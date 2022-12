Wigan Athletic Trainer Ashvir Singh Johal über die Zusammenarbeit mit Brendan Rodgers in Leicester und seinen Sikh-Glauben | Fußball Nachrichten

Der bahnbrechende Trainer Ashvir Singh Johal sagt, die Zusammenarbeit mit Brendan Rodgers in Leicester City sei die perfekte Ausbildung für seine neue Rolle als Trainer der ersten Mannschaft bei Wigan Athletic gewesen.

Singh Johal wird der erste Sikh-Punjabi sein, der in der Geschichte der Sky Bet-Meisterschaft an die Seitenlinie geht, wenn er am Samstagnachmittag mit dem neu ernannten Wigan-Manager Kolo Toure auf der Auswärtstribüne in The Den zusammenkommt.

Der in Leicester geborene Trainer verbrachte fast ein Jahrzehnt bei den Foxes und arbeitete in den Entwicklungszentren und Gemeindeprogrammen des Clubs, bevor er eine Vollzeitstelle an der Akademie von Leicester antrat, wo er mit jeder Elite-Altersgruppe bis hin zur U18-Ebene arbeitete.

Rodgers hat fast vier Jahre als Leicester-Trainer verbracht, und Singh Johal sagte, das Engagement und die präzise Herangehensweise des ehemaligen Liverpool-Managers unterscheiden ihn von anderen Trainern im Spiel.

„Es war eine echte Lehre, in den letzten Jahren mit Brendan zusammen zu sein“, sagte Singh Johal Sky Sportnachrichten.

„Brendan Rodgers ist ein Top-Top-Manager, er ist jemand, der ein großartiges Vorbild für junge Trainer ist, die jetzt im Spiel arbeiten. Er ist sehr, sehr organisiert, sehr detailliert und er ist ein sehr guter Mensch, also seine Beziehungen zu Spielern und mit Personal [are excellent].

„Er ist sehr organisiert, und diese Detailgenauigkeit auf der höchsten Ebene des Spiels zu sehen, ist es [mainly] was ich ihm in den letzten Jahren abgenommen habe.“

Toure folgte Rodgers 2016 von Celtic nach Leicester und übernimmt eine Mannschaft aus Wigan, die in der Sky Bet Championship den 22. Platz belegt, nachdem sie in dieser Saison 10 Ligaspiele verloren hat.

Singh Johal erklärte, dass seine Beziehung zu Toure im Laufe der Zeit gewachsen sei, und fügte hinzu, dass der Trainerstab des Ivorers bereit für die Herausforderung sei und weiß, dass er ausschließlich nach Ergebnissen beurteilt wird.

„Ich kenne Kolo jetzt seit einigen Jahren, seit er mit Brendan Rodgers und seinen Mitarbeitern nach Leicester City gekommen ist. Und in diesen Jahren haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt. Wir [regularly] über Fußball gesprochen, und wir haben ein bisschen zusammengearbeitet, und jetzt habe ich die Gelegenheit bekommen, mit ihm hier als Teil seiner Belegschaft bei Wigan Athletic zusammenzuarbeiten.

„Es wird eine aufregende Zeit, und ich danke dem Verein, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, als Teil von Kolos Hinterzimmermannschaft einzusteigen. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Arbeit jeden Tag auf dem Trainingsplatz und an einem Der Spieltag hilft dem Team, sich zu verbessern und hilft dem Team, Spiele zu gewinnen.“

Singh Johal ist ein Produkt des Heimatvereins GNG Leicester, der mit einem der berühmtesten Sikh-Tempel der Stadt und des Landes, Guru Nanak Gurdwara, verbunden ist.

Der Trainer der ersten Mannschaft von Wigan trägt eine traditionelle Sikh-Kopfbedeckung namens Patka und freut sich über die Gelegenheit, Kinder aus Südasien und Sikh-Punjabi zu inspirieren, die eine Karriere im Fußball anstreben.

„Ich bin ein Sikh, also meine Prinzipien, wie ich mein Leben lebe, ich folge bestimmten Prinzipien der Sikh-Religion, und das wird sich nicht ändern, ob ich im Fußball bin oder nicht.

„Ob ich im Training bin [or] An einem Spieltag auf der Trainerbank, so bin ich, so bin ich, und ich denke, wenn diese Sichtbarkeit jemanden inspiriert, der zuschaut, dann kann das nur positiv sein.“

Ashvir Singh Johal (zweiter von links) führte GNG Leicester bei den KFF-Sommerturnieren zum Ruhm. Der frühere Mentor Rashid Abba (ganz rechts) ist jetzt bei West Ham





Rashid Abba, Link-Mentor der West Ham Academy und ehemaliger Trainer der Leicester Academy, der Singh Johal seit seiner Jugend kennt, erzählte Sky Sportnachrichten Anfang dieser Woche, dass der 27-Jährige „ein wunderbares Vorbild“ sei, fügte er hinzu, dass er der nächsten Generation von Trainern mit unterschiedlichem ethnischen Hintergrund Hoffnung gegeben habe.

Singh Johal sagte: „Danke an Rashid für diese freundlichen Worte. Rashid ist jemand, den ich kenne, seit ich vier oder fünf Jahre alt bin. Er ist jemand, der mich bei GNG trainiert hat, er war bei Leicester City und jetzt bei West Ham beteiligt.

„Er ist eine echte Legende des Fußballs, ein Spitzenmensch, ein Spitzentrainer, ein Spitzentrainerausbilder. Und es ist schön, diese Worte von ihm zu hören.“

