet na zes jaar dienst.

“Ik vind het geweldig om te zien wat er in de loop van de tijd met mensen gebeurt”, schrijft Schwalbe. Op één niveau gaat dit boek daar over: de lange termijn. Maar het gaat ook over de nauwlettend gevolgde ups en downs van een vaak ongemakkelijke relatie, die opzettelijke inspanning vergde om in stand te houden. Vooral Schwalbe moest vooroordelen, onzekerheden en een aangeboren behoedzaamheid overwinnen om Maxey, die op zoveel manieren van hem verschilde, open te stellen en te vertrouwen.

Goede vrienden breiden elkaars leven uit. Maxey heeft Schwalbe zeker uit zijn comfortzone gehaald, vooral tijdens fysiek uitdagende hardloopsessies, zwemmen en duiken tijdens zijn bezoeken aan Eleuthera.

Goede vrienden delen ook elkaars problemen, of ze nu financieel, martiaal, werk- of gezondheidsgerelateerd zijn. In tijden van crisis zijn ze er voor elkaar. Schwalbe neemt zichzelf onder de loep vanwege zijn diepgewortelde niet-demonstrativiteit en zijn neiging om AWOL te gaan net wanneer zijn vriend hem nodig heeft.

We moeten geen vrienden zijn sslaagt voor een groot deel omdat Maxey overkomt als een geweldig personage. Hij bewijst ook dat hij een warme en toegewijde vriend is. Dit boek is Schwalbe’s terugverdientijd, zijn manier om zijn dankbaarheid te uiten door de tools te gebruiken waarmee hij zich het meest op zijn gemak voelt.