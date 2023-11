Wilds Brock Faber glänzt, Kirill Kaprizov erholt sich: Wichtige Erkenntnisse gegen die Rangers

Die Wild überwanden einen Drei-Tore-Rückstand und besiegten die Rangers in einem Shootout mit 5:4. Minnesota war auf dem Weg dorthin ins Wanken geraten, und dieses Comeback könnte ein Spiel sein, auf das sie später zurückblicken, wenn sich ihre Saison weiter wendet.

Filip Gustavsson wurde zu Beginn des ersten Drittels vom Platz gestellt, nachdem er bei vier Schüssen drei Tore kassiert hatte. Marc-Andre Fleury spielte in der Auslösung gut und parierte 15 Mal, darunter eine, die das Elfmeterschießen besiegelte.

Die Wild erzielten im zweiten Drittel innerhalb von 29 Sekunden zwei Tore und drehten das Spiel.

Matt Boldy erzielte den Siegtreffer im Shootout, sein Schuss landete am Pfosten und am Bein von Jonathan Quick.

Minnesota hatte zu Beginn dieses Spiels vier Mal in Folge und sechs von sieben verloren. Sie beginnen am Dienstag einen Roadtrip über drei Spiele gegen die Islanders.

Gustavssons früher Haken

Gustavsson brauchte den Haken von Trainer Dean Evason offenbar nicht; Nachdem er knapp sieben Minuten nach Spielbeginn sein drittes Tor bei nur vier Schüssen abgegeben hatte, begab er sich schnurstracks auf die Bank. Er wusste, dass seine Nacht vorbei war. Gustavsson rettete die Wild letztes Jahr in seiner Breakout-Saison so oft – eine Saison, die ihn als Finalisten der Vezina Trophy in Betracht zog. Doch Gustavsson konnte sie am Samstag nicht vorzeitig retten.

Die ersten beiden Tore der Rangers fielen durch Abfälschung, und die Wild haben vor ihm nicht sehr gut gespielt, aber sie brauchen mehr von ihrem Torwart vom Kaliber Nr. 1. Gustavsson hat in nur zwei seiner sieben Starts in dieser Saison positive Tore erzielt, die über den Erwartungen liegen (GSAx), und einer davon war sein Shutout zum Saisonauftakt. Der Torwartwechsel zu Fleury funktionierte gut und bereitete das Comeback der Wild im zweiten Drittel vor.

Kaprizov erholt sich

Es sah nicht gut aus, als Kirill Kaprizov fünf Minuten nach Beginn des dritten Drittels nach einer Kollision auf offener Eisfläche mit Vincent Trocheck aufs Eis fiel. Kaprizov kam nur langsam wieder auf, ging dann zur Bank und durch den Tunnel in die Umkleidekabine. Es dauerte jedoch nicht lange, bis Kaprizov zurückkehrte, denn der russische Flügelspieler raste entlang der Mauer in die Zone der Rangers und spielte einen Pass in die Mitte zu Marco Rossi, der dann den ersten Treffer erzielte. Zugegebenermaßen hatte Kaprizov nicht den besten Start in die Saison, aber er war am Samstagabend sehr auffällig, darunter sieben Torschüsse. Die neue Spitzenlinie von Kaprizov-Rossi und Boldy war großartig.

Faber glänzt

Es ist kaum zu glauben, dass Brock Faber nur ein Dutzend NHL-Spiele gespielt hat. Es sieht so aus, als wäre er schon seit einem Jahrzehnt in der Liga. Faber, der ehemalige Kapitän der Gophers, war einer der Lichtblicke dieser Saison, auch am Samstagabend. Beim zweiten Tor der Wild bereitete Faber in einem Adam-Fox-typischen Spielzug eine wunderbare Vorbereitung vor. Er drängte sich in die Offensivzone, nahm einen Pass von Marcus Foligno entgegen und zeigte einiges an Gelassenheit – und Geschick –, um einen Pass durch ein paar Verteidiger hindurch zu Joel Eriksson Ek zu schleusen, der einen einfachen Pass hatte. Gleich danach zeigte Eriksson Ek mit einem breiten Lächeln nach rechts auf Faber.

Wendepunkt

Zu Beginn sah es nach einem potenziellen Rückschlag aus, doch im zweiten Drittel feierten die Wild ein furioses Comeback. Minnesota erzielte innerhalb von 29 Sekunden zwei Tore, wobei Eriksson Ek mit etwas mehr als sechs Minuten die Bank – und die Arena – zum Leben erweckte.

Drei Sterne

Joel Eriksson Ek, Wild: Das Schweizer Taschenmesser von The Wild war ein Biest, schoss ein Tor und brachte sieben Schüsse auf den Punkt. Mats Zuccarello, Wild: Der erfahrene Flügelspieler hatte zwei Punkte, darunter den Ausgleichstreffer zu Beginn des dritten Drittels und einen weiteren im Shootout. Artemi Panarin, Rangers: Der russische Star erzielte im ersten Drittel ein Tor und bereitete im dritten Drittel den entscheidenden Treffer von Chris Kreider vor.

Zitate des Abends

„Er wurde für die Mannschaft gezogen. Er wurde nicht rausgezogen, weil er schlecht war“ – Trainer Dean Evason über Gustavsson, der rausgezogen wurde, nachdem er drei Tore bei vier Schüssen kassiert hatte.

„In unserer Gruppe gab es kein Aufgeben.“ — Matt Boldy.

„Wir schauten in den Spiegel und drehten ihn um.“ – Brock Faber.

(Foto: Nick Wosika / USA Today)