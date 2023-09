Das 188. Oktoberfest findet vom 16. September bis 3. Oktober in München statt.

Die wichtigsten Informationen zum diesjährigen Oktoberfest auf einen Blick

Die nächsten Wochen stehen ganz im Zeichen von Bier, Brezeln und Blasmusik. Deshalb haben wir alle Informationen zum Oktoberfest 2023 für Sie.

Lieblicher Wiesngast klettert aufs Riesenrad

Dienstag, 19. September, 11:30 Uhr: Offenbar wollte ein verliebter Wiesngast dem siebten Himmel näher kommen – er kletterte auf das Riesenrad. „Er rief aus luftiger Höhe den Namen seiner Freundin als Zeichen der Liebe“, schrieb die Polizei auf der Plattform X (ehemals Twitter) unter #Wiesnschmankerl und #mehramore.

Es hieß, er wolle wohl auf Wolke sieben schweben. Die Aktion endete mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs, wie die Beamten am Dienstag berichteten. „Liebesgeständnisse finden wir toll, empfehlen aber eine romantische Fahrt mit der Gondel.“

Das Wiesnwetter spielt mit: Es gibt weder Unwetter noch Starkregen

20:27 UhrSPIEGEL: Der befürchtete Sturm über dem Oktoberfest ist am Montagnachmittag und frühen Abend ausgeblieben. Nachdem zwischenzeitlich dunkle Wolken über München aufgetaucht waren, blieb es auf dem Oktoberfest bewölkt, aber weitgehend trocken. Bei zeitweise leichtem Regen bildeten sich auf der Theresienwiese nur kleine Pfützen. Besucher können den Tag trocken und ohne Regenschirm genießen. Allerdings kann es gegen 22 Uhr wieder regnen

1200 Patienten beim Wiesn-Sanitätsdienst: „Aus unserer Sicht war es noch eine friedliche Wiesn“

16:50 Uhr: Die Wiesn-Ärzte und Sanitäter behandelten am ersten Wiesn-Wochenende rund 1.200 Patienten. Allein am Sonntag waren es fast 540, wie die Wiesn-Sanitätsstation der Aicher Ambulanz am Montag mitteilte. Damit wären die Zahlen etwa so hoch wie 2019 beim letzten Oktoberfest vor der Pandemie.

Beim Unfall auf der Familienachterbahn „Höllenblitz“ war der Sanitätsdienst mit 13 Sanitätern und einem Einsatzleiter vor Ort. Neun Passagiere wurden direkt bei der Fahrt untersucht, acht von ihnen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Ärztezentrum gebracht. Drei wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Mehrere Wiesn-Gäste mussten wegen Alkoholkonsums behandelt werden. Jugendliche unter 18 Jahren gebe es vergleichsweise wenige, sagte Sprecher Ralf Kuchenbuch. „Auffällig ist, dass wir am Wochenende nicht ganz so viele betrunkene Jugendliche hatten wie in den Vorjahren.“ Hier gab es rund fünf Fälle. Die Erziehungsberechtigten sind stets informiert. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen Bier trinken. Personen unter 16 Jahren mussten wegen Alkoholkonsums nicht behandelt werden.

Der mobile Computertomograph kam 29 Mal zum Einsatz. Das Gerät soll insbesondere bei Kopfverletzungen eine schnelle Diagnose ermöglichen und so dazu beitragen, die Notaufnahmen von Krankenhäusern zu entlasten. Bei einem 60-jährigen Mann aus München wurde nach einem Sturz mittels CT-Aufnahmen eine Schädelinnenblutung diagnostiziert und er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Insgesamt meldete die Aicher Ambulanz einen entspannten Start. „Aus unserer Sicht ist es zum Glück ein friedliches Oktoberfest.“

Diese Schausteller trotzen Preistreiberei

11:36 Uhr: Nicht alles wird teurer: Auf dem Oktoberfest in München behalten einige Schausteller die Preise vom Vorjahr bei. Welche Schausteller und Fahrgeschäfte das sind, erfahren Sie hier.

Highlight ab 17 Uhr – Unwetter ziehen auf das Oktoberfest zu

Montag, 18. September, 8:54 Uhr: Heute Nachmittag wird es auf dem Oktoberfest nass. Während das Wetter bisher unschlagbar gut war, ziehen am Montagnachmittag dunkle Wolken auf.

Aus dem Westen ziehen Regenwolken, durchsetzt mit kräftigen Gewittern. Besonders südlich der Donau kommt es zu heftigen Regenfällen und Hagel, auch auf dem Oktoberfest. Die Gewittergefahr beginnt um 15 Uhr und dauert maximal bis 20 Uhr. Der Höhepunkt ist zwischen 17 und 19 Uhr zu erwarten

Achtung: Es kann zu starken Gewittern kommen. Im schlimmsten Fall sind bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Dann könnte auch die Theresienwiese unter Wasser stehen. Auch Hagel ist nicht auszuschließen.

All das ist kein Grund, den Wiesnbesuch abzusagen. Die Gewitter können das Oktoberfest heimsuchen, müssen es aber nicht. Vor dem Festivalbesuch sollte man aber noch einmal die Wetterwarnungen prüfen.

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter wieder. Es wird etwas windig und kühler, aber wieder trocken. Am Mittwoch herrscht bestes Wiesnwetter, bevor es am Donnerstag wieder zu Regen und Gewittern kommt.

Luitpold Prinz von Bayern rechnet mit dem Oktoberfest ab

21:47 Uhr: Luitpold Prinz von Bayern, Ururenkel des letzten bayerischen Königs Ludwig III., ist kein großer Fan des Oktoberfestes. „Ich schaue mir also das Oktoberfest an, ich schaue mir verschiedene Zelte an, aber meist in kurzen Schüben“, sagte er dem Sender Antenne Bayern. Es könne sein, dass er ein- oder zweimal im Zelt aufs Oktoberfest gehe und etwas länger bleibe, vor allem, wenn er ausländische Kunden habe, sagte der Unternehmer, dessen Familie die Kaltenberg-Brauerei betreibt.

Er ist kein typischer Wiesnbesucher. „Die Gemütlichkeit, die es einst auf dem Oktoberfest gab, ist heute nur noch sehr eingeschränkt vorhanden und ich sage: Ich brauche keine Variante des Kölner Karnevals im Münchner Bierzelt.“