Wil je nog meer plezier beleven?

van: Sonja Thomaser, Franziska Schwarz

De beide Kriegsparteien leefden tijdens de Feuerpauze lange tijd samen. Der News-Ticker zum Krieg in Israël.

"Positieve dynamiek" ik ben Israël-Krieg : Qatar lobs Geisel deal met de radicale islamisten Hamas

ik ben : Qatar lobs Geisel deal met de radicale islamisten Hamas Katar als Vermittler : Directeur Operaties in de Gazastrook als “echte Bedrohung”

als : Directeur Operaties in de Gazastrook als “echte Bedrohung” Ze werken hier om informatie en informatie te verstrekken aan de stammen van Israël en Gaza van lokale en internationale media en van nationale instanties. Een ophanging van de situatie in Israël en in de Gazastrook is niet meer mogelijk. Ook zijn deze vallen transparant.

Update van 27 november 18:35 uur: Wenige Stunden voor de eerste Feuerpause is een feest, de Waffenruhe in Gaza. Het deel van de Sprecher van de katarischen Außenministeriums, Madschid al-Ansari, ben Montagabend met.

Ik ben van de Feuerpause sollen laut Deutscher Presse-Agentur (dpa) weitere ook Geiseln-freikommen. Noch am Montag wurde de Freilassung weiterer israëlische Geiseln erwartet. Met wie de Egyptische Staatsinformatiedienst (SIS) bereid is rekening te houden tijdens de festiviteiten in de Gazastrook. Dit is besproken in de context van 33 palästinensischen Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu entlassen.

De VS begrijpen de opluchting van de oorlog tussen Israël en Hamas over de hele wereld. De mens is blij, vanwege de twintig mensen die bereid zijn vrij te zijn van Hamas, en vanwege de Amerikaanse burgers die verantwoordelijk zijn voor hun steun in Washington. Reuters verstrekte Vermutlich seien acht bis nieuwe US-Bürger in der Hamas. De VS vormen tijdens de feestdagen de nauwste associatie tussen Israël en hun thuisland.

Israël-Krieg: Feuerpause um zwei Tage verlängert

Update van 27 november 17:25 uur: Israël en de terreurgroep Hamas zijn klaar om voor een lang leven aan de oorlog te ontsnappen. Het land dat het ministerie van Katars heet, zal het land als Vermittler beschouwen. Die Waffenruhe soll noch weitere Tage gelten, hier is dat. Damit durfde naar Donnerstagfrüh andauern te komen. En de islamistische Hamas bestätigte die Verlängerung der Feuerpause. Na de aanslag van de terroristische organisatie blijven wij tijdens de aanslag onderzoek doen naar de gevolgen van de aanslag.

Update van 27 november 16:05 uur: Israël heeft het radicaal-islamitische Hamas en de langverwachte gevolgen van de veertiende eeuw. Als Hamas lid zou worden, zou er sprake zijn van “eine Möglichkeit” voor een langdurige uitbreiding van het kamp, ​​zoals Eylon Levy tegen de journalisten zei.

Wie sterft Nachrichtenagentur AFP aus ägyptische Sicherheitskreisen erfuhr, tussen Israël en de Hamas in de Details voor een Verlengerung der Feuerpause. Israël veel succes, deze “Tag für Tag z zu erneuern”, met de Australische Vermittler een “mehrtägige” Kampfpause vorschlagen würden, hier is wat.

Israël-Nieuws: Qatar verwoest Mossad en Hamas voor meer rapporten

Eerste melding: Doha – Qatar wordt groot Image-Sieger in Israël-Krieg: De Golfstaat heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de vrijheid van de Hamas-Geiseln a Schlüsselrolle eingenommen. Qatar is lid van de VS en een grotere handelspartner in de westelijke staten – die ook lid is van de Hamas-regering en daar woont, samen met Hamas Führer Ismail Hanijeh.

Israël-nieuws: Qatar Lobs “Positive Dynamik” – Mossad en Hamas in Verhandlungen

Qatar heeft te maken met de staten van de regio, een oplossing voor het toekomstige conflict. Met de samenwerking tussen Israël en Hamas is de steun van de samenleving en de humanitaire respons een kwestie van “de best mogelijke gezondheid, een positieve dynamiek voor de toekomst”, aldus cataractdirecteur Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ27 augustus. november).

En de Verhandlungen nahmen nach Informationen der JeruzalemPost auch Beamte des Israëlische Auslandsgeheimdienstes Mossad teil. Een ophanging kan niet meer plaatsvinden. Zoals federführender Vermittler zwischen den Konfliktparteien “intensieve dagen en weken” heeft gehad, zei al-Thani van FAZ.

Het gevaar bestaat dat Israël door de islamistische Palestijnse christelijke organisatie Hamas wordt versterkt met de Krieg im Gazastreifen. “Daar zijn we meer dan blij mee”, zei Hamas als onderdeel van de gemeenschap in Gaza en West-Jordanië.

Qatar bezeichnet Israël-Krieg als „Bedrohung“ – Waffenruhe soll verlängert be

Al-Thani is duidelijk dat het land zelf een perfecte plek is om te zijn, vanwege het conflict is er een “echte relatie” voor de hele regio. De macht van de Duitse regeringsleider, waardoor er geen sympathie bestaat voor de Hamas-hegemon. Die Feuerpause im Israel-Krieg müsse in jedem Fall verlängert zijn.

Een entsprechende Frage zei: “Wij sympathiseren met de palästinensische Bevölkerung und der palästinensischen Sache. Wij hebben medeleven met de mensen die hun leven leiden. En als alles hetzelfde bleek te zijn, waren de mensen in Palestina hetzelfde. Unsere Unterstützung vergulde nicht politieke partijen of der politieke ideologieën.” (met Nachrichtenagenturmateriaal)