Liam Marshall was niet te stoppen toen Wigan in opstand kwam tegen Wakefield

Liam Marshall hielp zichzelf tot vier pogingen toen Wigan Warriors hun eerste overwinning van de Betfred Super League in stijl boekte met een 60-0 nederlaag van Wakefield Trinity.

Wigan domineerde de eerste 40 minuten toen ze in zes pogingen liepen, waarbij Marshall en Bevan French beiden een dubbel in de eerste helft pakten, terwijl Liam Farrell en Jai Field ook meededen om met 34-0 te leiden.

Marshall voltooide zijn hattrick drie minuten in de tweede helft voordat hij een pass van Jake Wardle nam om nummer vier te pakken, terwijl Sam Powell, Harry Smith en Cade Cust allemaal scoorden toen de Warriors de grens van 50 punten passeerden.

Wigan keek hier vanaf het begin naar op met een aantal sterke verdedigende inspanningen die Trinity diep op hun eigen helft hielden en moeite hadden om voet aan de grond te krijgen in het spel.

Verhaal van het spel

De Warriors, die al vroeg door Field dichtbij kwamen, namen de leiding in de achtste minuut toen French in de ruimte werd gevonden na een geweldige pauze van Toby King. De Australische buitenspeler stapte een paar verdedigers uit voordat hij de bal op de grond sloeg, waarna Harry Smith zich omdraaide voor een 6-0 voorsprong.

De overwinning betekende een goede opleving voor de Warriors na hun verlies in de openingsronde tegen Hull KR

Wigan is de meester in het scoren van snelle back-to-back-pogingen en ze deden het opnieuw toen Smith een trap over de Trinity-verdediging stuurde en die stuiterde in de armen van Marshall die wegrende om te scoren. Smith maakte er 12-0 van.

Een fout van Wakefield diep in hun eigen helft gaf de Warriors nog een kans en ze profiteerden optimaal toen Smith en Field op rechts combineerden, waarbij de laatste een uitgesneden bal stuurde die French kon verzamelen en scoren. Smith was niet op doel, maar de thuisploeg zag er comfortabel uit bij 16-0.

French was dicht bij het pakken van zijn hattrick toen Field aan de rechterkant ravage bleef aanrichten, maar de vleugelspeler werd enkele centimeters voor de lijn neergehaald. Dat deed er echter niet toe, want een pass van Smith vond Marshall in de ruimte om zijn tweede te pakken.

Verdere pogingen van Farrell en Field zorgden voor een 34-0 voorsprong bij de rust, terwijl Wakefield voor rust slechts twee volledige sets wist te scoren op Wigan’s helft.

Wakefield kende een slechte start na de rust toen ze klopten en de Warriors plukten de vruchten als een vloeiende pass van rechts naar links waarbij Smith betrokken was en Field zag Marshall oversteken voor zijn hattrick.

Marshall was toen bij de hand om zijn vierde poging van de avond te pakken na geweldig werk van Wardle, een ambitieuze uitvaller van Wakefield, waarna hij de bal van Willie Isa en in de armen van Powell zag afketsen om een ​​gemakkelijke touchdown te scoren.

Smith sloot een prima prestatie af met een eigen poging, terwijl Cust de score afsloot met een gelikte individuele poging waarbij Smith zijn achtste doelpunt van de avond schopte om de overwinning af te ronden.

Wat zij zeiden

Matty Peet, hoofdcoach van Wigan Warriors…

“Het was prettig. De jongens deden alles wat we verwachtten en wat ze zeiden dat ze zouden doen. Ze spraken goed tijdens de week en ik dacht dat ze het plan dat ze hadden bedacht, uitvoerden.

“Ik ben de hele tijd trots op de jongens, maar ze kwamen maandag binnen en spraken heel eerlijk. De coaches hoefden niet veel te zeggen, ze trainden goed en we stonden er niet bij stil.

“De jongens hebben gezegd dat deze maandag hetzelfde moet zijn en kijken hoe we kunnen verbeteren. Het is een lang jaar. Als we samen blijven leren en verbeteren, komt het wel goed.”

Wakefield Trinity-hoofdcoach Mark Applegarth….

“Het was een zware dobber. Die eerste helft, ik dacht dat ons gebrek aan slagkracht in de verdediging en Wigan klinisch was in hoe ze ons bestraften, het samenvatten. Een achterstand van 34-0 tijdens de rust is gewoon onaanvaardbaar van ons als een team.

“Het was een mix van Wigan die uitstekend was en wij niet die hap over ons hadden. We werden veel te gemakkelijk gerold.

“Onze defensieve toepassing was anderhalve kilometer verwijderd en het is iets dat ik tot op de bodem zal uitzoeken. Het is gewoon niet acceptabel voor een team op dit niveau en een team waarvoor ik hoofdcoach ben, dus ik zal daar de volledige verantwoordelijkheid voor nemen. We hebben veel van werk te doen, er zijn geen twee manieren over.”

Wat is het volgende?

Wigan krijgers komen op vrijdag 3 maart weer in actie tijdens een bezoek aan de Castleford Tigers, met een aftrap om 20.00 uur. Drievuldigheid van Wakefield spelen ook op vrijdag 3 maart als ze het opnemen tegen de Huddersfield Giants, met aftrap om 19.45 uur.