Yann Sommer wird mit dem FC Bayern München deutscher Fußballmeister, doch die Ära des Schweizer Nationaltorwarts beim Rekordmeister geht schnell zu Ende. Sommer hat lebhafte Erinnerungen an seine Monate in München – nicht alle davon waren angenehm.

Der Schweizer Fußballnationaltorwart Yann Sommer fühlte sich während seiner Zeit beim FC Bayern München ungerecht behandelt und von der Öffentlichkeit ungerecht kritisiert. „Ich habe gelernt, wie es beim FC Bayern läuft. Man wählt einen oder zwei Spieler aus, dann schießen die Medien. Und dann wählt man zwei neue aus. Und dann war ich an der Reihe. Aber ich hatte keine Lust darauf. mich öffentlich zu verteidigen, „, sagte der 34-Jährige laut Schweizer Medien am Rande der Nationalmannschaft.

Vor allem nach der 0:3-Niederlage in der Champions League bei Manchester City kritisierten mehrere Experten Sommers Leistung, auch die Körperlänge des für einen Torwart eher kurzen Torwarts (1,83 Zentimeter) wurde als vermeintliches Problem diskutiert.

Von Januar bis Sommer dieses Jahres spielte Sommer für die Münchner, danach wechselte er zu Inter Mailand. In seine Zeit beim Bundesligisten fiel auch der Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel. „Wir hatten eine extrem wilde Situation beim FC Bayern. Entlassungen, Veränderungen, viel Unruhe und diverse Themen abseits des Sports“, blickte Sommer zurück. Die negativen Bewertungen seien „manchmal unangenehm“ gewesen und gingen auch an ihm nicht spurlos vorüber. Dennoch könne er grundsätzlich mit Kritik umgehen, sagt Sommer. „Aber wenn es nicht konstruktiv ist, kann ich nicht viel damit anfangen, weil ich selbst beurteilen kann, ob ich und die Mannschaft ein gutes Spiel gemacht haben oder nicht“, machte der 34-Jährige klar.

Nach der schweren Verletzung von Nationaltorwart Manuel Neuer wechselte Sommer zum FC Bayern und war dort ständig mit Unsicherheiten konfrontiert. „Natürlich war es teilweise unangenehm und das geht nicht spurlos an einem vorbei“, kommentierte der langjährige Torwart von Borussia Mönchengladbach die Kritik an seinen Leistungen. „Das Wichtigste war, dass ich versucht habe, mein Bestes zu geben und der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen. Zum Glück ist mir das am Ende gelungen“, sagte Sommer, der mit den Münchnern nach dem Ausscheiden aus dem DFB-Pokal und der Champions League zusammen war Meister werden.