Manu Ma’u en Arthur Romano scoorden voor Catalans Dragons toen ze de Wigan Warriors met 18-10 versloegen om bovenaan de Super League te komen; Harry Smith scoorde voor Wigan, maar kon de eerste overwinning van de Dragons in het DW Stadium in 15 pogingen niet voorkomen

Hoogtepunten van de Betfred Super League Clash tussen Wigan Warriors en Catalans Dragons.

Manu Ma’u scoorde tweemaal toen een ondermaatse Catalans Dragons-ploeg een enorme 18-10 overwinning behaalde op de Wigan Warriors, hun eerste in het DW Stadium in 12 jaar.

Ondanks het missen van acht startende spelers, waren het de Dragons die de controle hadden in de eerste helft, een vroege poging van Manu Ma’u in de zesde minuut, plus één voor Arthur Romano in de hoek na 33 minuten waardoor ze duidelijk controle hadden.

Een penaltyconversie van Adam Keighran zorgde voor 12-0 voor de bezoekers, maar een zonde-binning voor Ma’u vlak voor rust voor een laat schot op Cade Cust bezorgde de Warriors hun enige punten van de helft toen Harry Smith de penalty omzette. om er bij de rust 12-2 van te maken.

De Dragons moesten na slechts vier minuten in de tweede helft onmiddellijk betalen voor de gele kaart toen Smith in de 44e minuut overging, een penalty waarna de achterstand met iets meer dan 20 minuten te spelen werd teruggebracht tot 12-10.

De Catalanen vochten zich echter opnieuw terug via Ma’u na 62 minuten toen hij zich op een trap van Tyrone May stortte, Keighran voegde de extra’s toe om een ​​​​overwinning van 18-10 veilig te stellen en de Franse ploeg bovenaan de Super League-tafel te plaatsen.

Verhaal van het spel

Terwijl Wigan en Catalanen het uitvechten in de sneeuw, waren het de Dragons die de betere start kregen met Ma’u die in de zesde minuut aankwam, voordat back-to-back penalty’s voor de bezoekers Matty Peet’s kant op de achterste voet zetten.

Smith was op punt met zijn trapspel, maar Wigan kon het niet omzetten in punten, de Warriors waren niet in staat om eenvoudige basisprincipes op Catalaans grondgebied te voltooien om wat punten op het bord te krijgen.

Nadat ze stevig in de verdediging hadden gestaan, kregen de Catalanen vervolgens de kans om aan te vallen en omdat Wigan in de 28e minuut buitenspel stond, kozen ze ervoor om nog twee punten toe te voegen via Keighran om de stand op 8-0 te brengen.

Slechts een paar minuten later zetten ze al die druk om in meer punten terwijl ze het snel door de handen stuurden naar Romano om de ruimte in de hoek in te gaan.

Wigan Warriors: probeert: Harry Smith (44), conversies: Harry Smith (40, 45, 55) Catalanen Draken: Probeert: Manu Ma’u (6, 62) Arthur Romano (33), Conversies: Adam Keighran (7, 29, 63)

Een zonde-binning in de 40e minuut voor Ma’u na een late treffer op Cust leverde de enige punten op voor Wigan van de eerste helft toen Smith de penalty omzette om er 12-2 van te maken bij de pauze.

Na de pauze liet Wigan de Catalanen met 12 man onmiddellijk betalen toen Smith een briljante eenhandige pass van Kaide Ellis afrondde om onder de stokken naar binnen te gaan en de extra’s toevoegde om de achterstand terug te brengen tot 12-8, een penaltyconversie slechts 10 minuten later terugbrengen tot 12-10.

De Dragons weerstonden de druk echter 20 minuten en werden beloond toen Ma’u in de 62e minuut een trap van Tyrone May afwerkte om voor zijn tweede over te gaan en de stand op 18-10 te brengen.

Wigan bleef hun arm op het spel zetten, maar een reeks fouten, plus een briljante reddingspoging van Tom Johnstone op Toby King in de 77e minuut, bezegelde de overwinning voor de bezoekers terwijl ze hun ongeslagen start van het seizoen voortzetten.

Wat zij zeiden

Catalanen Draken hoofdcoach Steve McNamara:

“Elke coach en club heeft zijn eigen verhaal aan het begin van het seizoen. Het was niet van een leien dakje voor ons, we hebben met wat dingen te kampen gehad.

“Om hier vanavond te komen, op basis van een goede prestatie van vorige week en weer een back-up te maken.

“We zijn net aan het begin van het seizoen de basis goed aan het krijgen. We zijn gedisciplineerd en het is een gebied waar we heel hard aan hebben gewerkt.”

Wigan Warriors-hoofdcoach Matty Peet:

“Ik denk dat het even duurde voordat we de snelheid van de ruck konden inhalen. Ik denk dat onze uitvoering ons ook in de steek liet.

“We hebben een aftrap verknoeid, een cruciaal moment, en in een grote wedstrijd tegen goede teams zijn die erg cruciaal.

“Een frustrerende avond, we moeten leren hoe we deze wedstrijden kunnen winnen.”

Wat is het volgende?

Wigan krijgers reis naar Huddersfield Giants op vrijdag 17 maart, met aftrap om 20.00 uur. Catalanen Draken dan welkom Hull KR op zaterdag 18 maart, met aftrap om 17.00 uur.