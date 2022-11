Wilko Johnson, Dr. Feelgood-Gitarrist und „Game of Thrones“-Schauspieler, im Alter von 75 Jahren gestorben

Wilko Johnson, der Gitarrist der britischen Bluesrock-Band Dr. Feelgood, ist gestorben. Er war 75.

Eine Erklärung, die am Mittwoch im Namen seiner Familie auf Johnsons offiziellen Social-Media-Konten veröffentlicht wurde, besagt, dass der Musiker am Montagabend in seinem Haus im Südosten Englands gestorben ist.

„Dies ist die Ankündigung, die wir nie machen wollten, und wir tun dies im Namen von Wilkos Familie und der Band schweren Herzens: Wilko Johnson ist gestorben“, begann der Facebook-Post.

„Er starb am Montagabend, dem 21. November 2022, friedlich im Schlaf in seinem Haus in Westcliff On Sea. Er war 75 Jahre alt.

„Danke, dass Sie die Privatsphäre von Wilkos Familie in dieser sehr traurigen Zeit respektieren, und danke Ihnen allen, dass Sie während Wilkos unglaublichem Leben eine so enorme Unterstützung waren. RIP Wilko Johnson“, schloss die Erklärung.

Johnson wurde 1947 als John Wilkinson geboren und wuchs auf Canvey Island auf. Er studierte angelsächsische Literatur an der Newcastle University und arbeitete als Schullehrer, bevor er mit anderen einheimischen Freunden Dr. Feelgood gründete.

Johnson war nicht nur Leadgitarrist der Blues-Rock-Band, sondern spielte auch Ser Ilyn Payne in „Game of Thrones“.

Im Jahr 2012 wurde bei Johnson Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und ihm wurde gesagt, dass er unheilbar sei. Die Aussicht auf den Tod belebte unerwartet seine schöpferischen Energien. Er lehnte eine Chemotherapie ab, entschied sich für eine letzte Tournee und nahm mit Roger Daltrey von The Who ein „letztes“ Album auf, „Going Back Home“.

„Ich fand mich plötzlich in einer Position wieder, in der nichts mehr zählt“, sagte Johnson 2013 gegenüber The Associated Press.

„Normalerweise bin ich ein elender Soundso. … Ich würde mir Sorgen um das Finanzamt machen oder all die Dinge, um die wir uns Sorgen machen, die den echten Dingen im Weg stehen. Und plötzlich spielt es keine Rolle mehr. All das spielt keine Rolle.

„Du gehst die Straße entlang und fühlst dich intensiv lebendig. Du sagst ‚Oh, sieh dir dieses Blatt an!‘ Du siehst dich um und denkst: ‚Ich lebe. Ist das nicht erstaunlich?‘“

Im Jahr 2014 gab Johnson bekannt, dass er nach einer Operation zur Entfernung eines 3 Kilogramm schweren Tumors krebsfrei sei. Er veröffentlichte 2018 ein weiteres Album, „Blow Your Mind“, und spielte bis letzten Monat Gigs mit seiner Wilko Johnson Band.

Johnson wird von seinen Söhnen Simon und Matthew und Enkel Dylan überlebt.

Die Associated Press hat zu diesem Bericht beigetragen.