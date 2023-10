An diesem Freitag will die Hamas die Muslime in Deutschland aufstacheln und mittelfristig Israel auslöschen. Und wir? Fällt uns sonst noch etwas auf?

Diabetiker können Gliedmaßen verlieren, wenn sie die fortschreitende Entzündung im Fuß nicht spüren. Diese Schmerzfreiheit nennt man Trägheit. Das ist zunächst angenehm, hat aber Konsequenzen – die sieht man erst, wenn Körperteile absterben. Trägheit gegenüber dem Massenmord an Juden bedeutet auch, einen Teil von uns sterben zu sehen.

Diese Woche sind die Hamas-Terroristen ihrem Endziel, dem Völkermord an den Juden, ein großes Stück näher gekommen. Doch zwischen dem Blutbad und der weltweiten Pogromstimmung gab es immer wieder morbide Momente der Erleichterung. Vielleicht fangen wir damit an.

Auf den Straßen dieser Welt, ob Berlin, London oder Palma de Mallorca, wurde es über Nacht zur Normalität, Judenhass in den Himmel zu schreien: Yallah, wir schauen uns Massenmord im Stream an! Die Palästinenser und ihre muslimischen Verbündeten sind hier erleichtert: Ein Tabu wurde gebrochen, wir sind viele.

„Ja!“, die Tochter ist tot

Der irische Vater, der in Israel lebt, ist erleichtert und freut sich über den Tod seiner kleinen Tochter. Glücklich, weil seine Tochter in Gaza nicht gefoltert werden darf. „Ja!“, dachte er, sagt er weinte in die Kameras.

Der rechte Rand ist erleichtert, dass es nicht mehr um ihn und den Holocaust geht. Schauen Sie, da liegt die Gefahr, bei den Muslimen, nicht in unseren alten Schultaschen! Sie sind erleichtert, wenn Frauen mit Kopftuch im Fernsehen fröhlich über das Massaker lachen; Sie sind erleichtert, wenn Frauen mit Kopftuch Tipps geben, wie Kinder in der Schule mit der Hamas sympathisieren. Alle rausschmeißen! Dies nennt man politische Dynamik.

Auch Juden in Deutschland verspüren so etwas wie eine krankhafte Erleichterung. Denn die Welt sieht jetzt, wie es ist, wenn Menschen von der Sehnsucht nach Zerstörung umgeben sind. Denn viele Menschen wissen nicht, was es bedeutet, wenn Hamas, Hisbollah und Iran Israel und jeden einzelnen Juden völlig zerstören. Das heißt: Dass sie Israel und jeden einzelnen Juden vernichten wollen.

„Möge ihre Erinnerung ein Segen sein“

Am Donnerstag waren viele Menschen kurzzeitig krankhaft erleichtert, weil CNN International berichtete, dass es keine Hinweise auf verbrannte Babys gebe, die von der Hamas enthauptet worden seien. Tausende Antisemiten, die sich schnell zu Faktenprüfern entwickelt hatten, hatten zuvor in den sozialen Medien gefragt, warum es keine Bilder dieser Gräueltaten gäbe. Was für eine bizarre Hoffnung schimmerte da durch: Babymord, ja, aber zumindest nicht enthauptet!

Die Israelis haben sich das Ganze angeschaut und getan, was sie immer tun. Sie zogen Schlussfolgerungen. So wurde das Bild doch öffentlich, ein Foto einer verkohlten, kopflosen Babyleiche. Eine Zeitung erklärte sparsam: „Die Jerusalem Post kann nun anhand überprüfter Fotos der Leichen bestätigen, dass die Berichte über verbrannte und enthauptete Babys beim Hamas-Angriff auf Kfar Aza korrekt sind.“ Das Papier fügte auch einen bemerkenswerten Satz hinzu, eine Formulierung des jüdischen Totengedenkens: „Möge ihr Andenken ein Segen sein.“

Israel kennt die Grausamkeit der Gleichgültigen. Jede Ambivalenz in den Nachrichten, sei es die Art und Weise, wie ein Baby ermordet wurde, stärkt die Haltung der gleichgültigen Zuschauer des Mordes. Hier ist der Grund: Deshalb kann, wie die Jerusalem Post schreibt, die Erinnerung an ein verkohltes, enthauptetes Baby „ein Segen“ sein. Gleichgültigkeit ist neben palästinensischen Mördern die größte Existenzbedrohung. Die israelische Regierung hämmert der Öffentlichkeit auf allen Kanälen die Botschaft ein: Hamas ist ISIS, Hamas ist ISIS, Hamas ist ISIS – noch schlimmer.

