Antony steunde Manchester United-teamgenoot Casemiro na zijn uitzending tegen Southampton.

De Braziliaanse middenvelder kreeg een gele kaart in de confrontatie met de zuidkustclub na een zware uitdaging op Carlos Alcaraz, voordat hij deze veranderde in een rode kaart na overleg met de VAR.

AFP Casemiro werd weggestuurd voor een grote uitdaging op Alcaraz

lucht sporten De uitdaging kreeg eerst een gele kaart, maar werd daarna veranderd in een rode

Antony had enkele bemoedigende woorden voor Casemiro na zijn uitzending

Slechts een maand na zijn laatste uitzending tegen Crystal Palace, was de voormalige Real Madrid-speler radeloos toen hij zijn marsorders kreeg in het 0-0 gelijkspel met de Saints.

Zijn Braziliaanse teamgenoot Antony was de eerste die hem troostte toen hij in tranen het veld verliet, met fans die ervan overtuigd waren dat hij zei dat hij de wedstrijd voor hem zou winnen.

Als gevolg hiervan zal Casemiro nu een schorsing van vier wedstrijden tegemoet zien, wat betekent dat hij acht van de vorige 16 binnenlandse wedstrijden van United zal hebben gemist, maar Antony wilde zijn teamgenoot voor club en land graag steunen met een mooie boodschap op sociale media.

Vertaald naar het Engels schreef Antony: “We zullen altijd samen zijn, broer!! Hef je hoofd op, we hebben veel in het verschiet!!”

Gezien de invloed van de 31-jarige op Old Trafford, zal hij een grote misser zijn voor de ploeg van Erik ten Hag.

Casemiro heeft gezorgd voor een echte stevigheid op het middenveld van Man United en volgens Ten Hag is de Braziliaan het slachtoffer geworden van een inconsistentie van de regels in Engeland.

Ten Hag vertelde ook hoe Casemiro tijdens zijn negenjarige periode bij Real Madrid, waar hij meer dan 330 keer speelde, nooit rood kreeg.

Getty De Braziliaan mist nu de volgende vier wedstrijden van United

BBC bevestigt terugkeer Lineker, klap Casemiro voor Man United, Trossard geprezen als Arsenal-leider Laura Woods reageerde perfect op de beledigingen van Spurs-fans en had Piers Morgan in hechtingen Jesus keert terug voor Arsenal, maar Trossard schrijft Premier League-geschiedenis door te winnen Burnley maakt bekend waarom de EFL hen onder onmiddellijk overdrachtsembargo heeft geplaatst Man United 0-0 Southampton LIVE: Woodwork sloeg driemaal toe en Casemiro kreeg gelijkspel Casemiro in tranen toen Man United-ster weggestuurd werd voor smerige tackle





“Wat ik denk is de inconsistentie, spelers weten niet meer wat het beleid is.

‘En ik denk dat het overal is. We zien het gisteren met de Premier League: Leicester-Chelsea, de VAR komt niet op het spel. Vandaag komt het op het spel. En dan zijn het twee strafsituaties, maar die komen niet op de lijn. Vooral de eerste, het was duidelijk en voor de hand liggend handbal, dus wat is het beleid?