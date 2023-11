Levis glänzte bei seinem ersten Karrierestart in Woche 8, als er die Atlanta Falcons mit großen Spielzügen bombardierte und vier Touchdowns ohne Interceptions mit 238 Yards Passspiel warf, was einem 28-23-Sieg entsprach. Woche 9 war schwieriger, da der Zweitrunden-Rookie bei der Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers mehrere Würfe verfehlte und eine spielentscheidende Interception warf. Es gab jedoch deutliche Anzeichen dafür, dass Levis‘ Team vorankommen sollte.

Das Kentucky-Produkt verfügt über einen Kanonenarm, ist in der Lage, den Ball in enge Fenster zu passen und öffnet die Passoffensive der Titans auf eine Weise, die Tannehill nicht kann. Levis‘ Bereitschaft, stark in der Tasche zu bleiben, ist altgedient, führt aber zu einigen Sacks und großen Hits. In seinen ersten beiden Einsätzen zeigte der 24-jährige Rookie auch eine solide Presnap-Verarbeitung, indem er Blitze ausrief und es vermied, seine ersten Reads allzu oft niederzustarren. Wie bei allen jungen QBs wird es Höhen und Tiefen geben, aber Tennessee wird sie mit dem High-Upside-Quarterback meistern.