Hamas ist sexy, ISIS nicht

Diese Kommunikation basiert auf einer schwierigen Erkenntnis: Hamas ist sexy, der „Islamische Staat“ nicht. Ein toter Mensch erweckt Mitgefühl, ein toter Jude nur unter bestimmten Umständen. Nur Islamisten applaudierten den Kopfabschneidern des IS – für die Kopfabschneider der Hamas wurde auf der Neuköllner Sonnenallee Baklava verteilt. Wie schlimm können diese Leute also sein, denken die Gleichgültigen.

Deutschland ist besonders anfällig dafür, in dieser Gleichgültigkeit zu versinken. Manche Linken haben so große Angst vor der Rückkehr des deutschen Faschismus, dass sie wahllos Widerstand feiern, selbst wenn er sich gegen Juden richtet. Sie betrachten die Hamas als Freiheitskämpfer. Politiker, die ständig twittern, können sich tagelang nicht dazu durchringen, ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. An Universitäten sind pro-palästinensische Gruppen besonders sichtbar. Der Goldjunge der antikapitalistischen Linken, Yanis Varoufakis, weigerte sich ausdrücklich, die Hamas zu verurteilen.

Unter dem Deckmantel des Dekolonialismus halten sie die blutige Umkehrung der Weltgeschichte für ein heroisches Ziel. Dadurch entsteht auch eine vermeintliche Ambivalenz, in deren Schatten Gleichgültigkeit gedeiht.

Gleichgültig bedeutet gleichgültig

Während also in Israel immer noch Juden sterben, ziehen gleichgültige Oberlehrer bereits den Herrscher des Völkerrechts heraus, um die Reaktion der Armee in Gaza zu messen. Denn: Beide sind schuld! Beide Positionen sind gleichermaßen gültig! Journalisten schreiben „Vergeltung“ statt „Verteidigung“ und „Kämpfer“ statt „Terroristen“.

Manche Arten von Gleichgültigkeit sind recht subtil. Ein hochrangiger deutscher Sozialdemokrat im Kanzleramt lobt die Leistung des St. Pauli-Fußballvereins bei dem anhaltenden Massaker. Es handelte sich, wie wir zwischen Zeugenaussagen über massakrierte Juden lesen konnten, offenbar um ein „geniales Spiel“. Andere, die überfordert sind, zucken mit den Schultern, weil „die da unten schon wieder mit dem Kopf einschlagen.“

Nur diese Gleichgültigkeit kann erklären, dass Hamas-Terroristen trotz ständiger Warnungen aus Israel auf deutschem Boden operieren durften. Nur so lässt sich erklären, warum sich die großen muslimischen Verbände nicht dazu durchringen, den palästinensischen Terror klar zu verurteilen – weil niemand ihn ernsthaft einfordert.

Es sind die Gleichgültigen, die zählen

Wenn also heute Abend Terrorsympathisanten in deutschen Moscheen jüdische Institutionen und jüdische Menschen angreifen, dann sind es die gleichgültigen Menschen, die zählen. Nicht für die Israel-Freunde, die sich nach explodierendem Antisemitismus sonst am Brandenburger Tor versammeln und mit zusammengepressten Lippen auf die flatternden Davidsterne in der Nachmittagssonne starren.

Trägheit führt dazu, dass wir übersehen, dass der Fuß verrottet. Trägheit führt zu Massenmord. Bundeskanzler Olaf Scholz hat das erkannt. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Sicherheit der Juden in Deutschland zu gewährleisten, sagte er im Bundestag. Es klang so unleidenschaftlich wie immer, man sehnt sich so sehr nach Joe Bidens kraftvoller Rede. Aber Scholz hatte mit jedem Wort Recht.

Wir brauchen mehr Schmerz in Deutschland. Denn wenn es jetzt nicht endlich weh tut, dann sollten wir das „nie“ von „nie wieder“ streichen – und durch „gelegentlich“ ersetzen.