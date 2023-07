Wildunfall endet fatal – Autolenkerin weicht aus, rammt Motorrad: Biker tot

Am Samstag kam es im Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) met een volgeling van Unfall, met een 62-jarig motorradfahrer als Leben kam. Nachdem een ​​24-Jähriger een Reh erfast hatte, wollte een Pkw-Lenkerin vorbeifahren en übersah den Biker.

Dieser Unfall is wirklich kaum zu glauben. Er is een wilde kans op een ongunstige omstandigheid, die tot de 62-jarigen führte. Zusammenstoß mit RehEin 24-jarige Autolenker hatte am Abend auf der LB 46 in Staatz-Kautzendorf ein Reh erfasst. De jonge man hield de auto vast en hield hem vast, um nach dem Tier zu sehen. Kurze Zeit später fuhr die 53-Jährige an der Unfallstelle vorbei. Lenkerin die aus, erfasste BikerDabei übersah sie den Motorradfahrer en es kam zum Frontalzusammenstoß. Für den Mann kam je de Hilfe zu spät. Als die Rettung am Unfallort eintraf, konnte sie nur noch den Tod des Bikers feststellen.

