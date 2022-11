Wilfried Zaha nächste Vereinsquoten

Wilfried Zaha hat nur noch sechs Monate Vertrag bei Crystal Palace, was zu Spekulationen über seine Zukunft und einen möglichen Abgang von Selhurst Park im Januar führt.

Chelsea wurde zum Favoriten für die Verpflichtung des ivorischen Flügelspielers im Januar gemacht, wobei talkSPORT BET den Blues mit 8/1 bewertet, um den Schritt zu machen.

Getty Wird Wilfried Zaha immer noch Premier-League-Spieler sein, wenn das Januar-Fenster schließt?

Der 30-Jährige kommt auf 450 Einsätze für Crystal Palace, aber nachdem er in den letzten fünf Jahren scheinbar in jedem Transferfenster in Verbindung gebracht wurde, scheint der Abgang des Flügelspielers kurz vor dem Abschluss zu stehen.

Zaha absolvierte die Akademie des Clubs in Südlondon, bevor sie 2013 für Manchester United unterschrieb und Sir Alex Fergusons letzte Verpflichtung für den Club wurde.

Ein Jahr später kehrte Zaha als 21-Jährige zu Palace zurück und ist seitdem ein Fanfavorit im Selhurst Park.

Der Nationalspieler der Elfenbeinküste war in der Vergangenheit stark mit einem Wechsel von Süd-London in Verbindung gebracht worden, und es war der Meinung, dass es für den Stürmer, dessen aktueller Vertrag im Juni ausläuft, jetzt oder nie sein könnte.

Chelsea hat in letzter Zeit in der Premier League gekämpft und liegt vor der Winterpause auf dem achten Platz. Es wird also angenommen, dass sie im Januar auf dem Markt für etwas Feuerkraft sein könnten.

Wilfried Zaha Chancen auf Unterzeichnung für … (vor dem 3. Februar 2023) talkSPORT BET Quoten Chelsea – 8/1

Arsenal – 12/1

Jeder französische Verein – 12/1

Irgendein deutscher Verein – 12/1

Jeder italienische Verein – 12/1

Irgendein spanischer Verein – 12/1

Newcastle – 14/1

Tottenham – 14/1

Es gab Gerüchte über Leute wie Hakim Ziyech und Christian Pulisic, die in naher Zukunft auf den Ausgang an der Stamford Bridge zusteuern, und Chelsea könnte von der bewährten Premier League-Erfahrung, die Zaha zu bieten hat, angelockt werden.

Die Londoner Arsenal-Kollegen werden ebenfalls mit einem Wechsel für den 30-jährigen Flügelspieler in Verbindung gebracht.

Die Mannschaft von Mikel Arteta liegt vor der Winterpause an der Spitze der Liga mit fünf Punkten Vorsprung und könnte sich für jeden Spieler, an dem sie interessiert sind, als sehr attraktiver Verein erweisen.

Zaha hat einen Preis von 12/1, um sich den Gunners anzuschließen, mit denselben Chancen, dass er sich einem Team im Ausland in den fünf besten europäischen Ligen anschließt.

Newcastle und Tottenham sind ebenfalls beide mit 14/1 im Rennen.

