ts München Oktoberfest

Franziska Kohlpaintner und Bräurosl-Wirt Peter Reichert haben sich beim Wiesn-Wirtsumzug verlobt. © Privat

Der Einzug der Wiesnwirte am ersten Samstag (21. September) ist ein besonderes Ereignis. Für die Lebensgefährtin eines bekannten Wiesnwirts war es noch spezieller – sie bekam einen Heiratsantrag.

München – Sie hat Ja gesagt! Beim Umzug der Wiesnwirte am Samstag (21. September) nahm Bräurosl-Chef Peter Reichert (57) all seinen Mut zusammen – und hielt um die Hand seiner Lebensgefährtin Franziska Kohlpaintner (35) an. In so einer Kutsche hätte es fast kein Entkommen gegeben. Doch Kohlpaintner hatte keine Sekunde darüber nachgedacht. „Mit einem Antrag hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Als ich die kleine Schachtel in seiner Hand sah, brach ich sofort in Tränen der Rührung aus“, sagt sie. Tausende Zuschauer waren beim Umzug und anschließend auf der Wiesn dabei – darunter auch einige Prominente.

Wiesn-Wirt macht Vorschlag zum Einzug

Auf genau diese Frage aller Fragen gab es also weder eine Frage noch eine Antwort. „Ein Blick hat gereicht“, sagte das strahlende Paar nach dem Umzug am Samstag in der Bräurosl. Doch der Wirt gibt zu: „Ich hatte vorher lange überlegt, was ich Franziska bei meinem Antrag sagen möchte. Aber in dem Moment war ich völlig sprachlos und habe sofort mit den Tränen gekämpft.“

Der magische Moment geschah an der Ecke Schwanthalerstraße/Sonnenstraße. „Natürlich haben wir uns in der Kutsche immer wieder geküsst“, sagt die Braut in spe und grinst verlegen. „Ich will gar nicht wissen, was die Zuschauer gedacht haben.“ Bis das Paar vor ihrem Festzelt anhielt und vom gesamten Personal begrüßt wurde, war die Kutsche wohl nur noch eine große rosa Blase. Kohlpaintner und Reichert sind seit vier Jahren ein Paar, sie lernten sich im Gasthaus Donisl am Marienplatz kennen. Seit 2022 betreiben sie gemeinsam den Wiesnbetrieb im Bräurosl, davor war Reichert Schönheitskönigin-Wirt auf der Oidn Wiesn.

Peter Reichert und Franziska Kohlpaintner schmeißen die Bräurols auf der Wiesn

Ein Termin für die Traumhochzeit steht noch nicht fest. „Ich glaube, dass ich das jetzt wirklich erst nach der Wiesn realisieren werde“, erklärt Kohlpaintner. Und der künftige Bräutigam: „Eigentlich sagt man, man muss innerhalb eines Jahres heiraten.“ Vielleicht gibt es ja nächstes Jahr eine Oktoberfesthochzeit.

Bei strahlendem Sonnenschein startete am Samstag, 21. September, das Oktoberfest. Inklusive hunderter Besucher, die schon im Morgengrauen vor dem Festgelände warteten, um es bei dessen Eröffnung zu stürmen. Eine Wiesn-Kellnerin bekam den Donner dabei besonders zu spüren. (sco)