München – Balance und Konstanz im Spiel, das sind beliebte Schlagworte und gleichzeitig der Anspruch von Trainern an ihre Mannschaften. Bayerns Cheftrainer Thomas Tuchel betont stets die Einhaltung der „Grundsätze“ – am besten durch Ausgewogenheit und Konstanz.

Beides fehlt den Bayern in dieser Saison noch, der wilde Ritt gegen Bayer Leverkusen ist ein Beispiel dafür. Es mangelt an Stabilität in der Defensive und an Kontrolle im Aufbauspiel. Nach der frühen Druckphase, zu der auch der Führungstreffer von Harry Kane (7.) gehörte, gab der Rekordmeister auf. Leverkusen fand dank Neuzugang Alejandro Grimaldo (24.) zunehmend ins Spiel und auch auf die Anzeigetafel. Erst kurz vor der Pause übernahm der FC Bayern wieder die Kontrolle über das Spiel – aber sie machten es richtig. Innerhalb von drei Minuten musste Bayer-Keeper Lukas Hradecky drei Großchancen entschärfen.

Nach der Pause stockte das Spiel. Allerdings konnte Bayer durch Florian Wirtz, der den Pfosten traf, und den überaus dynamischen Victor Boniface immer wieder Nadelstiche setzen.

„Wellental“ des FC Bayern: „Manchmal hatten wir die Kontrolle, manchmal nicht“

„Wir müssen insgesamt stabiler und griffiger werden“, mahnte Tuchel nach dem spektakulären 2:2-Unentschieden, das für jeden Trainer eine Grausache war. „Manchmal hatten wir die Kontrolle, manchmal nicht, manchmal waren wir kompakt, manchmal nicht. Wir haben Luft nach oben“, beklagte der Bayern-Trainer und bezeichnete das eigene Spiel als „Tiefpunkt“.

Tuchel erinnerte sich an eine „sehr stabile“ und damit „sehr gute Halbzeit in Mönchengladbach“ – gemeint war die zweite Halbzeit nach dem 0:1-Rückstand, als die Bayern das Spiel drehten (2:1).

ZDF berichtet über Bayern-Spiel: „heute Journal“-Moderator macht einen Fehler



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







2:2 gegen Leverkusen! Später Video-Chat für die Bayern vor Beginn der Wiesn



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







FC Bayern: Wird de Ligt Tuchels Nachfolger bei der „Holding Six“?



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Meint Thomas Tuchel mit seiner Kritik Joshua Kimmich und Leon Goretzka?

Vor dem Start der Champions League mit dem Gruppenphasenduell gegen Manchester United am Mittwoch (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) befinden sich die Münchner auf einer (Achterbahn-)Fahrt, es geht auf und ab. Laut Tuchel haben seine Bayern „Schwierigkeiten, die Kompaktheit zu wahren“. Dafür wären mehr Grip und vor allem mehr „Einzelduelle“ nötig.

Auch gegen den englischen Rekordmeister, der allerdings weitaus weniger Angst und Schrecken auslöst als die Leverkusener. Erst am Wochenende verloren sie im eigenen Stadion gegen Brighton mit 1:3. Es war die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel. Der ehemalige Bayern-II-Trainer Erik ten Hag liegt mit seinem Team derzeit nur auf dem 13. Platz der Premier League.

Solche extremen Schwankungen wie gegen Leverkusen, die teilweise überaus stark waren und zunächst im Mittelfeld und nun auch in der Tabelle nach dem vierten Spieltag weitgehend die Oberhand behielten, sollten sich die Bayern nicht leisten. Nach dem Spiel personalisierte Tuchel seine Kritik nicht, für Kontrolle und Kompaktheit seien aber die Innenverteidiger und vor allem die zentralen Mittelfeldspieler verantwortlich. Mit Grüßen an Joshua Kimmich und Leon Goretzka.