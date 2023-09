Sehen Sie sich das Video an: Wildes Plantschen: Reh geht unfreiwillig im Pool schwimmen

GESCHICHTE: Ein Poolbesitzer entdeckte kürzlich einen ungewöhnlichen Gast in der Stadt Ware im US-Bundesstaat Massachusetts. Ein Reh hatte es sich auf der Luftpolsterfolie im Becken bequem gemacht, nachdem es offenbar versehentlich auf die Abdeckung getreten und ins Wasser gefallen war. Bodycam-Aufnahmen eines zu Hilfe gerufenen Polizisten zeigen, wie das Tier vergeblich versucht, aus dem Becken zu entkommen. Schließlich war es offensichtlich ein ausgezeichneter Schwimmer. Die Beamten reden mehrmals mit dem Reh, doch einen fundierten Plan zur Rettung des Tieres scheinen sie nicht zu haben. Am Ende bringt das Poolnetz den Halt, der gefehlt hat. Das Video wurde von der Polizei unter dem Titel „Wanted for Hausfriedensbruch“ – gesucht wegen Hausfriedensbruchs – veröffentlicht. Mehr