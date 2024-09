Na een frontale Zusammenstoß en een Auffahrunfall in de wijk Aschaffenburg is het 68 jaar geleden dat de auto werd verwoest. Nog twee ongevallen zouden gemakkelijk verloren gaan. Het ongeval gebeurde midden in de Staatsstraße 2307 tussen Schimborn en Hösbach. Das Auto des 68-Jährigen prallte aus noch ungeklärter Ursache with einem entgegenkommenden Lkw zeeammen.

De auto achter de auto staat op diesel. Der 68-Jährige starb noch an der Unfallstelle. De bestuurders van de overige auto’s en de personenauto worden goed verzorgd met weinig zorg in de gezondheidszorg. De Staatsstraße was in beide richtingen afgesloten. Zur Klärung des genauen Unfallgeschehens wurde een Sachverständiger hinduzoet.

