Wilde Pfiffe der Fans – Struber nach Pleite: “Uns hat das Feuer fefehlt”

Gerard Struber (Salzburg-Trainer): „Het is belangrijk om te weten hoe je een spel met elkaar moet spelen, en in principe is er een verschil tussen de twee. Ook op deze 50:50 momenten, tijdens de Gegenpressing, tijdens de twee Ballen, tijdens het eerste Luchtduel, waren ze een fluitje van een cent. Als je graag speelt, ben je niet helemaal gelukkig. We kunnen genieten van onze paar momenten van herstel en genieten van het eerste moment dat we de schroeven kunnen verwijderen. Sindsdien hebben we een geweldige tijd gehad tijdens onze Leistung. Wij zouden graag een andere kijk op het huis zien, rondom het spel in onze eigen richting. We hebben een geweldige ervaring, paroli zu bieten in de typische momenten, we es ein Abnützungskampf gibt. De hoed van de LASK is het best uitgevoerd zoals wij die kennen. Der Unterschied, ob man mit 100 Prozent Dinge annimmt or mit 95 Prozent, der Gap war sichtbar.”